Алтайский край находит золотую середину: рост медицинских кадров оставляет надежду на будущее

В Алтайском крае зафиксировали положительную динамику в обеспеченности медицинскими кадрами по итогам реализации государственных программ поддержки. Согласно данным регионального профильного ведомства, за трехлетний период количество практикующих врачей увеличилось на 84 человека. В секторе среднего медицинского персонала также наметился рост: в 2025 году штат пополнился 66 новыми специалистами. Губернаторские и федеральные программы субсидирования позволили поднять показатели укомплектованности штатов до 84% среди докторов и до 91% среди среднего медперсонала.

Рост кадрового потенциала

Статистика, озвученная министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым 18 марта, говорит о постепенном преодолении кадрового дефицита. Если раньше ведомству приходилось бороться преимущественно с оттоком кадров, то теперь ситуация стабилизировалась. Наблюдается переход от стагнации к реальному количественному увеличению штатных единиц в районных и городских учреждениях.

Особое внимание в министерстве уделили среднему медицинскому персоналу, чья нехватка долгое время остро ощущалась в первичном звене. Прирост на 66 человек по итогам 2025 года является значимым индикатором того, что профильные программы начали приносить осязаемый результат. Специалисты отмечают, что удержание сотрудников на местах становится такой же приоритетной задачей, как и привлечение новых выпускников вузов и колледжей.

Динамика изменений подтверждает эффективность выстроенной стратегии, которая включает как финансовые выплаты, так и социальные гарантии для медиков. Власти региона намерены и дальше поддерживать этот тренд, чтобы закрепить достигнутые показатели и обеспечить доступность помощи населению.

Эффективность мер поддержки

Министр здравоохранения региона отдельно подчеркнул, что ключевым моментом успеха стало сочетание федеральных льгот и региональных доплат. Синхронизация этих инструментов позволяет значительно расширить охват льготных категорий работников, включая тех, кто готов переехать в сельскую местность или удаленные районы. Подобный комплексный подход создает для врачей предсказуемую среду роста.

"Стабильное функционирование муниципальных медицинских организаций невозможно без системного подхода к кадровому вопросу. Увеличение числа специалистов — прямой результат адресной поддержки, которая учитывает специфику работы в регионах. Когда меры социальной защиты трансформируются в реальные условия для жизни и работы, кадры перестают уходить в смежные сферы. Данная практика должна стать ориентиром для долгосрочного планирования развития инфраструктуры" Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Для молодых специалистов краевые программы зачастую дают возможность закрыть первоочередные личные потребности на старте карьеры. Это способствует снижению текучести кадров в первые несколько лет работы. Прозрачные условия трудоустройства и социальная поддержка формируют доверие к системе здравоохранения как к стабильному работодателю.

Текущее состояние системы

Общая численность работников в бюджетных организациях краевого подчинения сегодня достигает 49 116 человек. В эту структуру входят не только практикующие врачи, которых насчитывается 7972 человека, но и огромный пласт среднего медперсонала в количестве 19 613 сотрудников. Кроме того, в медицинских учреждениях задействовано 2667 представителей младшего звена.

Масштабы системы здравоохранения требуют постоянного контроля за укомплектованностью, так как показатель в 91% по среднему персоналу еще оставляет пространство для работы. Текущие цифры демонстрируют, что руководство региона обладает объективной картиной дефицита и понимает, в каких направлениях необходимо усилить работу. Планомерное заполнение вакантных ставок остается первоочередным делом для всех служб.

Прогнозы властей на предстоящие периоды выглядят сдержанно оптимистичными. Сохранение текущих темпов привлечения и удержания кадров позволит Алтайскому краю плавно подвести показатели обеспеченности к целевым значениям в ближайшие годы.