Диетолог Эми Пендлтон Кей из США в интервью для Healthnews поделилась советами о том, как уменьшить риск развития рака при употреблении жареного мяса. Она порекомендовала кратковременное приготовление мяса при невысоких температурах без образования дыма, чтобы снизить содержание канцерогенных веществ, таких как гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды.
Важно не оставлять мясо на гриле долго и избегать его обугливания. Также полезно использовать маринады на основе трав и специй, отказаться от масляных соусов и выбирать постное мясо, удаляя видимые жиры для предотвращения подгорания и накопления канцерогенов.
Фото: commons.wikimedia.org/LSOCLICKSZ SZE Toa (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Шольц поприветствовал лейбористскую партию Британии
Олаф Шольц приветствовал победу лейбористов на выборах в Великобритании под руководством их лидера Кира Стармера, в котором он уверен в его положительных лидерских качествах, как заявил канцлер Германии на пресс-конференции после утверждения бюджета на 2025 год правительством.
Главной темой Моди будет дисбаланс торговли РФ и Индии
Возникшая диспропорция в торговле между Индией и Россией станет одним из основных вопросов, обсуждаемых на предстоящем российско-индийском саммите, по словам первого заместителя министра иностранных дел Индии Винайя Кватры.
Врач Мескина: продолжительное воздействие холодного воздуха может вызвать боли
Врач-инфекционист Елена Мескина объяснила, что продолжительное воздействие холодного воздуха на организм может вызвать мышечные боли и тугоподвижность из-за защитных механизмов, сохраняющих температуру тела.
В России разработали автоматический подталкиватель кормов для сельхозживотных
В Казанском государственном аграрном университете разработали автономный подталкиватель кормов для сельхозживотных.