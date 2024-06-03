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Врач Макиша: в качестве гарнира к мясу следует выбирать овощи
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:13

Врач Макиша: в качестве гарнира к мясу следует выбирать овощи

Врач-диетолог Марина Макиша порекомендовала использовать в качестве гарнира к мясу продукты, содержащие пищевую клетчатку, особенно овощи, так как они улучшают усвоение мяса и облегчают пищеварение. Овощи, являясь низкокалорийными, идеально подходят для диетического питания, сообщает ФдералПресс.

Кроме того, Макиша предложила цельнозерновые крупы и бобовые в качестве гарнира, особенно с легким мясом, таким как птица. Также она подчеркнула важность витамина С для усвоения железа в мясе, рекомендуя сочетать мясо с продуктами, богатыми этим витамином, например, болгарским перцем и петрушкой. Миф о вреде сочетания мяса с углеводами Макиша опровергла, указывая на приспособленность нашего пищеварения к смешанной пище.

Фото: flickr.com/加蛋不加價 (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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