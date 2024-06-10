Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал результатом выборов в Европарламент проводимую политику президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.
По словам Медведева, результат выборов в Европарламент — это итог политики Шольца и Макрона по поддержке Украины за счет своих стран и своих граждан.
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