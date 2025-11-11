Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 5:56

Целевые договоры и ежемесячные выплаты: как студентам медколледжей и вузов увеличат поддержку

В Свердловской области студентам-медикам начнут выплачивать деньги ежемесячно по целевым договорам

В Свердловской области студентам-медикам, обучающимся по целевым договорам, теперь будут выплачивать деньги ежемесячно, а не ежегодно, как это было ранее. Постановление об этом подписал губернатор Денис Паслер.

Какие студенты получат выплаты

Выплаты будут доступны для студентов, обучающихся как в медицинских колледжах, так и в высших учебных заведениях по программам специалитета и ординатуры, при этом обучение осуществляется за счет средств областного или федерального бюджета. Студенты должны быть по целевому договору, и их специализация должна относиться к сфере здравоохранения.

Размер выплат и особенности

Размер выплат будет зависеть от уровня образования. Для студентов медколледжей предусмотрена выплата в размере 10 000 рублей ежегодно, а для студентов вузов (специалитет и ординатура) — 20 000 рублей в год.

Кроме того, для студентов специалитета, начинающих обучение с 2024/2025 учебного года, размер выплаты будет не ниже суммы государственной академической стипендии.

Когда вступило в силу постановление

Постановление вступило в силу 7 ноября 2025 года и направлено на улучшение условий обучения студентов-медиков, стимулирование их для работы в сфере здравоохранения региона.

