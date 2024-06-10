При покупке мёда у неопытного покупателя часто возникает вопрос: а натуральный ли мёд на прилавке. Как отличить естественный продукт от подделки рассказал Александр Кукс, президент межрегиональной общественной организации "Межрегиональный союз пчеловодов".

- Слово "мёд" используют все кому не лень. То есть мёд кукурузный. Что такое мёд кукурузный? Это ввёл такое понятие Хрущёв. Это патока кукурузная. И вот с тех пор мёдом, то есть что течёт, называют мёдом.

Поэтому, как подчеркнул эксперт, необходимо внимательнее относиться к этикеткам. Если такой продукт создавали искусственным образом, то это отразиться в ГОСТе - достаточно проверить на официальном сайте. Для сравнения Александр Кукс привел сырные продукты.

- Что мы имеем в виду сыр? Сыр, как для обывателя, - это то, что сделано из молока коровьего, козьего, овечьего. Правильно? Мы это так понимаем. А по факту сыр может быть соевый, может быть еще какой-то. Таких сыров много растительного происхождения.

В перспективе, по его мнению, для мёдоподобных продуктов может быть утверждена такая формулировка, как кондитерское изделие, чтобы не вводить покупателя в заблуждение.

Фото: commons.wikimedia.org/Arria Belli (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)