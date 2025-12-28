Готовлю тефтели только так: лечо решает вкус — семья просит добавки

Домашние тефтели остаются одним из самых универсальных и понятных блюд для семейного ужина. Даже при привычном составе их вкус легко менять за счёт соуса и способа приготовления. Один из таких вариантов — тефтели, тушённые в лечо, которое одновременно выполняет роль подливы и вкусового акцента. Об этом рассказал портал "Аймкук".

Простая идея для привычного блюда

Тефтели часто появляются в домашнем меню благодаря своей практичности: они подходят к разным гарнирам и не требуют сложных техник. Классической основой обычно становится мясной фарш — чаще всего смесь свинины и говядины, хотя возможны и другие варианты. В этом смысле домашние мясные тефтели ценят именно за гибкость рецепта и возможность адаптировать его под вкусы семьи.

В качестве дополнения используется рис, который добавляет сочности и делает блюдо более сытным. Интерес к рецепту возникает именно за счёт соуса, поскольку он определяет итоговый вкус. Вместо привычной томатной подливы здесь используется лечо — овощной соус с болгарским перцем и томатами, который придаёт блюду насыщенность и лёгкую сладость.

Подготовка ингредиентов и формирование тефтелей

Для приготовления понадобится фарш весом около 300-350 граммов, немного риса, лук и, по желанию, чеснок. Рис рекомендуется промыть в нескольких водах, а при наличии времени — замочить примерно на полчаса, чтобы ускорить процесс тушения. Лук мелко нарезается и соединяется с фаршем вместе с чесноком и щепоткой соли.

Специи в этом варианте можно не использовать. Лечо само по себе содержит достаточное количество овощей и приправ, поэтому вкус получается выразительным без дополнительных добавок. Массу тщательно перемешивают и формируют тефтели размером с грецкий орех, чтобы они равномерно прожарились и сохранили сочность при тушении.

Обжаривание и подача с гарниром

Сформированные заготовки быстро обжариваются на среднем огне до румяной корочки. Для этого подойдёт сковорода с высокими бортами, чтобы тефтели располагались в один слой. Использовать можно растительное, топлёное или смешанное масло — выбор зависит от желаемого вкуса.

После обжаривания в сковороду сразу добавляется лечо. При необходимости допустимо подлить немного воды, если соус оказался слишком густым. Блюдо доводят до кипения, затем уменьшают огонь и тушат под крышкой около 20 минут, пока рис полностью не станет мягким.

Готовые тефтели подают с подливой, которая хорошо сочетается с нейтральными гарнирами. Особенно удачным дополнением считается картофельное пюре, которое подчёркивает вкус соуса и делает блюдо более уютным и домашним.