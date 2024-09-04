Девять медалей взяли россияне в шестой день Паралимпиады

Российские спортсмены смогли выиграть девять медалей в шестой день Паралимпиады в Париже.



Напомним, что соревнования проходят с 28 августа по 8 сентября.



Золото взяли Александр Костин (легкая атлетика, забег на 1500 метров в классе Т13) и Дарья Лукьяненко (плавание, заплыв на 200 метров комплексным плаванием в классе SM11).



Серебряные медали завоевали Роман Жданов (плавание, заплыв на 200 метров вольным стилем в классе S4) и Алексей Чуркин (легкая атлетика, толкание ядра в классе F32), сообщает РИА Новости Спорт.



Бронзу выиграли Антон Кулятин (легкая атлетика, забег на 1500 метров в классе Т13); Никита Котуков (легкая атлетика, прыжки в длину в классе Т47); Богдан Мозговой (плавание, заплыв на 100 метров на спине в классе S9); Владимир Сотников (плавание, заплыв на 200 метров комплексным стилем в классе SМ13) и Виктория Сланова (легкая атлетика, забег на 400 метров в классе Т37).



После шести дней Игр-2024 у россиян 40 медалей: 9 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых.

Напомним, что спортсмены из РФ выступают в нейтральном статусе.

Фото: flickr. com/Nagarjun Kandukuru from Bangalore, India (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).