Боливия выразила интерес к экспорту мяса ламы в Россию, эксперты рассматривают пользу этого продукта и его потенциальную популярность в стране.

Известная своими поставками говядины в Россию, Боливия теперь стремится добавить в ассортимент и мясо ламы. Директор боливийской национальной службы по контролю за безопасностью пищевых продуктов Хавьер Суарес отметил, что мясо ламы содержит мало холестерина и отличается высоким качеством, а его вкус находится где-то между вкусом баранины и говядины, сообщает Вечерняя Москва.

Однако, как считает Даниил Кашин, в ближайшее время мясо ламы вряд ли появится в больших количествах в рознице. Он предположил, что из-за непривычности и высокой стоимости этот продукт первое время будет доступен только в ресторанах высокой кухни.

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