Девять медалей взяли россияне в шестой день Паралимпиады

Российские спортсмены смогли выиграть девять медалей в шестой день Паралимпиады в Париже.
Напомним, что соревнования проходят с 28 августа по 8 сентября.
Золото взяли Александр Костин (легкая атлетика, забег на 1500 метров в классе Т13) и Дарья Лукьяненко (плавание, заплыв на 200 метров комплексным плаванием в классе SM11).
Серебряные медали завоевали Роман Жданов (плавание, заплыв на 200 метров вольным стилем в классе S4) и Алексей Чуркин (легкая атлетика, толкание ядра в классе F32), сообщает РИА Новости Спорт.
Бронзу выиграли Антон Кулятин (легкая атлетика, забег на 1500 метров в классе Т13); Никита Котуков (легкая атлетика, прыжки в длину в классе Т47); Богдан Мозговой (плавание, заплыв на 100 метров на спине в классе S9); Владимир Сотников (плавание, заплыв на 200 метров комплексным стилем в классе SМ13) и Виктория Сланова (легкая атлетика, забег на 400 метров в классе Т37).
После шести дней Игр-2024 у россиян 40 медалей: 9 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых.
Напомним, что спортсмены из РФ выступают в нейтральном статусе.
Фото: flickr. com/Nagarjun Kandukuru from Bangalore, India (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
Украинская атака на Курскую область ослабила восточный фронт
Американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил, что Украина ослабила свои позиции на восточном фронте из-за атаки на Курскую область.
Америка обещает 1 миллион долларов за русского хакера
Госдепартамент США в четверг объявил вознаграждение до 1 миллиона долларов за сведения, которые помогут арестовать россиянина Тима Стигала, подозреваемого в незаконной торговле финансовыми данными американских граждан и компаний.
Правительство выделило почти 900 миллионов на поддержку ЖКХ
Правительство России выделило из резервного фонда более 822 миллионов рублей на софинансирование региональных программ по развитию предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.