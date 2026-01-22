Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 20:11

Тёмные акценты сделали Mazda3 дороже класса — один элемент внутри разделит мнения

Mazda3 Carbon Edition 2026 получила полный привод в базе — Autoblog

Сегмент компактных седанов давно ушёл из центра внимания: покупатели всё чаще выбирают кроссоверы и машины с увеличенным клиренсом. Тем интереснее, что Mazda3 в версии Carbon Edition образца 2026 года всё ещё умеет цеплять не цифрами на бумаге, а ощущениями за рулём и качеством исполнения. После нескольких поездок становится понятно, почему эту модель до сих пор ставят в один ряд с главными "классиками" класса. Об этом сообщает Autoblog.

Почему Mazda3 снова хочется заметить

Сегодня в разговоре о компактных седанах обычно вспоминают Toyota Corolla, Honda Civic и Hyundai Elantra, а Mazda3 будто остаётся в тени — хотя текущее, четвёртое поколение выпускается с 2019 года и пережило конкурентов без полноценного редизайна. Carbon Edition 2026 года — комплектация, которая расположилась чуть ниже топовой 2.5 Turbo Premium Plus. При этом вариант Carbon Turbo в линейке на 2026 год исключили, и ставка сделана на атмосферный мотор.

Под капотом здесь 2,5-литровый бензиновый "четвёрка" мощностью 186 л. с. в паре с 6-ступенчатым автоматом. Отдельный плюс комплектации — полный привод в базе: он добавляет уверенности на скользких покрытиях и в непогоде, не превращая машину в "тяжёлую" по характеру.

Дизайн и салон: эффект дороже класса

Внешне Mazda3 и раньше считалась одной из самых привлекательных в сегменте, а Carbon Edition усиливает это впечатление тёмными акцентами: 18-дюймовыми чёрными дисками, чёрными корпусами зеркал и глянцевой решёткой. Линии кузова остаются сдержанными, но выразительными — без лишней "рублености", которая стала модной у многих современных моделей. Сзади выделяются фонари с круглыми элементами и аккуратная композиция деталей: спойлер на крышке багажника, эмблема и парные круглые патрубки выхлопа.

Внутри главный визуальный акцент — красные кожаные сиденья. Решение на любителя, но спорить сложно: выглядит ярко и подчёркивает "дорогой" настрой салона. По ощущениям от материалов и сборки Mazda3 воспринимается премиальнее большинства одноклассников: мягкие поверхности, аккуратные швы, удачный по толщине руль. Минусы практичности тоже честные — второй ряд не рекордный по простору, а массивные стойки немного ограничивают обзор, хотя у седана это заметно меньше, чем у хэтчбека.

Технологии, безопасность и поведение на дороге

Мультимедиа здесь без попытки "перещеголять" смартфон: центральный дисплей 8,8 дюйма и, что важно, без сенсорного управления. Вместо этого — контроллер Commander, который не отвлекает от дороги. В оснащении заявлены беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, люк, аудиосистема с 8 динамиками и адаптивный круиз-контроль, работающий во всём диапазоне скоростей. Стоимость тестового автомобиля указана как $30 210 в базе, а итоговая цена с опциями и доставкой $1 235 — $32 710.

В движении Mazda3 берёт тем, за что марку часто и ценят: точным рулём, собранным шасси и настроенной подвеской. Разгон до 60 миль/ч оценивается "в середине семи секунд" — без турбопинка, зато ровно и предсказуемо. Подвеска плотная, но без раздражающей жёсткости: это компромисс в пользу контроля и меньших кренов. Из пожеланий — более "настоящие" подрулевые лепестки, особенно на фоне того, что седан больше не предлагают с механической коробкой. По части ассистентов упомянуты адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, контроль слепых зон и автоматическое экстренное торможение, а также отмечено признание IIHS Top Safety Pick+.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

