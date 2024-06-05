Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко развеяла миф о том, что спортивное питание содержит анаболические стероиды. Она объяснила, что это лишь добавка к пище, предназначенная для обогащения рациона атлетов большим количеством белков, которые уже частично расщеплены для упрощения усвоения, сообщает News.Ru.
Однако такие продукты могут вызывать гастроэнтерологические симптомы, как вздутие, особенно у людей с недостатком ферментативной системы кишечника. Также Тимощенко предостерегает употреблять спортпит без предварительной консультации с врачом, особенно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Фото: commons.wikimedia.org/Santeri Viinamäki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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