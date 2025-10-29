Крем с эффектом процедуры? Секрет рекламной магии раскрыт

В России все чаще можно увидеть на баночках надпись "медицинская косметика" или medical-grade skincare. Производители обещают почти клинический эффект, ссылаются на исследования и уверяют, что их кремы — результат работы врачей. На деле же это понятие никак не регулируется и чаще всего используется в рекламных целях.

Что стоит за термином "медицинская косметика"

Покупатели нередко уверены, что подобные средства прошли особую сертификацию и обладают доказанной эффективностью. Однако в российском законодательстве нет отдельной категории "медицинская косметика".

"Этот термин не закреплён ни в одном нормативном акте, его может использовать любая компания", — пояснила дерматолог-косметолог Ширин Идрисс.

Таким образом, надпись medical-grade или профессиональная косметика не гарантирует ни безопасность, ни качество продукта. Это просто красивая формулировка, призванная повысить доверие и оправдать высокую цену.

Как регулируется косметика в России

Все косметические средства, продающиеся в стране, проходят обязательную государственную регистрацию и оценку безопасности. Этим занимается Роспотребнадзор. Проверяются состав, производство, маркировка, но не рекламные заявления. Поэтому любые фразы вроде "профессиональная", "медицинская" или "косметика с эффектом терапии" могут появляться на упаковке без реальных оснований.

Другое дело — лечебные препараты для кожи. Кремы и мази с активными веществами (например, салициловой кислотой, ретиноидами, гидрокортизоном) относятся уже к лекарственным средствам. Они регистрируются Минздравом и проходят клинические испытания. Только такие препараты имеют право заявлять "лечебный эффект".

"Если средство действительно лечит — оно не может продаваться просто как косметика", — подчеркнула косметолог Мишель Вонг.

Почему термин сбивает с толку

Покупателю сложно разобраться, где граница между уходом и лечением. Поэтому слово "медицинская" используется как инструмент доверия: мол, если продукт "из клиники” — значит, он эффективнее аптечного.

"Маркировка "medical-grade” создаёт впечатление, будто продукт относится к другой, более серьёзной категории. На деле это не так", — добавила Вонг.

Как отличить рекламу от реальных данных

Некоторые бренды действительно инвестируют в исследования, проводят тестирования и публикуют отчёты. Но большинство ограничиваются громкими фразами вроде "проверено дерматологами” или "клинически доказано”, не указывая никаких источников.

"Ищите конкретику: где проводилось исследование, сколько человек участвовало, была ли контрольная группа", — советует профессор дерматологии Майкл Камерон.

Надёжные признаки:

На сайте бренда есть раздел с клиническими данными. Исследование проводилось независимой лабораторией. Указан метод "двойного слепого” тестирования. Есть ссылка на публикацию в научном журнале.

Если ничего из этого нет — перед вами просто маркетинг.

Сравнение: "медицинская" и обычная косметика

Критерий "Медицинская косметика" Обычная косметика Регистрация в РФ Как косметическое средство Как косметическое средство Регулирующий орган Роспотребнадзор Роспотребнадзор Клинические исследования Редко, добровольно Редко, добровольно Наличие активных веществ Может быть Может быть Цена Выше средней Разнообразная Гарантия эффективности Отсутствует Отсутствует

Как видно, разница — только в названии.

Советы по выбору средств ухода

Читайте состав. Обращайте внимание на активные компоненты — витамин C, ретинол, ниацинамид, пептиды, кислоты. Не ведитесь на фразы вроде "дерматологически протестировано”. В России нет стандарта, определяющего, как именно проводится такой тест. Ищите доказательства. Уважающие себя бренды публикуют исследования или хотя бы дают ссылки на них. Смотрите на концентрацию активов. Если она указана — это уже плюс. При проблемах с кожей идите к врачу. Только дерматолог может подобрать лечение при акне, розацеа или дерматите.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка средства только из-за слова "медицинское”.

Последствие: переплата и отсутствие результата.

Альтернатива: выбирать продукты по составу и исследованиям.

Ошибка: использование активов без назначения врача.

Последствие: раздражение, шелушение, аллергия.

Альтернатива: начинать с мягких формул и вводить новые продукты постепенно.

Ошибка: вера в чудесный эффект "как после процедуры”.

Последствие: разочарование.

Альтернатива: регулярный уход, солнцезащита и визит к специалисту.

А что если довериться рекламе?

Российский рынок косметики огромен, и даже крупные бренды не всегда честны. Можно потратить тысячи рублей на "медицинский” крем и не заметить разницы с аптечным за 700 рублей. Главное — не путать уход и лечение. Косметика улучшает внешний вид, но не решает дерматологические заболевания.

Плюсы и минусы "медицинской” косметики

Плюсы Минусы Возможны интересные формулы и текстуры Нет официального статуса Приятная упаковка и аромат Цена выше аналогов Часто продаётся в клиниках и салонах Эффект не подтверждён Может содержать активы Риск раздражения кожи

FAQ

Как выбрать безопасную косметику?

Проверяйте наличие декларации соответствия, состав и срок годности. Покупайте в официальных магазинах.

Стоит ли переплачивать за "медицинскую” косметику?

Нет. Эффективность зависит от ингредиентов, а не от маркетингового названия.

Что лучше — аптечная или салонная косметика?

Аптечная чаще проходит дополнительные испытания и имеет прозрачную документацию.

Мифы и правда

Миф: "Медицинская косметика лечит кожу.”

Правда: Только лекарственные средства могут лечить. Косметика ухаживает, но не лечит.

Миф: "Такую косметику делают врачи.”

Правда: Формулы разрабатывают технологи и химики, а не медики.

Миф: "Если дорого — значит, эффективно.”

Правда: Высокая цена — не гарантия результата.

3 интересных факта

• Термин medical-grade не упоминается ни в одном российском ГОСТе.

• Даже надпись "dermatologist approved” не требует подтверждения.

• Многие аптечные бренды, вроде La Roche-Posay или Avene, проводят больше исследований, чем "медицинские” марки.

Исторический контекст

Понятие "медицинской косметики” пришло в Россию в 1990-х, когда салоны красоты начали продавать зарубежные бренды, сотрудничавшие с клиниками. Первые продукты действительно разрабатывались под контролем врачей, но позже термин стал использоваться повсеместно — без всякой медицинской составляющей.