Врачи в больнице
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 13:15

Алтайский край находит золотую середину: рост медицинских кадров оставляет надежду на будущее

В Алтайском крае зафиксировали положительную динамику в обеспеченности медицинскими кадрами по итогам реализации государственных программ поддержки. Согласно данным регионального профильного ведомства, за трехлетний период количество практикующих врачей увеличилось на 84 человека. В секторе среднего медицинского персонала также наметился рост: в 2025 году штат пополнился 66 новыми специалистами. Губернаторские и федеральные программы субсидирования позволили поднять показатели укомплектованности штатов до 84% среди докторов и до 91% среди среднего медперсонала.

Рост кадрового потенциала

Статистика, озвученная министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым 18 марта, говорит о постепенном преодолении кадрового дефицита. Если раньше ведомству приходилось бороться преимущественно с оттоком кадров, то теперь ситуация стабилизировалась. Наблюдается переход от стагнации к реальному количественному увеличению штатных единиц в районных и городских учреждениях.

Особое внимание в министерстве уделили среднему медицинскому персоналу, чья нехватка долгое время остро ощущалась в первичном звене. Прирост на 66 человек по итогам 2025 года является значимым индикатором того, что профильные программы начали приносить осязаемый результат. Специалисты отмечают, что удержание сотрудников на местах становится такой же приоритетной задачей, как и привлечение новых выпускников вузов и колледжей.

Динамика изменений подтверждает эффективность выстроенной стратегии, которая включает как финансовые выплаты, так и социальные гарантии для медиков. Власти региона намерены и дальше поддерживать этот тренд, чтобы закрепить достигнутые показатели и обеспечить доступность помощи населению.

Эффективность мер поддержки

Министр здравоохранения региона отдельно подчеркнул, что ключевым моментом успеха стало сочетание федеральных льгот и региональных доплат. Синхронизация этих инструментов позволяет значительно расширить охват льготных категорий работников, включая тех, кто готов переехать в сельскую местность или удаленные районы. Подобный комплексный подход создает для врачей предсказуемую среду роста.

"Стабильное функционирование муниципальных медицинских организаций невозможно без системного подхода к кадровому вопросу. Увеличение числа специалистов — прямой результат адресной поддержки, которая учитывает специфику работы в регионах. Когда меры социальной защиты трансформируются в реальные условия для жизни и работы, кадры перестают уходить в смежные сферы. Данная практика должна стать ориентиром для долгосрочного планирования развития инфраструктуры"

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Для молодых специалистов краевые программы зачастую дают возможность закрыть первоочередные личные потребности на старте карьеры. Это способствует снижению текучести кадров в первые несколько лет работы. Прозрачные условия трудоустройства и социальная поддержка формируют доверие к системе здравоохранения как к стабильному работодателю.

Текущее состояние системы

Общая численность работников в бюджетных организациях краевого подчинения сегодня достигает 49 116 человек. В эту структуру входят не только практикующие врачи, которых насчитывается 7972 человека, но и огромный пласт среднего медперсонала в количестве 19 613 сотрудников. Кроме того, в медицинских учреждениях задействовано 2667 представителей младшего звена.

Масштабы системы здравоохранения требуют постоянного контроля за укомплектованностью, так как показатель в 91% по среднему персоналу еще оставляет пространство для работы. Текущие цифры демонстрируют, что руководство региона обладает объективной картиной дефицита и понимает, в каких направлениях необходимо усилить работу. Планомерное заполнение вакантных ставок остается первоочередным делом для всех служб.

Прогнозы властей на предстоящие периоды выглядят сдержанно оптимистичными. Сохранение текущих темпов привлечения и удержания кадров позволит Алтайскому краю плавно подвести показатели обеспеченности к целевым значениям в ближайшие годы.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Спортивное обновление и качественные дороги: где в Кемерово ждет глобальное благоустройство вчера в 17:10

Обновление Кемерово продолжает радовать — новые дороги, парки и спортивные площадки изменят облик города.

Читать полностью » Рельсы в спячке: судьба трамвайного полотна на омском мосту после долгих споров определена вчера в 16:38

Реконструкция важной транспортной артерии города вызвала вопросы у депутатов по поводу дальнейшей судьбы рельсов, проложенных над Иртышом много лет назад.

Читать полностью » Зерно с примесью: полевой надзор вскрыл опасные пробелы в учете иркутских фермеров вчера в 16:18

В одном из хозяйств региона выявлены серьезные недочеты при работе с агрохимикатами, угрожающие балансу природы и качеству будущего зерна.

Читать полностью » Электрическая перезагрузка: Прокопьевские врачи удивили способом спасения жизни пациентки с аритмией 17.03.2026 в 20:32

Как врачи Прокопьевска сумели вновь вернуть нормальный ритм жизни женщине с критической аритмией.

Читать полностью » Карантинное время истекает — новые меры санитарного контроля в Новосибирской области поднимают вопросы 17.03.2026 в 20:29

В Новосибирской области введены меры по контролю из-за карантина и болезней животных, что затрагивает владельцев скота.

Читать полностью » Огромный участок земли в Новосибирске готовят к застройке: проект масштабной планировки запущен 17.03.2026 в 20:25

Новосибирск готовится к комплексной застройке территории, охватывающей 212,5 гектара. Каковы планы и ожидания.

Читать полностью » Где контракт не светит: последствия незаконной работы мигрантов выявили в Новосибирской области 17.03.2026 в 20:22

Проверка мигрантов в Новосибирской области обернулась множеством административных протоколов и штрафов. Результаты заставляют задуматься об их легальности.

Читать полностью » Город уходит под воду: жительница призвала омского губернатора к ответу за коллапс на дорогах 17.03.2026 в 18:47

Жители областного центра забили тревогу из-за состояния улиц после прихода тепла, требуя от руководства региона немедленного вмешательства в ситуацию.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Плодородный слой утекает в никуда: челябинские земли столкнулись с масштабной водной эрозией
УрФО
Деньги для здоровья и знаний: как поддержка от губернатора Курганской области формирует кадровое будущее
УрФО
Цифровая крепость науки: уральский университет потеснил гигантов в битве за авторские права
СФО
Тише едешь — дальше не будешь: цифры продаж недвижимости в Томске насторожили аналитиков рынка
СФО
Будущее молочки в Кузбассе: уход от льготной ставки изменит привычный рынок для жителей региона
СФО
Секретные тропы становятся доступнее: Новосибирская область развивает сеть природных маршрутов
Питомцы
Электрический разряд в мягких лапах: кошачья дрожь скрывает тайные процессы внутри организма
Авто и мото
Мелодия ценой в штраф: любимая песня в салоне может обернуться неожиданным протоколом
