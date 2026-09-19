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Прилавок со свежим мясом
Прилавок со свежим мясом
© Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 12:28

Кусок мяса может выглядеть одинаково, а на сковороде вести себя совершенно по-разному: в чём особенность продукции из "Светофора"

При покупке мяса в разных магазинах не совсем верно полагать, что оно будет одинаковым по качеству и вкусу. Часто отличие может заключаться даже в технологии хранения и обработки. Наиболее ярко это проявляется в дискаунтерах, где принципы работы и ассортимента конкретно влияют на конечный продукт. Углубимся в детали, касающиеся мяса из "Светофора" и его отличий от аналогичных товаров в других розничных сетях.

В "Светофоре" выбор мяса зачастую более ограничен. Клиенты могут найти только несколько позиций, представленных в крупных отрубах — по 2-3 кг, что обуславливает не только экономию на упаковке, но и упрощённой нарезкой со стороны поставщиков. В отличие от этого, другие сети предлагают более широкий ассортимент с акцентом на охлаждённое мясо. Это мясо обычно легче оценить визуально перед покупкой, а несомненная свежесть делает его более привлекательным для покупателей.

Среди мясных продуктов в "Светофоре" преобладает замороженное мясо. Такой подход облегчает логистическую задачу и увеличивает срок хранения, но имеет свои недостатки. При замораживании внутри волокон образуются кристаллы, которые разрушают клетки мяса. В результате размораживания продукт теряет много жидкости, что делает его менее сочным и жестким. Напротив, в магазинах с системой охлаждения мясо сохраняет больший объем влаги, следовательно, это лучше подходит для быстрого приготовления, например, жарки.

"Не всякое мясо, представленное в дискаунтерах, отвечает высоким стандартам качества, и его следует тщательно проверять перед покупкой", — подчеркнула эксперт по качеству питания Ирина Андреевна Корнилова.

Шеф-повар и технолог по пищевым технологиям Ирина Андреевна Корнилова

По поводу происхождения сырья, в "Светофоре" часто можно встретить мясо от молодых животных, таких как телята или свинки. Хотя такое мясо мягче, будет не хватать жировой прослойки, которая делает мясо более сочным при жарке. В этом случае лучше предварительно мариновать или использовать соусы, чтобы не пересушить продукт. В других торговых сетях можно встретить мясо от более зрелых животных, подходящее для быстрого приготовления.

Процессы логистики также важны: в "Светофоре" мясо может дольше находиться на складе, пока доберётся до прилавка, что тоже влияет на его свежесть. Обратите внимание и на условия хранения, так как это может крайне повлиять на вкус и текстуру конечного продукта.

"При выборе мяса в магазинах важно обращать внимание на морозильные знаки и привязку к конкретным поставщикам, чтобы избежать проблем с качеством", — отметила эксперт по качеству материалов для пищевой промышленности Ирина Андреевна Корнилова.

Шеф-повар и технолог по пищевым технологиям Ирина Андреевна Корнилова

Как избежать ошибок при покупке мяса

Трудно выделить все товары из "Светофора" как плохие, и в других магазинах можно найти продукцию низкого качества. Прежде чем делать выбор, важно проверить дату упаковки, срок хранения и осмотреть упаковку — мясо не должно быть покрыто льдом или снегом, что может указывать на его повторную заморозку. Нужно быть внимательным к цвету и запаху мяса. При размораживании рекомендовано делать это медленно, например, на нижней полке холодильника, избегая микроволновок и больших кусков мяса, если нет уверенности, что они будут быстро приготовлены.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Какое мясо лучше для жарки? Лучшее мясо для быстрого жарения — от более зрелых животных с хорошей жировой прослойкой.
  • Можно ли замораживать мясо дважды? Нет, повторная заморозка считается вредной, так как это сокращает качество мяса.
  • Как выбрать свежую упаковку мяса? Следите за датой упаковки и избегайте упаковок с большой структурой льда внутри.
  • Как замораживать фарш правильно? Разделяйте фарш на порции перед заморозкой для быстрой разморозки.

В заключение, мясо из "Светофора" можно рассматривать как компромисс между ценой и качеством. Для повседневных блюд, таких как супы или фарши, оно может быть вполне приемлемым выбором. Но в случае, если вам нужно высшее качество для стейков, лучше выбирать магазины с большим выбором и высоким уровнем прозрачности.

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Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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