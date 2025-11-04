Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
мясо в горшочке
мясо в горшочке
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 23:07

Дом пахнет осенью: мясо в горшочках, которое согревает лучше пледа

Готовка в глиняных горшочках сохраняет сочность мяса и аромат овощей

Осенью особенно хочется тепла и домашнего уюта. И нет ничего лучше, чем ароматное мясо, томящееся в глиняных горшочках. Это блюдо не требует особых кулинарных навыков, зато наполняет дом запахом жаркого, а стол — вкусной, сытной и по-домашнему уютной едой. Горшочки удобны тем, что продукты готовятся в собственном соку, без лишнего жира и хлопот, а результат неизменно радует и вкусом, и видом.

Мясо с картошкой: классика в глиняной посуде

Самое простое блюдо — мясо с картофелем. Секрет успеха в правильной последовательности слоев и аккуратности при запекании. Горшочки всегда ставят в холодную духовку, чтобы керамика не лопнула от перепада температур. Не менее важно следить, чтобы внутри было достаточно жидкости — мясо должно томиться, а не пригорать.

Для классического варианта подойдёт свинина — шейка или лопатка. Овощи режут крупно, добавляют лавровый лист, перец и немного сладкой паприки. Запекают блюдо при 190°C около полутора часов. Подавать можно прямо в горшочке: выглядит эффектно, а вкус — нежный и насыщенный.

Мясо с грибами: аромат осеннего леса

Более сложный вариант — мясо с картошкой и грибами. Здесь важно обжарить все ингредиенты по отдельности: грибы на сильном огне, мясо — до румяной корочки. После этого всё складывается слоями, приправляется тимьяном, чесноком, черным перцем. Грибы придают блюду легкий лесной аромат, а бульон, добавленный перед запеканием, делает мясо особенно сочным. Приготовление занимает около часа при 180°C.

Мясо по-французски в горшочке

Обычное мясо по-французски часто готовят в форме, но в горшочках блюдо получается куда нежнее. Сметанный соус, сок от овощей и расплавленный сыр не вытекают, а остаются внутри, пропитывая каждый кусочек. Используют свинину, картофель, лук и помидоры. Все ингредиенты выкладывают слоями, заливают смесью сметаны, воды и ложки муки, а сверху посыпают натертым сыром. Выпекают при 190°C час, затем снимают фольгу, чтобы образовалась золотистая корочка.

Курица с овощами: полезно и быстро

Когда хочется приготовить что-то лёгкое и полезное, на помощь приходит курица с овощами. Подойдёт филе бедра — оно не пересушивается, остаётся сочным. В ход идут картофель, болгарский перец, морковь, помидоры и цукини. Овощи нарезают крупно, чередуют слоями с курицей, слегка солят и перчат каждый слой. Добавляют немного сливочного масла, заливают водой и запекают при 180°C около 45 минут. Получается полноценный обед — мясо и гарнир в одном горшочке.

Гуляш в горшочке: густой и пряный

Для любителей густых мясных блюд подойдёт гуляш из говядины. После двух часов в духовке мясо буквально распадается на волокна, а соус становится бархатным и насыщенным. Томатная паста, паприка и щепотка сахара придают блюду венгерский характер, а лёгкая острота чили делает его особенно согревающим. Такой гуляш вкусен с картофельным пюре, гречкой или булгуром.

Курица под "крышкой" из теста

Если нет глиняных горшочков, их легко заменить керамическими формочками. Секрет оригинальной подачи — в хрустящей "крышке" из теста. Внутри — нежная курица с овощами, горошком и кукурузой в сливочном соусе. Тесто раскатывают, накрывают им форму и смазывают взбитым яйцом. После запекания получается аппетитная румяная корочка, под которой скрывается ароматное рагу.

Советы шаг за шагом

  1. Всегда ставьте горшочки в холодную духовку.

  2. Добавляйте немного воды или бульона, чтобы блюдо не пересушилось.

  3. Не заполняйте горшочек доверху — жидкость должна иметь место для кипения.

  4. После выключения духовки дайте блюду настояться 15-20 минут.

  5. Используйте свежие травы — петрушку, тимьян, базилик — для аромата.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставить керамический горшок в разогретую духовку.
Последствие: керамика трескается.
Альтернатива: всегда разогревайте духовку вместе с посудой.

Ошибка: пересолить блюдо до запекания.
Последствие: соль концентрируется при выпаривании жидкости.
Альтернатива: солить умеренно, а при подаче скорректировать вкус.

Ошибка: не добавлять жидкость.
Последствие: продукты подгорают.
Альтернатива: использовать 100-200 мл воды, бульона или сливок.

А что если…

А что если заменить свинину на индейку, а картофель — на батат? Или добавить сливки вместо воды для большей нежности? Такие эксперименты часто делают блюдо ещё интереснее. Можно использовать специи — кориандр, куркуму, розмарин. Главное — не бояться пробовать и искать свой идеальный вкус.

Плюсы и минусы готовки в горшочках

Плюсы Минусы
Продукты сохраняют сочность Нужно время на томление
Минимум масла и пригоревших корок Керамика требует бережного обращения
Можно готовить порционно Горшочки занимают место при хранении
Вкус получается насыщенным и "домашним" Не все ингредиенты подходят для длительной готовки

FAQ

Как выбрать горшочки для духовки?
Выбирайте глиняные или керамические, без сколов. Крышка должна плотно прилегать, чтобы пар не выходил.

