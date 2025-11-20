Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Работа с двигателем автомобиля
Работа с двигателем автомобиля
© magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Иван Рогов Опубликована сегодня в 17:59

США остались без механиков: автосервисы на грани коллапса

Ford не может закрыть 5000 вакансий механиков в США при зарплате до $120 тыс. — Carscoops

Ford столкнулся с неожиданной проблемой: в США катастрофически не хватает квалифицированных механиков, способных справляться с ремонтом современных автомобилей. Даже зарплата в 120 тысяч долларов в год не привлекает специалистов, и это уже становится настоящей головной болью для компании и дилерских центров.

Дефицит механиков и его последствия

Гендиректор Ford Джим Фарли открыто заявил о масштабной кадровой яме.

"Компания не может найти людей на 5000 открытых вакансий механиков, хотя дилерские центры готовы платить до 120 тысяч долларов в год", — отметил он.

Проблема носит системный характер: спрос на услуги автосервиса растёт, а квалифицированных специалистов становится всё меньше.

По словам Фарли, нагрузка на сервисные центры огромная. Растущие числа отзывов автомобилей только усугубляют ситуацию. Даже высокие зарплаты не решают проблему, поскольку профессия требует многолетнего обучения и реальных навыков. Например, снятие двигателя с пикапа Super Duty — задача не из простых.

"Тут нужно знать, что делаешь", — подчеркнул глава Ford.

Проблема нехватки рабочих рук давно вышла за пределы автомобильной отрасли. В США открыты более миллиона вакансий в ключевых сферах — от аварийно-спасательных служб и грузоперевозок до заводских рабочих, электриков и сантехников.

Статистика и прогнозы

Согласно данным New York Post, ежегодно стране недостаёт около 37 тысяч квалифицированных механиков. Бюро статистики труда прогнозирует до 2033 года в среднем 67 800 новых вакансий в сфере автосервиса каждый год. Эксперты подчёркивают, что эти позиции вряд ли смогут заменить технологии или искусственный интеллект — людям необходимы реальные технические навыки.

Дефицит кадров уже сказывается на практике: ремонт автомобилей затягивается на недели, дилерам приходится перераспределять техников между точками, чтобы справиться с нагрузкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: выбор ближайшего сервиса без оценки опыта → Последствие: ремонт затянется на недели → Альтернатива: искать дилеров с проверенными специалистами.

  2. Ошибка: экономия на квалификации механика → Последствие: риск неправильного ремонта → Альтернатива: оплата опыта и навыков.

  3. Ошибка: игнорирование планового ТО → Последствие: дорогостоящие поломки → Альтернатива: регулярные профилактические проверки.

А что если…

Если дефицит механиков будет сохраняться, дилерские центры могут внедрять гибкие графики работы, обучать специалистов внутренними методами и инвестировать в стажировки. Это позволит компенсировать нехватку кадров, хотя потребует времени и ресурсов.

Мифы и правда

  • Миф: ИИ заменит механиков → Правда: сложные ремонты требуют живых специалистов.

  • Миф: высокая зарплата сразу решает проблему → Правда: работа остаётся тяжёлой и требует опыта.

  • Миф: всех механиков легко найти → Правда: дефицит ощущается уже сейчас.

Исторический контекст

  • В 1950–1980 годах профессия механика была массовой и престижной.

  • С 1990-х популярность упала, образовательные программы сократились.

  • Сейчас дефицит квалифицированных специалистов снова стал критическим.

