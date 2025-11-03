Самый нездоровый парадокс: регион с ЗОЖ в топе оказался последним по количеству врачей скорой

Курганская область оказалась наименее обеспеченным регионом России по числу врачей скорой медицинской помощи. Такие данные приводит аналитический проект "Если быть точным", на который ссылается издание "Коммерсант".

Острая нехватка врачей

"В Курганской области самая низкая в России обеспеченность врачами скорой помощи — 0,09 на 10 тысяч человек. Это приводит к задержкам выезда бригад до пять-восемь часов", — говорится в исследовании.

Такая ситуация делает оказание экстренной помощи жителям региона крайне затруднительным. Из-за кадрового дефицита время ожидания машины скорой помощи в некоторых районах может достигать восьми часов, что создаёт риски для пациентов с острыми состояниями.

Редакция URA. RU направила официальный запрос в департамент здравоохранения Курганской области, чтобы получить комментарий ведомства.

Проблема нехватки специалистов носит системный характер

Сложности с кадрами отмечаются и в других регионах.

В Еврейской автономной области в 2024 году в государственных клиниках не было ни одного гастроэнтеролога , работал лишь один уролог , два офтальмолога и шесть кардиологов .

В Псковской области при норме в 4,5 врача на 10 тысяч населения трудятся всего два акушера-гинеколога.

На противоположном полюсе — Ямало-Ненецкий автономный округ, признанный лучшим регионом России по качеству и доступности медицинской помощи. Там же зафиксирована самая высокая средняя зарплата медиков — 241 тысяча рублей.

Контраст: здоровый образ жизни и кризис медицины

Несмотря на кадровый кризис, Курганская область вошла в топ-20 регионов по доле граждан, ведущих здоровый образ жизни, заняв 18-е место с показателем 17,6% (данные за сентябрь 2025 года).

Однако, по результатам диспансеризации в августе, у 21% обследованных выявили факторы риска для здоровья - это самый высокий показатель за год. Эксперты связывают ситуацию с недостатком врачей и перегрузкой системы здравоохранения.