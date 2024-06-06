Врач Мария Герасимова порекомендовала ограничить употребление мяса с прослойками жира до одного-двух раз в неделю из-за высокого содержания насыщенных жиров, которые могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Нежирное мясо с содержанием жира до 5 граммов на 100 грамм можно есть ежедневно, а мясо со средним содержанием жира (5-18 граммов) — 2-4 раза в неделю, сообщает Газета.Ру.
Также следует ограничить потребление красного мяса до 300 граммов в неделю и обращать внимание на жирность стейков, которые могут казаться постными из-за тонких прожилок жира.
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