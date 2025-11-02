Как одно обследование может спасти жизнь — врачи раскрыли смысл диспансеризации
Регулярные медицинские осмотры помогают сохранить здоровье и предотвратить развитие серьёзных заболеваний. Врач-инфекционист Королевской городской больницы Роза Сивякова напомнила, что диспансеризация — это не формальность, а важный инструмент ранней диагностики.
"Поэтому важно регулярно делать своего рода техосмотр своего организма, чтобы понимать, на что обратить внимание", — подчеркнула врач-инфекционист Роза Сивякова.
Почему важно проходить диспансеризацию
Большинство людей обращаются к врачу только тогда, когда болезнь уже проявила себя. Однако на ранних стадиях многие патологии протекают бессимптомно, и именно диспансеризация помогает выявить их вовремя.
"Многие обращаются к медицинскому работнику, когда уже появляются симптомы той или иной болезни", — отметила специалист.
Ранняя диагностика позволяет начать лечение сразу и предотвратить развитие осложнений. Особенно это важно для хронических заболеваний — сердечно-сосудистых, эндокринных, дыхательных и онкологических.
Что можно выявить во время диспансеризации
-
Болезни сердца и сосудов. Измерение давления, ЭКГ и анализ крови на холестерин помогают оценить риск инсульта и инфаркта.
-
Сахарный диабет. Уровень глюкозы и гликированного гемоглобина позволяет определить нарушение обмена веществ задолго до появления симптомов.
-
Злокачественные новообразования. Маммография, флюорография, анализ кала на скрытую кровь — всё это помогает обнаружить рак на ранней стадии.
-
Болезни лёгких. Регулярная флюорография выявляет воспаления и опухоли дыхательной системы.
-
Проблемы с печенью и почками. Биохимические анализы позволяют вовремя заметить нарушения работы органов.
"Своевременно выявить можно болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, хронические болезни легких, а также злокачественные новообразования на ранней стадии", — пояснила врач.
Как проходит диспансеризация: пошагово
-
Обратиться в поликлинику по месту жительства и уточнить, когда можно пройти обследование.
-
Получить направление у терапевта или зарегистрироваться через "Госуслуги".
-
Сдать анализы: общий и биохимический анализ крови, анализ мочи.
-
Пройти инструментальные исследования (ЭКГ, флюорография, УЗИ, маммография).
-
Получить заключение врача и рекомендации по образу жизни или лечению.
Процедура бесплатна и занимает, как правило, не более одного-двух дней.
Ошибка → последствие → альтернатива
• Ошибка: игнорировать профилактические осмотры, полагая, что "ничего не болит".
• Последствие: болезнь обнаруживается на поздней стадии, когда лечение сложнее.
• Альтернатива: проходить диспансеризацию каждые 1-2 года, особенно после 40 лет.
А что если чувствуете себя абсолютно здоровым?
Даже при хорошем самочувствии стоит регулярно проверять организм. По словам врача, диспансеризация помогает выявить факторы риска - повышенное давление, лишний вес, высокий холестерин или нарушения сахара в крови. Это состояние ещё не болезнь, но сигнал к тому, что пора скорректировать образ жизни.
"Даже если болезни нет, врачи смогут выявить факторы риска развития заболевания", — подытожила Сивякова.
Сравнение: когда болезнь легче лечить
|Стадия болезни
|Симптомы
|Вероятность полного излечения
|Ранняя
|Отсутствуют или слабые
|80-95 %
|Средняя
|Появляются первые жалобы
|50-70 %
|Поздняя
|Выраженные симптомы и осложнения
|Менее 30 %
Плюсы и минусы регулярной диспансеризации
|Плюсы
|Минусы
|Раннее выявление болезней
|Требует времени
|Возможность предотвратить осложнения
|Не всегда выявляются редкие патологии
|Бесплатное обследование
|Возможны очереди
|Повышение качества жизни
|Не все проходят ответственно
FAQ
Как часто нужно проходить диспансеризацию?
Взрослым рекомендуется — раз в два года, после 40 лет — ежегодно.
Можно ли выбрать, какие анализы сдавать?
Базовые процедуры обязательны, но можно добавить дополнительные исследования по желанию.
Что делать, если нашли отклонения?
Терапевт направит к профильным специалистам для уточнения диагноза и назначения лечения.
Мифы и правда
• Миф: диспансеризация нужна только пожилым.
Правда: болезни всё чаще "молодеют", и ранняя диагностика актуальна уже после 25 лет.
• Миф: если анализы хорошие, можно не ходить несколько лет.
Правда: состояние организма меняется, и новые проблемы могут появиться внезапно.
• Миф: профилактика не спасает от серьёзных болезней.
Правда: 80 % смертей от хронических заболеваний можно предотвратить при раннем выявлении.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru