Паста с мясными фрикадельками в томатном соусе
Паста с мясными фрикадельками в томатном соусе
Артём Соколов Опубликована сегодня в 13:12

Фрикадельки больше не пересушиваются на сковороде — итальянский трюк выглядит странно, но работает

Фрикадельки не прожаривают до конца, их доводят в соусе — Simply Recipes

Фрикадельки легко испортить одним неверным движением: чуть сильнее вымешали фарш — и они становятся плотными, пересушенными и крошатся. Многие пытаются "дожарить до уверенности" прямо на сковороде, но именно это часто лишает их нежности. В Италии есть простой домашний приём, который меняет результат без сложных техник и особых гаджетов. Об этом сообщает Simply Recipes.

Основа мягкости начинается ещё до готовки

Нежная текстура — это не только способ жарки, но и правильный состав. Для классического вкуса предлагают использовать три вида мяса: примерно половина — говядина с жирностью около 80/20, а оставшуюся часть поровну делят между свининой и телятиной. Такой баланс даёт и насыщенность, и сочность, и более деликатную структуру.

Ещё один важный элемент — свежие панировочные сухари, предварительно размоченные в молоке. Они работают как "страховка" от сухости: добавляют влаги и помогают фрикаделькам держать форму, не превращая их в плотные шарики. Не менее критично и то, как вы обращаетесь с фаршем: если долго и активно перемешивать, он уплотняется, а готовые фрикадельки становятся жёсткими. Поэтому в рецепте подчёркивается аккуратность — и в смешивании, и в формовании.

Итальянский трюк: сначала корочка, потом соус

Даже при хорошем фарше фрикадельки легко пересушить, если готовить их до полной готовности на сковороде. "Ноннина" логика другая: на первом этапе не нужно прожаривать их насквозь — достаточно быстро создать золотистую корочку. Фрикадельки обжаривают примерно по две-три минуты с каждой стороны, чтобы поверхность стала хрустящей и устойчивой.

Дальше работает главный принцип: как пасту "доводят" в соусе, так же поступают и с фрикадельками. Их аккуратно перекладывают в горячий соус и дают потомиться на слабом огне 30-45 минут, пока они полностью не приготовятся. Это время нужно не для "переваривания", а для бережного прогрева и объединения вкусов: соус пропитывает фрикадельки, а мясные соки делают соус глубже. Именно поэтому на следующий день спагетти с фрикадельками часто кажутся вкуснее — блюдо успевает "созреть".

Почему это действительно работает

В тексте объясняется, что сильный жар на старте помогает "запечатать" поверхность — получается оболочка, которая удерживает форму. При дальнейшем томлении на низком огне внутри происходит другое: белки готовятся мягче, текстура становится более нежной и буквально "тающей". Важна и роль корочки: она удерживает жир внутри, не позволяя ему уйти в соус. Если жир вытопится слишком рано, фрикадельки станут сухими, а соус — чрезмерно маслянистым.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

