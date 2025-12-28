Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тефтели
Тефтели
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 16:02

Готовлю тефтели только так: лечо решает вкус — семья просит добавки

Тефтели, тушённые в лечо, готовят как вариант домашнего ужина — повара

Домашние тефтели остаются одним из самых универсальных и понятных блюд для семейного ужина. Даже при привычном составе их вкус легко менять за счёт соуса и способа приготовления. Один из таких вариантов — тефтели, тушённые в лечо, которое одновременно выполняет роль подливы и вкусового акцента. Об этом рассказал портал "Аймкук".

Простая идея для привычного блюда

Тефтели часто появляются в домашнем меню благодаря своей практичности: они подходят к разным гарнирам и не требуют сложных техник. Классической основой обычно становится мясной фарш — чаще всего смесь свинины и говядины, хотя возможны и другие варианты. В этом смысле домашние мясные тефтели ценят именно за гибкость рецепта и возможность адаптировать его под вкусы семьи.

В качестве дополнения используется рис, который добавляет сочности и делает блюдо более сытным. Интерес к рецепту возникает именно за счёт соуса, поскольку он определяет итоговый вкус. Вместо привычной томатной подливы здесь используется лечо — овощной соус с болгарским перцем и томатами, который придаёт блюду насыщенность и лёгкую сладость.

Подготовка ингредиентов и формирование тефтелей

Для приготовления понадобится фарш весом около 300-350 граммов, немного риса, лук и, по желанию, чеснок. Рис рекомендуется промыть в нескольких водах, а при наличии времени — замочить примерно на полчаса, чтобы ускорить процесс тушения. Лук мелко нарезается и соединяется с фаршем вместе с чесноком и щепоткой соли.

Специи в этом варианте можно не использовать. Лечо само по себе содержит достаточное количество овощей и приправ, поэтому вкус получается выразительным без дополнительных добавок. Массу тщательно перемешивают и формируют тефтели размером с грецкий орех, чтобы они равномерно прожарились и сохранили сочность при тушении.

Обжаривание и подача с гарниром

Сформированные заготовки быстро обжариваются на среднем огне до румяной корочки. Для этого подойдёт сковорода с высокими бортами, чтобы тефтели располагались в один слой. Использовать можно растительное, топлёное или смешанное масло — выбор зависит от желаемого вкуса.

После обжаривания в сковороду сразу добавляется лечо. При необходимости допустимо подлить немного воды, если соус оказался слишком густым. Блюдо доводят до кипения, затем уменьшают огонь и тушат под крышкой около 20 минут, пока рис полностью не станет мягким.

Готовые тефтели подают с подливой, которая хорошо сочетается с нейтральными гарнирами. Особенно удачным дополнением считается картофельное пюре, которое подчёркивает вкус соуса и делает блюдо более уютным и домашним.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рождественское бискотти сочетает фисташки и клюкву — Allrecipes вчера в 14:40
Бискотти с клюквой и фисташками получается с первого раза: секрет прячется в одном шаге выпечки

На Allrecipes много праздничной выпечки, но один рецепт годами остаётся №1. Рассказываем, чем он покорил читателей и где важны детали.

Читать полностью » Свежесть зерна определяет вкус домашнего кофе — кулинары вчера в 10:47
Сменил всего три детали — домашний кофе наконец стал насыщенным: раньше портил его сам

Как сварить дома кофе вкуснее, чем в кофейне: свежесть зерна, вода, помол и простые принципы, которые меняют вкус и привычки.

Читать полностью » Горячие бутерброды с яйцом и сыром удачно заменяют сложные блюда на завтрак — кулинары вчера в 6:25
Беру хлеб, сыр и яйцо — через 10 минут завтрак, от которого не оторваться

Горячие бутерброды уверенно заняли место полноценного завтрака. Почему этот формат стал таким популярным и как выбрать удачные сочетания.

Читать полностью » Салат Капитан со слабосоленой горбушей и кальмарами собирают слоями — повар вчера в 2:24
Новый год — время удивлять: кладу в салат то, что все выкидывают, и получаю шедевр

Салат "Капитан" с горбушей, кальмарами и пармезаном — эффектная слоёная закуска с морским характером и сбалансированным вкусом для праздничного стола.

Читать полностью » Китайский бекон советуют пропарить перед жаркой — Chowhound 26.12.2025 в 21:20
Китайский бекон из грудинки выглядит странно — но после этого приема вкус "взрывает" рис и лапшу

Узнайте секрет насыщенного вкуса китайского бекона — от отличий от привычного до метода приготовления с карамелизированной корочкой. Идеально для любителей новых гастрономических открытий.

Читать полностью » Специалисты заменяют хрен к холодцу мягкими соусами — диетолог Кованова 26.12.2025 в 17:46
Заменила хрен к холодцу на другой соус — и праздник прошёл без последствий

Какие соусы лучше всего подходят к холодцу на новогоднем столе и почему диетологи советуют отказаться от привычных острых добавок в пользу более лёгких вариантов.

Читать полностью » Белый амур готовится в фольге 45–60 минут со сметаной и луком — повара 26.12.2025 в 14:07
Эта рыба меняет вечер одним запахом: запекание работает безотказно

Запечённый белый амур под сметанной корочкой — простой и эффектный рецепт с нежным мясом, специями и ароматной корочкой для будней и праздников.

Читать полностью » Еда правильного цвета помогает не переедать— диетолог Сюракшина 26.12.2025 в 12:47
Мозг путается из-за цвета еды: как наполнить тарелку так, чтобы не съесть лишнего

Диетолог Елена Сюракшина рассказала NewsInfo как цвет ингредиентов пищи влияет на аппетит и восприятие вкуса.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
В Крыму сохранили льготные ставки УСН для бизнеса — АиФ-Крым
ЮФО
Археологи выявили неизвестное население горного Крыма — археолог Стоянова
ЮФО
В 2025 году модернизировали 140 км теплотрасс — портал администрации края
ЮФО
Товарооборот Кубани и Китая вырос на 111 процентов
ЮФО
Рубль укрепился на 45 процентов за 2025 год — экономист Иноземцев
ЮФО
Новогодняя программа охватила курорты Кубани — портал администрации края
Авто и мото
Отказ тормозной системы требует поэтапного замедления автомобиля — автомеханики
ЮФО
Гололёдно-изморозевые отложения сформируются в Краснодаре — Краснодарский ЦГМС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet