Голодное утро включает скрытый механизм накопления: даже орехи и сухофрукты превращаются в лишний вес

Пропуск завтрака кажется безобидной привычкой, но именно с него часто начинается цепочка пищевых сбоев. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-эндокринолога, нутрициолога и диетолога Алексея Калинчева, который связывает утренний отказ от еды с перееданием и набором веса.

Как формируется режим постоянных перекусов

По наблюдениям специалиста, современный ритм жизни подталкивает людей к питанию "на ходу". Утром многие ограничиваются кофе, чаем или стаканом воды, а полноценный завтрак откладывают или вовсе пропускают. Уже к середине дня организм начинает испытывать нехватку энергии.

"У работающего человека, как правило, утром завтрака нет — в лучшем случае кофе, чай, стакан воды. На работе тоже вроде как позавтракать не хочется. Начинаются перманентные перекусывания до обеда — это кофе, чай с печеньем, конфетами, что там есть. Потом легкий обед и опять перекусы до конца рабочего дня, как правило, сладким", — рассказал врач-эндокринолог.

Такая схема постепенно закрепляется. Вместо трёх приёмов пищи человек получает череду мелких перекусов, чаще всего углеводных. Это создаёт избыток калорий и нарушает естественные механизмы регуляции аппетита.

Национальные привычки и лишние калории

Калинчев обращает внимание и на культурные особенности питания. В разных регионах перекусы выглядят по-разному, но итог нередко схож. В славянской традиции это чаще сладости — печенье, конфеты, сушки. На Кавказе популярны орехи и сухофрукты, которые также легко становятся источником переизбытка энергии.

Специалист отмечает, что и те, и другие продукты при отсутствии контроля приводят к перееданию. Даже продукты, считающиеся более "полезными", при частом употреблении между основными приёмами пищи увеличивают суточную калорийность рациона. В результате организм постоянно получает сигналы о поступлении быстрых источников энергии и перестраивает обмен веществ.

Почему важен режим

По мнению врача, проблема кроется не в самих перекусах, а в отсутствии чёткой структуры питания. Когда нет стабильного завтрака и обеда, организм привыкает требовать энергию в виде быстрых углеводов. Это поддерживает скачки аппетита и затрудняет контроль веса.

"Решение простое — нормальные приемы пищи: завтрак, обед и ужин по классике. Если между ними большие промежутки, то можно добавлять полдник. Если утром нет аппетита, завтрак можно съесть в начале рабочего дня, а вторую его часть — через два-три часа. С обедом можно поступать так же: часть съедать в обеденный перерыв, а остальное — ближе к полднику. Такой режим помогает равномерно распределять питание и поддерживать стабильный уровень энергии", — заключил Алексей Калинчев.

Специалист подчёркивает: регулярные приёмы пищи позволяют избежать хаотичных перекусов и снизить риск набора лишнего веса. Речь идёт не о жёстких диетах, а о базовой организации рациона, которая помогает поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня.