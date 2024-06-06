Боливия выразила интерес к экспорту мяса ламы в Россию, эксперты рассматривают пользу этого продукта и его потенциальную популярность в стране.
Известная своими поставками говядины в Россию, Боливия теперь стремится добавить в ассортимент и мясо ламы. Директор боливийской национальной службы по контролю за безопасностью пищевых продуктов Хавьер Суарес отметил, что мясо ламы содержит мало холестерина и отличается высоким качеством, а его вкус находится где-то между вкусом баранины и говядины, сообщает Вечерняя Москва.
Однако, как считает Даниил Кашин, в ближайшее время мясо ламы вряд ли появится в больших количествах в рознице. Он предположил, что из-за непривычности и высокой стоимости этот продукт первое время будет доступен только в ресторанах высокой кухни.
Фото: commons.wikimedia.org/Pannet (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Херсонская администрация покидает город
Администрация, назначенная властями Киева, покидает Херсон и уничтожает документы, такое заявление РИА Новости сделал координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев, сославшись на свидетельства местных жителей.
Политолог Бычков: теоретически РФ может поставить оружие странам Ближнего Востока
Поставки российского вооружения возможны в регионы, где присутствуют базы или военные США.
"Вкусно — и точка" собирается ввести халяльное меню
Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" в скором времени введёт халяльное меню. Найти поставщиков качественной продукции стало для них первостепенной задачей. Новость о скором изменении сообщил генеральный директор компании Олег Пароев на мероприятии ПМЭФ.
Автоэксперт Моржаретто: связь между возгоранием автомобиля и его маркой отсутствует
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с NewsInfo.Ru подчеркнул отсутствие статистических данных о частых случаях возгорания автомобилей, особенно китайского производства.