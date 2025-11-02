Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Врач и пациент в кабинете
Врач и пациент в кабинете
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 6:13

Как одно обследование может спасти жизнь — врачи раскрыли смысл диспансеризации

Врач-инфекционист Роза Сивякова напомнила о важности регулярной диспансеризации

Регулярные медицинские осмотры помогают сохранить здоровье и предотвратить развитие серьёзных заболеваний. Врач-инфекционист Королевской городской больницы Роза Сивякова напомнила, что диспансеризация — это не формальность, а важный инструмент ранней диагностики.

"Поэтому важно регулярно делать своего рода техосмотр своего организма, чтобы понимать, на что обратить внимание", — подчеркнула врач-инфекционист Роза Сивякова.

Почему важно проходить диспансеризацию

Большинство людей обращаются к врачу только тогда, когда болезнь уже проявила себя. Однако на ранних стадиях многие патологии протекают бессимптомно, и именно диспансеризация помогает выявить их вовремя.

"Многие обращаются к медицинскому работнику, когда уже появляются симптомы той или иной болезни", — отметила специалист.

Ранняя диагностика позволяет начать лечение сразу и предотвратить развитие осложнений. Особенно это важно для хронических заболеваний — сердечно-сосудистых, эндокринных, дыхательных и онкологических.

Что можно выявить во время диспансеризации

  1. Болезни сердца и сосудов. Измерение давления, ЭКГ и анализ крови на холестерин помогают оценить риск инсульта и инфаркта.

  2. Сахарный диабет. Уровень глюкозы и гликированного гемоглобина позволяет определить нарушение обмена веществ задолго до появления симптомов.

  3. Злокачественные новообразования. Маммография, флюорография, анализ кала на скрытую кровь — всё это помогает обнаружить рак на ранней стадии.

  4. Болезни лёгких. Регулярная флюорография выявляет воспаления и опухоли дыхательной системы.

  5. Проблемы с печенью и почками. Биохимические анализы позволяют вовремя заметить нарушения работы органов.

"Своевременно выявить можно болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, хронические болезни легких, а также злокачественные новообразования на ранней стадии", — пояснила врач.

Как проходит диспансеризация: пошагово

  1. Обратиться в поликлинику по месту жительства и уточнить, когда можно пройти обследование.

  2. Получить направление у терапевта или зарегистрироваться через "Госуслуги".

  3. Сдать анализы: общий и биохимический анализ крови, анализ мочи.

  4. Пройти инструментальные исследования (ЭКГ, флюорография, УЗИ, маммография).

  5. Получить заключение врача и рекомендации по образу жизни или лечению.

Процедура бесплатна и занимает, как правило, не более одного-двух дней.

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: игнорировать профилактические осмотры, полагая, что "ничего не болит".
Последствие: болезнь обнаруживается на поздней стадии, когда лечение сложнее.
Альтернатива: проходить диспансеризацию каждые 1-2 года, особенно после 40 лет.

А что если чувствуете себя абсолютно здоровым?

Даже при хорошем самочувствии стоит регулярно проверять организм. По словам врача, диспансеризация помогает выявить факторы риска - повышенное давление, лишний вес, высокий холестерин или нарушения сахара в крови. Это состояние ещё не болезнь, но сигнал к тому, что пора скорректировать образ жизни.

"Даже если болезни нет, врачи смогут выявить факторы риска развития заболевания", — подытожила Сивякова.

Сравнение: когда болезнь легче лечить

Стадия болезни Симптомы Вероятность полного излечения
Ранняя Отсутствуют или слабые 80-95 %
Средняя Появляются первые жалобы 50-70 %
Поздняя Выраженные симптомы и осложнения Менее 30 %

Плюсы и минусы регулярной диспансеризации

Плюсы Минусы
Раннее выявление болезней Требует времени
Возможность предотвратить осложнения Не всегда выявляются редкие патологии
Бесплатное обследование Возможны очереди
Повышение качества жизни Не все проходят ответственно

FAQ

Как часто нужно проходить диспансеризацию?
Взрослым рекомендуется — раз в два года, после 40 лет — ежегодно.

Можно ли выбрать, какие анализы сдавать?
Базовые процедуры обязательны, но можно добавить дополнительные исследования по желанию.

Что делать, если нашли отклонения?
Терапевт направит к профильным специалистам для уточнения диагноза и назначения лечения.

Мифы и правда

Миф: диспансеризация нужна только пожилым.
Правда: болезни всё чаще "молодеют", и ранняя диагностика актуальна уже после 25 лет.

Миф: если анализы хорошие, можно не ходить несколько лет.
Правда: состояние организма меняется, и новые проблемы могут появиться внезапно.

Миф: профилактика не спасает от серьёзных болезней.
Правда: 80 % смертей от хронических заболеваний можно предотвратить при раннем выявлении.

