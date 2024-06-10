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Медведев: Выборы в ЕП — результат политики Шольца и Макрона ﻿
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:13

Медведев: Выборы в ЕП — результат политики Шольца и Макрона ﻿

﻿Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал результатом выборов в Европарламент проводимую политику президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

По словам Медведева, результат выборов в Европарламент — это итог политики Шольца и Макрона по поддержке Украины за счет своих стран и своих граждан.

Фото: government. ru/Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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