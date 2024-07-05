Диетолог Эми Пендлтон Кей из США в интервью для Healthnews поделилась советами о том, как уменьшить риск развития рака при употреблении жареного мяса. Она порекомендовала кратковременное приготовление мяса при невысоких температурах без образования дыма, чтобы снизить содержание канцерогенных веществ, таких как гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды.

Важно не оставлять мясо на гриле долго и избегать его обугливания. Также полезно использовать маринады на основе трав и специй, отказаться от масляных соусов и выбирать постное мясо, удаляя видимые жиры для предотвращения подгорания и накопления канцерогенов.

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