Можно ли готовить в горшочке на плите?
Нет, керамика не выдерживает прямого контакта с огнем. Используйте только духовку или мультиварку с режимом томления.

Что лучше: свинина или говядина?
Свинина готовится быстрее и получается мягче, а говядина требует больше времени, но даёт насыщенный вкус.

Мифы и правда

Миф: мясо в горшочках готовится слишком долго.
Правда: время томления компенсируется простотой — блюдо не требует постоянного внимания.

Миф: без сливок еда получается сухой.
Правда: при правильном количестве воды и мяса с жирком блюдо будет сочным.

Миф: глиняные горшочки — пережиток прошлого.
Правда: современные модели подходят и для духовки, и для микроволновки.

Исторический контекст

Традиция готовить еду в горшочках уходит корнями в русскую печь. В старину хозяйки ставили горшки в убывающее тепло после выпечки хлеба — температура была идеальной для медленного томления. Сегодня духовка выполняет ту же роль, сохраняя дух домашней кухни.

3 интересных факта

• В Японии аналог блюд в горшочках называется набэ — супы и рагу готовят прямо на столе.
• В древней Руси горшки использовали не только для жаркого, но и для каш, рыбных блюд и даже киселей.
• В Европе популярны миниатюрные керамические формы — кокотницы, в которых подают блюда порционно.

Приготовление в горшочках — это не просто способ готовки, а возвращение к уюту и домашнему теплу. Один раз попробовав, вы наверняка захотите повторить — ведь аромат жаркого из духовки способен согреть даже самый холодный день.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты напомнили, что сочность курицы зависит от температуры, времени и правильного расположения на противне сегодня в 22:03
Больше не пересушите грудку: пошаговый план идеальной курицы от шеф-повара

Почему курица получается сухой и безвкусной даже по проверенному рецепту? Разбираем 7 распространённых ошибок, которые мешают добиться идеального вкуса.

Читать полностью » Эфиопский, турецкий и вьетнамский кофе готовят по традиционным рецептам с пряностями и сгущённым молоком сегодня в 21:56
От Рима до Ханоя: как готовят кофе в разных уголках планеты

От Италии до Вьетнама — узнаем, как варят кофе в разных уголках мира. Шесть стран, шесть характеров и бесконечные способы насладиться бодрящим напитком.

Читать полностью » Кулинарный технолог Елена Сафонова отмечает, что успех десерта зависит от баланса вкуса и текстуры сегодня в 20:48
От СССР до фитнес-блога: глазированные сырки возвращаются в моду

Нежный творог, аромат ванили и тонкий слой шоколада — глазированные сырки можно сделать дома, а вкус получится даже лучше, чем в детстве.

Читать полностью » Диетологи советуют заменять сахар фруктами и мёдом для снижения калорийности выпечки сегодня в 19:44
Пирог без угрызений совести: как сделать выпечку вкусной и полезной одновременно

Можно ли печь пироги и кексы без вреда для фигуры? Оказывается, да. Рассказываем, как сделать любимую выпечку полезной, не теряя вкус и аромат.

Читать полностью » Фисташковая паста и тесто катаифи создают хрустящую начинку дубайского шоколада сегодня в 18:52
Один кусочек — и вы в Дубае: десерт, который пахнет роскошью и хрустит, как песок под солнцем

Узнайте, как приготовить дома фисташковый дубайский шоколад с тестом катаифи — хрустящий, ароматный и блестящий, словно из кондитерской витрины.

Читать полностью » Оладьи на кефире становятся плотными из-за холодных ингредиентов сегодня в 17:27
Эти оладьи пышнее облаков — всё благодаря приёму, о котором не пишут в кулинарных книгах

Пышные, румяные и ароматные — оладьи на кефире станут вашим любимым завтраком. Один секрет сделает их лёгкими, как облако.

Читать полностью » Поварской совет: добавление крахмала помогает сделать драники пышными и не распадающимися сегодня в 16:22
Белорусский лайфхак, который спасёт любую хозяйку: драники больше не разваливаются

Как сделать драники румяными и хрустящими, чтобы не впитывали масло и не разваливались на сковороде? Три простых хитрости, которые работают всегда.

Читать полностью » При заморозке зелени сохраняется до 90% витаминов сегодня в 15:18
Хозяйки годами делали неправильно: одна деталь решает судьбу всей зелени в морозилке

Как сохранить аромат лета до зимы: простые способы заморозки зелени, чтобы она оставалась свежей и душистой круглый год.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Петров: резкое выключение двигателя с работающим кондиционером приводит к появлению плесени в системе
Авто и мото
Колесников: длительный простой авто в холодном гараже вызывает коррозию кузова и деформацию шин
Питомцы
Эксперты рассказали, как обезопасить питомцев на фоне вспышки вируса
Дом
Сода и уксус эффективно удаляют нагар с казана за 30 минут
Культура и шоу-бизнес
Певица Холзи госпитализирована после шоу в Бостоне
Авто и мото
Капитан полиции Сидоров: смещение вправо в полосе — законный способ пропустить скорую
Авто и мото
Ковалёв: самостоятельная установка защиты картера может привести к потере заводской гарантии на авто
Дом
Гидроизоляция и глина предотвращают возврат влаги в погреб
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet