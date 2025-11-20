Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
малыш в роддоме
малыш в роддоме
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована вчера в 23:44

Калининградский роддом оказался в эпицентре драмы: там работают следователи и начато расследование

В Калининграде начали расследование гибели двух младенцев в роддоме

Трагедия в калининградском роддоме привела к возбуждению уголовного дела: женщина лишилась возможности иметь детей после гибели двух младенцев. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона. История вызвала широкий общественный резонанс, поскольку, по предварительным данным, речь может идти о нарушениях в процессе ведения беременности и оказания медпомощи.

Обстоятельства произошедшего

Следователи установили, что пациентка на протяжении всего срока наблюдалась в одном из медицинских учреждений Калининграда. Ситуация стала критической в момент, когда у неё сначала погиб неродившийся ребёнок, а вскоре — и новорождённый. По предварительной версии, причиной могла стать халатность медицинских работников, отвечавших за наблюдение и своевременную диагностику отклонений в состоянии беременной.

Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Женщина получила статус потерпевшей, и сейчас следствие фиксирует все эпизоды её взаимодействия с медицинской организацией, чтобы установить, какие именно действия или бездействие могли привести к трагическому исходу.

Следователи также изучают внутренние регламенты роддома, медицинскую документацию и заключения специалистов, чтобы сопоставить их с фактическими действиями персонала. Планируется проведение экспертиз, которые помогут установить причинно-следственную связь между действиями врачей и гибелью детей.

Проверки расширяются

Параллельно в ведомство поступила ещё одна жалоба от жительницы Калининграда, наблюдавшейся в другом роддоме. Она заявила о ненадлежащем ведении беременности и возможном нарушении медицинского протокола. По этому обращению начата доследственная проверка, в ходе которой специалисты оценивают полноту оказанной помощи и своевременность принятых решений.

Следственный комитет отмечает, что подобные сигналы требуют тщательной оценки, поскольку речь идёт о здоровье будущих матерей и новорождённых. Органы правопорядка анализируют деятельность сразу нескольких учреждений, чтобы исключить системные ошибки и выявить возможные нарушения в организации медицинского контроля.

Ведомство подчёркивает, что все выводы будут сделаны на основании собранных доказательств, медицинских экспертиз и показаний сотрудников роддомов. Итоги проверки определят дальнейшие правовые меры и возможную ответственность причастных лиц.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Петербурге установят 73 турникета для оплаты 17.11.2025 в 23:54
Скидка за взгляд: петербургское метро внедряет технологию, которая меняет привычный вход в подземку

Петербургское метро завершает внедрение биометрии: система заработает на всех станциях, но эксперты спорят, ускорит ли она проход и как повлияет на работу турникетов.

Читать полностью » RT: В Петербурге девушка спасла ребенка, упавшего в Матисов канал 17.11.2025 в 20:11
Падение в воду могло стать трагедией: случайная прохожая спасла девочку в Матисовом канале

В Петербурге девушка прыгнула в Матисов канал, чтобы спасти ребёнка, упавшего в воду. Очевидцы сняли момент спасения и помогли обеим выбраться на берег.

Читать полностью » Снегопад начал накрывать Петербург и Ленобласть 15.11.2025 в 0:15
Снежная волна накрывает Северную столицу: метель бушует в Ленобласти и движется к Москве

Снегопад сместился с Крайнего Севера к Петербургу и уже идёт на Москву — службы двух столиц готовятся к ночному обострению погодных условий.

Читать полностью » Снегопад перекрыл федеральные трассы в Мурманской области 15.11.2025 в 0:05
Снег идёт без передышки: российский регион погружается в хаос, трассы закрываются одна за другой

Мурманск и область накрыла мощная метель: трассы перекрыты, рейсы задержаны, а энергетики борются с обрывами ЛЭП на фоне продолжающегося снегопада.

Читать полностью » Эксперты зафиксировали дефицит площадок для выгула собак в Петербурге 14.11.2025 в 13:48
Город требует намордники, но не предлагает пространства: Петербургу не хватает сотни площадок для выгула

Петербург усиливает правила выгула собак, но городская среда не успевает за новыми требованиями, обнажая нехватку мест для безопасных прогулок.

Читать полностью » Сенатор Кутепов предложил ограничить продажу вейпов в Санкт-Петербурге 13.11.2025 в 13:53
Петербург против вейпов: сенатор предложил радикальные меры

Сенатор Андрей Кутепов предложил сделать Санкт-Петербург первым регионом России, где полностью запретят продажу вейпов. Инициатива направлена на борьбу с распространением никотиновых устройств среди молодежи.

Читать полностью » Мурманское управление по гидрометеорологии предупредило о резком ухудшении погоды 12.11.2025 в 23:57
Что принесет циклон с Норвежского моря: жителей Мурманска просят не покидать дома

На Мурманскую область надвигается мощный циклон. С 13 по 15 ноября ожидаются метели, порывистый ветер и гололёд, МЧС рекомендует воздержаться от поездок.

Читать полностью » Власти Калининградской области рекомендуют отключать телефоны на границе 12.11.2025 в 0:08
Путешествие с риском: почему на границе Калининграда лучше выключить телефон

Жителям Калининградской области рекомендовали выключать телефоны при пересечении границы, чтобы избежать блокировки SIM-карт из-за действия нового механизма безопасности.

Читать полностью »

Новости
Общество
Зумеры в России отличаются мотивацией и подходами к выбору работодателя — SuperJob
Еда
Морковь, моцарелла и яйцо создают сытный завтрак за 10 минут — диетолог Лейте
Туризм
Путевки в Великий Устюг на Новый год стартуют от 4000 рублей — эксперты
Спорт и фитнес
Короткие тренировки дома улучшили обмен веществ у взрослых — Майкл Фриман
Садоводство
Пластиковые бутылки помогают утеплить стволы деревьев зимой — эксперт Кузнецов
ПФО
Установка елки на Соборной площади Пензы обойдется в 465 265 руб
ЮФО
Ростовская область с 2026 года вводит запрет на продажу бензина школьникам
УрФО
На трассе Екатеринбург–Тюмень открыли четырехполосный участок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet