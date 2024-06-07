Исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, показали, что чрезмерное употребление мяса может способствовать биологическому старению организма. Ученые из Шотландии и Германии проанализировали генетические данные более чем миллиона человек и обнаружили, что высокие уровни железа в крови могут сокращать молодость.
Исследования указывают на то, что мясоеды стареют быстрее по сравнению с теми, кто употребляет мясо умеренно или исключает его из своего рациона. Кроме того, регулярное употребление мяса в больших количествах приводит к повышению уровней N-оксида триметиламина, что также ускоряет старение. Эксперты посоветовали заменять говядину на бобы для минимизации этого риска.
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