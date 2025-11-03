Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:26

Самый нездоровый парадокс: регион с ЗОЖ в топе оказался последним по количеству врачей скорой

Курганская область признана регионом с наименьшим числом врачей скорой помощи в России

Курганская область оказалась наименее обеспеченным регионом России по числу врачей скорой медицинской помощи. Такие данные приводит аналитический проект "Если быть точным", на который ссылается издание "Коммерсант".

Острая нехватка врачей

"В Курганской области самая низкая в России обеспеченность врачами скорой помощи — 0,09 на 10 тысяч человек. Это приводит к задержкам выезда бригад до пять-восемь часов", — говорится в исследовании.

Такая ситуация делает оказание экстренной помощи жителям региона крайне затруднительным. Из-за кадрового дефицита время ожидания машины скорой помощи в некоторых районах может достигать восьми часов, что создаёт риски для пациентов с острыми состояниями.

Редакция URA. RU направила официальный запрос в департамент здравоохранения Курганской области, чтобы получить комментарий ведомства.

Проблема нехватки специалистов носит системный характер

Сложности с кадрами отмечаются и в других регионах.

  • В Еврейской автономной области в 2024 году в государственных клиниках не было ни одного гастроэнтеролога, работал лишь один уролог, два офтальмолога и шесть кардиологов.

  • В Псковской области при норме в 4,5 врача на 10 тысяч населения трудятся всего два акушера-гинеколога.

На противоположном полюсе — Ямало-Ненецкий автономный округ, признанный лучшим регионом России по качеству и доступности медицинской помощи. Там же зафиксирована самая высокая средняя зарплата медиков — 241 тысяча рублей.

Контраст: здоровый образ жизни и кризис медицины

Несмотря на кадровый кризис, Курганская область вошла в топ-20 регионов по доле граждан, ведущих здоровый образ жизни, заняв 18-е место с показателем 17,6% (данные за сентябрь 2025 года).

Однако, по результатам диспансеризации в августе, у 21% обследованных выявили факторы риска для здоровья - это самый высокий показатель за год. Эксперты связывают ситуацию с недостатком врачей и перегрузкой системы здравоохранения.

Читайте также

В Свердловской области зафиксирован рост цен на топливо — лидирует бензин АИ-92 вчера в 18:17
Заправка превращается в роскошь: сколько теперь стоит литр топлива в Свердловской области

Цены на бензин в Свердловской области выросли за год, сильнее всего — на АИ-92. В среднем литр теперь стоит 61,77 рубля, дизель и АИ-95 тоже подорожали.

Читать полностью » URA.RU: в Свердловской области ожидают новый подъем простуд и ОРВИ после школьных каникул вчера в 17:11
После каникул — в больницу? Детские коллективы снова запускают волну вирусов

Эпидемиолог Александр Харитонов предупредил: после 10 ноября в Свердловской области ожидается новый сезонный подъем заболеваемости — всё из-за похолодания и возвращения школьников.

Читать полностью » Андрей Кириленко назвал баскетболисток БК УГМК лучшими в Европе — ТАСС вчера в 16:18
Лучшие в Европе — и это не Испания: почему весь женский баскетбол теперь смотрит на Екатеринбург

Андрей Кириленко назвал БК УГМК лучшим женским клубом Европы и отметил стремительный рост баскетбола в Свердловской области, где набирает силу и «Уралмаш».

Читать полностью » Врач Владимир Мелкозеров: горячее молоко с мёдом и обтирания водкой могут навредить при простуде вчера в 15:59
Согрелись — и стало хуже: 3 ошибки, которые превращают простуду в пневмонию

Как безопасно лечить простуду и почему некоторые народные средства опасны — советы врача из Екатеринбурга о масках, противовирусных и укреплении иммунитета.

Читать полностью » В Тюменской области открыто более 3,7 тысячи вакансий в строительстве — департамент труда вчера в 13:16
До 255 тысяч на руки: Тюменская стройка зовёт — и платит как в столице

В Тюменской области открыто более 3,7 тысячи строительных вакансий. Работодатели ищут инженеров, разнорабочих и электромонтажников, предлагая зарплаты до 255 тысяч рублей.

Читать полностью » Цены на вторичное жильё в Тюмени выросли до 130 тысяч за квадратный метр — URA.RU вчера в 12:16
Ключи сразу — зато цена как у новостройки: вторичка в Тюмени штурмует 130 тысяч за метр

В Тюмени дорожает вторичное жильё — квадратный метр почти достиг 130 тысяч рублей. Эксперты считают, что «вторичка» обгоняет новостройки из-за дорогой ипотеки и высокого спроса.

Читать полностью » Автоэксперт Дмитрий Демин предупредил о росте цен на бензин в Тюменской области зимой вчера в 11:16
Зима зальёт бак по полной: в Тюменской области готовятся к новому скачку цен на бензин

Автоэксперт предупредил, что в Тюменской области зимой бензин подорожает ещё на 3–4 рубля за литр: рост цен связан с холодами и увеличением расхода топлива.

Читать полностью » В Тюменской области вырос спрос на образовательные кредиты — данные Минобрнауки РФ вчера в 10:18
Цена знаний растёт: всё больше уральских студентов берут кредиты на учёбу

В Тюменской области за год на 39% вырос объем образовательных кредитов — почти 700 миллионов рублей. Эксперты объясняют рост популярностью платных и престижных направлений.

Читать полностью »

