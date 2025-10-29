Крем с эффектом процедуры? Секрет рекламной магии раскрыт
В России все чаще можно увидеть на баночках надпись "медицинская косметика" или medical-grade skincare. Производители обещают почти клинический эффект, ссылаются на исследования и уверяют, что их кремы — результат работы врачей. На деле же это понятие никак не регулируется и чаще всего используется в рекламных целях.
Что стоит за термином "медицинская косметика"
Покупатели нередко уверены, что подобные средства прошли особую сертификацию и обладают доказанной эффективностью. Однако в российском законодательстве нет отдельной категории "медицинская косметика".
"Этот термин не закреплён ни в одном нормативном акте, его может использовать любая компания", — пояснила дерматолог-косметолог Ширин Идрисс.
Таким образом, надпись medical-grade или профессиональная косметика не гарантирует ни безопасность, ни качество продукта. Это просто красивая формулировка, призванная повысить доверие и оправдать высокую цену.
Как регулируется косметика в России
Все косметические средства, продающиеся в стране, проходят обязательную государственную регистрацию и оценку безопасности. Этим занимается Роспотребнадзор. Проверяются состав, производство, маркировка, но не рекламные заявления. Поэтому любые фразы вроде "профессиональная", "медицинская" или "косметика с эффектом терапии" могут появляться на упаковке без реальных оснований.
Другое дело — лечебные препараты для кожи. Кремы и мази с активными веществами (например, салициловой кислотой, ретиноидами, гидрокортизоном) относятся уже к лекарственным средствам. Они регистрируются Минздравом и проходят клинические испытания. Только такие препараты имеют право заявлять "лечебный эффект".
"Если средство действительно лечит — оно не может продаваться просто как косметика", — подчеркнула косметолог Мишель Вонг.
Почему термин сбивает с толку
Покупателю сложно разобраться, где граница между уходом и лечением. Поэтому слово "медицинская" используется как инструмент доверия: мол, если продукт "из клиники” — значит, он эффективнее аптечного.
"Маркировка "medical-grade” создаёт впечатление, будто продукт относится к другой, более серьёзной категории. На деле это не так", — добавила Вонг.
Как отличить рекламу от реальных данных
Некоторые бренды действительно инвестируют в исследования, проводят тестирования и публикуют отчёты. Но большинство ограничиваются громкими фразами вроде "проверено дерматологами” или "клинически доказано”, не указывая никаких источников.
"Ищите конкретику: где проводилось исследование, сколько человек участвовало, была ли контрольная группа", — советует профессор дерматологии Майкл Камерон.
Надёжные признаки:
-
На сайте бренда есть раздел с клиническими данными.
-
Исследование проводилось независимой лабораторией.
-
Указан метод "двойного слепого” тестирования.
-
Есть ссылка на публикацию в научном журнале.
Если ничего из этого нет — перед вами просто маркетинг.
Сравнение: "медицинская" и обычная косметика
|Критерий
|"Медицинская косметика"
|Обычная косметика
|Регистрация в РФ
|Как косметическое средство
|Как косметическое средство
|Регулирующий орган
|Роспотребнадзор
|Роспотребнадзор
|Клинические исследования
|Редко, добровольно
|Редко, добровольно
|Наличие активных веществ
|Может быть
|Может быть
|Цена
|Выше средней
|Разнообразная
|Гарантия эффективности
|Отсутствует
|Отсутствует
Как видно, разница — только в названии.
Советы по выбору средств ухода
-
Читайте состав. Обращайте внимание на активные компоненты — витамин C, ретинол, ниацинамид, пептиды, кислоты.
-
Не ведитесь на фразы вроде "дерматологически протестировано”. В России нет стандарта, определяющего, как именно проводится такой тест.
-
Ищите доказательства. Уважающие себя бренды публикуют исследования или хотя бы дают ссылки на них.
-
Смотрите на концентрацию активов. Если она указана — это уже плюс.
-
При проблемах с кожей идите к врачу. Только дерматолог может подобрать лечение при акне, розацеа или дерматите.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка средства только из-за слова "медицинское”.
Последствие: переплата и отсутствие результата.
Альтернатива: выбирать продукты по составу и исследованиям.
-
Ошибка: использование активов без назначения врача.
Последствие: раздражение, шелушение, аллергия.
Альтернатива: начинать с мягких формул и вводить новые продукты постепенно.
-
Ошибка: вера в чудесный эффект "как после процедуры”.
Последствие: разочарование.
Альтернатива: регулярный уход, солнцезащита и визит к специалисту.
А что если довериться рекламе?
Российский рынок косметики огромен, и даже крупные бренды не всегда честны. Можно потратить тысячи рублей на "медицинский” крем и не заметить разницы с аптечным за 700 рублей. Главное — не путать уход и лечение. Косметика улучшает внешний вид, но не решает дерматологические заболевания.
Плюсы и минусы "медицинской” косметики
|Плюсы
|Минусы
|Возможны интересные формулы и текстуры
|Нет официального статуса
|Приятная упаковка и аромат
|Цена выше аналогов
|Часто продаётся в клиниках и салонах
|Эффект не подтверждён
|Может содержать активы
|Риск раздражения кожи
FAQ
Как выбрать безопасную косметику?
Проверяйте наличие декларации соответствия, состав и срок годности. Покупайте в официальных магазинах.
Стоит ли переплачивать за "медицинскую” косметику?
Нет. Эффективность зависит от ингредиентов, а не от маркетингового названия.
Что лучше — аптечная или салонная косметика?
Аптечная чаще проходит дополнительные испытания и имеет прозрачную документацию.
Мифы и правда
-
Миф: "Медицинская косметика лечит кожу.”
Правда: Только лекарственные средства могут лечить. Косметика ухаживает, но не лечит.
-
Миф: "Такую косметику делают врачи.”
Правда: Формулы разрабатывают технологи и химики, а не медики.
-
Миф: "Если дорого — значит, эффективно.”
Правда: Высокая цена — не гарантия результата.
3 интересных факта
• Термин medical-grade не упоминается ни в одном российском ГОСТе.
• Даже надпись "dermatologist approved” не требует подтверждения.
• Многие аптечные бренды, вроде La Roche-Posay или Avene, проводят больше исследований, чем "медицинские” марки.
Исторический контекст
Понятие "медицинской косметики” пришло в Россию в 1990-х, когда салоны красоты начали продавать зарубежные бренды, сотрудничавшие с клиниками. Первые продукты действительно разрабатывались под контролем врачей, но позже термин стал использоваться повсеместно — без всякой медицинской составляющей.
