Кусок мяса может выглядеть одинаково, а на сковороде вести себя совершенно по-разному: в чём особенность продукции из "Светофора"
При покупке мяса в разных магазинах не совсем верно полагать, что оно будет одинаковым по качеству и вкусу. Часто отличие может заключаться даже в технологии хранения и обработки. Наиболее ярко это проявляется в дискаунтерах, где принципы работы и ассортимента конкретно влияют на конечный продукт. Углубимся в детали, касающиеся мяса из "Светофора" и его отличий от аналогичных товаров в других розничных сетях.
В "Светофоре" выбор мяса зачастую более ограничен. Клиенты могут найти только несколько позиций, представленных в крупных отрубах — по 2-3 кг, что обуславливает не только экономию на упаковке, но и упрощённой нарезкой со стороны поставщиков. В отличие от этого, другие сети предлагают более широкий ассортимент с акцентом на охлаждённое мясо. Это мясо обычно легче оценить визуально перед покупкой, а несомненная свежесть делает его более привлекательным для покупателей.
Среди мясных продуктов в "Светофоре" преобладает замороженное мясо. Такой подход облегчает логистическую задачу и увеличивает срок хранения, но имеет свои недостатки. При замораживании внутри волокон образуются кристаллы, которые разрушают клетки мяса. В результате размораживания продукт теряет много жидкости, что делает его менее сочным и жестким. Напротив, в магазинах с системой охлаждения мясо сохраняет больший объем влаги, следовательно, это лучше подходит для быстрого приготовления, например, жарки.
"Не всякое мясо, представленное в дискаунтерах, отвечает высоким стандартам качества, и его следует тщательно проверять перед покупкой", — подчеркнула эксперт по качеству питания Ирина Андреевна Корнилова.
Шеф-повар и технолог по пищевым технологиям Ирина Андреевна Корнилова
По поводу происхождения сырья, в "Светофоре" часто можно встретить мясо от молодых животных, таких как телята или свинки. Хотя такое мясо мягче, будет не хватать жировой прослойки, которая делает мясо более сочным при жарке. В этом случае лучше предварительно мариновать или использовать соусы, чтобы не пересушить продукт. В других торговых сетях можно встретить мясо от более зрелых животных, подходящее для быстрого приготовления.
Процессы логистики также важны: в "Светофоре" мясо может дольше находиться на складе, пока доберётся до прилавка, что тоже влияет на его свежесть. Обратите внимание и на условия хранения, так как это может крайне повлиять на вкус и текстуру конечного продукта.
"При выборе мяса в магазинах важно обращать внимание на морозильные знаки и привязку к конкретным поставщикам, чтобы избежать проблем с качеством", — отметила эксперт по качеству материалов для пищевой промышленности Ирина Андреевна Корнилова.
Шеф-повар и технолог по пищевым технологиям Ирина Андреевна Корнилова
Как избежать ошибок при покупке мяса
Трудно выделить все товары из "Светофора" как плохие, и в других магазинах можно найти продукцию низкого качества. Прежде чем делать выбор, важно проверить дату упаковки, срок хранения и осмотреть упаковку — мясо не должно быть покрыто льдом или снегом, что может указывать на его повторную заморозку. Нужно быть внимательным к цвету и запаху мяса. При размораживании рекомендовано делать это медленно, например, на нижней полке холодильника, избегая микроволновок и больших кусков мяса, если нет уверенности, что они будут быстро приготовлены.
FAQ: ответы на ваши вопросы
- Какое мясо лучше для жарки? Лучшее мясо для быстрого жарения — от более зрелых животных с хорошей жировой прослойкой.
- Можно ли замораживать мясо дважды? Нет, повторная заморозка считается вредной, так как это сокращает качество мяса.
- Как выбрать свежую упаковку мяса? Следите за датой упаковки и избегайте упаковок с большой структурой льда внутри.
- Как замораживать фарш правильно? Разделяйте фарш на порции перед заморозкой для быстрой разморозки.
В заключение, мясо из "Светофора" можно рассматривать как компромисс между ценой и качеством. Для повседневных блюд, таких как супы или фарши, оно может быть вполне приемлемым выбором. Но в случае, если вам нужно высшее качество для стейков, лучше выбирать магазины с большим выбором и высоким уровнем прозрачности.
Читайте также
- Подземные города с особым назначением зачем государство десятилетиями наращивало скрытые объемы продовольствия
- Одна ложка масла решает сразу три проблемы при варке пельменей
- Фарш разморозится к ужину быстрее, если перед морозилкой сделать с ним это
- 72,5% против 82,5% одна цифра меняет поведение масла на сковороде и в тесте
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru