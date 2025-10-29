Подтяжка за счёт пациентов: экономист и бухгалтер больницы пошли на блефаро-преступление

В Челябинске перед судом предстанут экономист и главный бухгалтер городской клинической больницы № 9, которых обвиняют в хищении более семи миллионов рублей. По данным следствия, деньги, предназначенные для оказания медицинской помощи пациентам, женщины тратили на дорогостоящие процедуры у косметолога.

Как действовали подозреваемые

"На банковские счета двух должностных лиц больницы поступали деньги, которыми производилась оплата за оказание дорогостоящих косметологических услуг в известном медцентре. Стоимость часовой такой процедуры могла достигать 40 тысяч рублей и более", — сообщили URA. RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Следствие установило, что с 1 января 2022 по 8 августа 2024 года обвиняемые перечисляли средства больницы на оплату инъекций, подтяжек и пластических процедур. Среди оплаченных услуг — инъекции лица, ультразвуковая подтяжка живота, коррекция овала лица и блефаропластика век.

По данным Следственного комитета, услуги получили 22 человека, включая самих фигуранток.

Возбуждённые уголовные дела

В отношении обвиняемых возбуждены дела сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ:

п. "а", "б" ч. 2 ст. 165 — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием ;

ч. 1 ст. 285 — злоупотребление должностными полномочиями ;

ч. 4 и 5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 — подстрекательство и пособничество в злоупотреблении полномочиями.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Ущерб и меры возмещения

Фигурантки частично возместили ущерб, вернув 1,3 миллиона рублей. Остальная сумма будет взыскана после реализации их арестованного имущества — на сумму свыше пяти миллионов рублей.

Правоохранители отмечают, что расследование длилось почти два года, так как требовалось установить все эпизоды неправомерных трат и проверить документы, касающиеся расходования средств медучреждения.