Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко развеяла миф о том, что спортивное питание содержит анаболические стероиды. Она объяснила, что это лишь добавка к пище, предназначенная для обогащения рациона атлетов большим количеством белков, которые уже частично расщеплены для упрощения усвоения, сообщает News.Ru.

Однако такие продукты могут вызывать гастроэнтерологические симптомы, как вздутие, особенно у людей с недостатком ферментативной системы кишечника. Также Тимощенко предостерегает употреблять спортпит без предварительной консультации с врачом, особенно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

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