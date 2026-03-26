Врачи в больнице
Врачи в больнице
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 8:46

Кадровый голод в медицине: как Вологодская область справляется с дефицитом врачей узких специальностей

В Вологодской области сохраняется потребность в медицинских кадрах, особенно в специалистах узкого профиля. Исполняющий обязанности главы регионального ведомства здравоохранения Игорь Петчин в интервью ГТРК "Вологда" 25 марта 2026 года обозначил перечень врачебных специальностей, в которых ощущается наибольший дефицит. Для решения проблемы власти региона продолжают реализацию программы "Стратегия 2.0", инициированной губернатором Георгием Филимоновым. Данная инициатива подразумевает внедрение комплексной системы мер поддержки врачей, включая финансовое стимулирование, содействие в поиске жилья и трудоустройстве.

Актуальный дефицит узких специалистов

Вологодская система здравоохранения испытывает нехватку профессионалов, способных квалифицированно оказывать помощь при наиболее сложных заболеваниях. Игорь Петчин подтвердил, что ситуация остается напряженной, несмотря на принимаемые властями меры по укомплектованию штатов медицинских учреждений.

Наиболее востребованными на данный момент являются эксперты в лечении сердечно-сосудистых патологий, заболеваний суставов и онкологических болезней. Отсутствие достаточного количества специалистов этих профилей замедляет оказание плановой помощи населению и требует экстренного подключения административных ресурсов.

Данная кадровая проблема характерна не только для крупных городов области, но и для удаленных муниципальных районов. Врачи соответствующих специализаций критически важны для снижения показателей смертности и повышения общего уровня жизни в регионе.

Эффективность мер в рамках "Стратегии 2.0"

Программа губернатора Георгия Филимонова "Стратегия 2.0" ориентирована в первую очередь на закрепление молодых кадров на местах. Регион активно применяет инструменты, которые позволяют выпускникам медицинских вузов быстрее адаптироваться в рабочих коллективах.

Система поддержки постоянно дорабатывается, чтобы оставаться конкурентоспособной по сравнению с предложениями из соседних областей. Подобные действия помогают выстроить прозрачный механизм социального лифта для медиков, выбирающих работу в государственном секторе Вологодчины.

"Региональное развитие напрямую зависит от качества обеспечения социальной инфраструктуры, где медицина занимает центральное место. Привлечение узких специалистов требует не только разовых выплат, но и создания долгосрочных условий для жизни. Программа Стратегия 2.0 дает инструментарий, позволяющий закрывать вакансии за счет системной работы с кадровым резервом. Это комплексный подход, где вопросы жилья и быта решаются параллельно с профессиональными запросами медицинских работников"

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Комплексный подход к привлечению кадров

Финансовая составляющая остается ключевым элементом привлечения новых врачей в государственные клиники. Власти предоставляют дополнительные льготы, компенсирующие затраты специалистов на начальном этапе карьеры.

Административная помощь в трудоустройстве членов семьи специалиста и поиске жилья становится обязательной частью переговорного процесса. По словам Игоря Петчина, именно такие социально направленные решения помогают исправлять сложную кадровую ситуацию в здравоохранении области.

Министерство продолжает мониторинг потребности в медицинском персонале для оперативной корректировки существующих мер. В текущих экономических условиях акцент смещается в сторону точечного привлечения опытных врачей, способных усилить региональный потенциал по борьбе с социально значимыми заболеваниями.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

