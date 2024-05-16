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Ученые РФ создали методику повышения содержания йода в кормовых культурах
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:06

Ученые РФ создали методику повышения содержания йода в кормовых культурах

Ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали методику, которая позволяет повысить содержание йода в кормовых культурах, таких как овес, вика и клевер. Этот подход увеличивает концентрацию йода в растениях в 5-9 раз, что, в свою очередь, способствует улучшению здоровья и продуктивности сельскохозяйственных животных.

Подход предполагает обработку растений раствором йода и может быть использован агропромышленными предприятиями и фермерами без необходимости сложного оборудования. Эта технология особенно актуальна для северных регионов России, где почвы бедны йодом, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Yuliya.reklama (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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