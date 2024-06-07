Диетолог Лилия Стародубцева объяснила, что целлюлит может возникать как следствие неправильного питания и представляет собой сигнал о дисбалансе в организме. Она отметила, что такие состояния, как внутренние отеки, дисбаланс эстрогенов и нарушения работы щитовидной железы могут способствовать появлению "апельсиновой корки". Стародубцева подчеркнула, что проблемы с фильтрацией почек, наличие камней и песка в почках, а также сложности с детоксикацией организма также могут быть причинами целлюлита.
При обсуждении методов борьбы с жировыми отложениями нутрициолог особо выделила важность коррекции рациона питания и поддержания водного баланса. Она порекомендовала избегать употребления газированных напитков, продуктов из белой муки, сладостей и дрожжей, а также не злоупотреблять мясными продуктами. Стародубцева также указала на низкую эффективность массажей и скрабирования в борьбе с целлюлитом, поскольку эти методы не решают основную проблему нарушений в организме.
Фото: commons.wikimedia.org/Dina Said (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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