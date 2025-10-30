Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Инкрустированный камнями старинный меч в музее
Инкрустированный камнями старинный меч в музее
© commons.wikimedia.orgX by Yasser.mahmoud is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 6:41

Меч заговорил сквозь ржавчину: учёные раскрыли имя оружейника XVI века, не коснувшись металла

Томография помогла выявить скрытую гравировку на мече эпохи Возрождения – Ивонна Прземус

Наука вновь доказала: даже артефакты, скрытые под слоями времени, способны рассказать о прошлом больше, чем предполагалось. Ученые из Йенского университета и исследовательской организации INNOVENT Йене (Германия) сделали сенсационное открытие — им удалось выявить имя мастера-оружейника на мече XVI века, покрытом толстым слоем ржавчины. Благодаря новейшим технологиям и точным методам томографии исследователи буквально заглянули внутрь металла, не повредив исторический артефакт.

Меч, который пережил века

Артефакт был найден среди погребальных даров в Коллегиуме Йененсе - старинном центре Йенского университета, где были захоронены профессора, студенты и члены их семей. Меч пролежал под землей несколько веков, почти полностью покрытый коррозией, однако сохранил форму и структуру. Это позволило провести исследование, не разрушая исторический объект.

"Мы подозревали, что под ржавчиной скрыто что-то важное, но обычная чистка могла бы повредить меч", — рассказывает реставратор Ивонна Прземус.

Для анализа применили высокоточные методы компьютерной томографии, аналогичные тем, что используют в медицине и материаловедении. Меч был помещен в установку EasyTom 150-160, способную делать изображения с разрешением менее одного микрометра. Искусственный интеллект помог исследователям построить трёхмерную модель клинка и визуализировать скрытые слои коррозии, остатки ножен, типы стали и даже микродеформации, возникшие за столетия.

"Компьютерная томография показывает внутреннюю историю предмета, а не только его поверхность. В нашем случае метод выявил гравировку, которая раньше была полностью невидимой", — отмечает археолог проекта доктор Энрико Пауст.

Так учёные обнаружили на клинке имя мастера — Клемеса Стама из Золингена, города, ставшего символом европейского оружейного искусства.

Имя мастера, скрытое веками

Оказалось, что Клемес Стам жил и работал в конце XVI века. Его кузница в Золингене производила оружие, которое высоко ценилось знатью по всей Европе. Аналогичные мечи, датируемые периодом 1580-1620 годов, хранятся в Немецком музее клинков.

Йенский меч был сделан с особым мастерством: его клинок состоит из разных сортов стали, соединённых методом кузнечной сварки. Это позволяло сочетать прочные края с гибкой серединой, что делало оружие надёжным и долговечным.

Исследователи полагают, что меч принадлежал человеку высокого статуса — возможно, профессору, ректору или студенту знатной семьи. Его не только носили, но и использовали как символ учёного и социального положения.

"Каждая деталь меча отражает уровень технологий эпохи Возрождения и статус его владельца", — подчёркивает историк-металлург Фридрих Гансен.

Сравнение

Параметр Обычные методы реставрации Компьютерная томография с ИИ
Степень сохранности Возможна потеря деталей Полная сохранность артефакта
Точность исследования Ограниченная поверхностным слоем Послойный анализ структуры металла
Выявление скрытых элементов Затруднено Возможна реконструкция надписей и дефектов

Советы шаг за шагом

  1. Первичная оценка состояния. Археологи определяют, насколько сильно повреждён предмет и можно ли его исследовать без контакта.

  2. Сканирование. Артефакт помещают в установку компьютерной томографии, создавая серию трёхмерных изображений.

  3. Обработка данных. Алгоритмы ИИ анализируют плотность и состав металла, выявляя скрытые слои и надписи.

  4. Реконструкция. Учёные создают цифровую модель предмета и восстанавливают утраченную информацию без физического вмешательства.

  5. Интерпретация. На основании полученных данных определяется происхождение, возраст и контекст использования артефакта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: применение механической чистки ржавчины.
    Последствие: повреждение артефакта и утрата исторической информации.
    Альтернатива: использование компьютерной томографии, которая позволяет "заглянуть" внутрь предмета без физического воздействия.

  2. Ошибка: игнорирование цифровых технологий при реставрации.
    Последствие: ограниченные результаты и невозможность увидеть скрытые детали.
    Альтернатива: интеграция ИИ и 3D-визуализации в археологические исследования.

  3. Ошибка: неверное определение происхождения находки.
    Последствие: искажение исторической картины.
    Альтернатива: комплексный анализ с привлечением историков, металлургов и специалистов по древнему оружию.

А что если меч оказался подделкой?

Учёные предусмотрели и этот сценарий. Томография позволила определить, что структура клинка соответствует технике кузнечной сварки XVI века, а состав металла совпадает с образцами из Золингена. Следовательно, меч аутентичен. Однако подобные методы можно применять и для выявления подделок — внутренняя структура современных копий отличается по плотности и распределению примесей.

Плюсы и минусы компьютерной томографии в археологии

Показатель Плюсы Минусы
Безопасность артефакта Нет физического контакта Требует дорогостоящего оборудования
Точность анализа Определяет даже микрослои металла Не всегда доступна в полевых условиях
Возможность реконструкции Полная 3D-модель артефакта Требует специалистов по обработке данных

FAQ

Что такое микро- и нано-КТ?
Это метод компьютерной томографии с ультравысоким разрешением, который позволяет изучать внутреннюю структуру предметов без их повреждения.

Почему важно открытие имени мастера?
Имя Клемеса Стама позволяет точно датировать артефакт и связать его с конкретной кузницей Золингена, что ценно для истории европейского оружейного дела.

Можно ли этот метод применять к другим находкам?
Да, компьютерная томография используется для изучения монет, керамики, ювелирных изделий и даже древних текстов, скрытых под слоями металла или камня.

Мифы и правда

  1. Миф: ржавчина полностью уничтожает исторические артефакты.
    Правда: современные технологии позволяют восстановить даже сильно поврежденные предметы, не удаляя ржавчину.

  2. Миф: гравировки на старинном оружии не сохраняются.
    Правда: при правильных условиях они остаются внутри структуры металла и могут быть восстановлены с помощью КТ.

  3. Миф: компьютерная томография — метод только для медицины.
    Правда: сегодня этот способ активно применяется в археологии, материаловедении и даже искусствоведении.

Исторический контекст

Методы неразрушающего исследования артефактов начали развиваться ещё в середине XX века. Первые попытки применить рентген в археологии были сделаны в 1950-х годах. Однако именно развитие цифровых технологий, машинного обучения и трёхмерной реконструкции позволило перейти на новый уровень. Германия стала одним из лидеров в этой области, объединив усилия университетов, музеев и исследовательских центров.

Открытие в Йене стало очередным доказательством того, как наука способна вернуть к жизни утраченное наследие эпохи Возрождения, не разрушая его.

Три интересных факта

  1. Город Золинген до сих пор называют "городом клинков": здесь выпускают ножи и мечи мирового класса.

  2. В XVI веке мастера Золингена имели собственные клейма, которые служили гарантией качества оружия.

  3. Компьютерная томография уже помогла восстановить более 500 артефактов в Германии, не повредив ни один из них.

