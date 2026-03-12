Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mazda CX-5
Mazda CX-5
© commons.wikimedia.org by TTTNIS is licensed under CC0
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 3:51

Премиум качество против реальности: Mazda CX-5 может удивить и расстроить своих владельцев

На пыльных трассах Подмосковья, где весенняя слякоть превращает асфальт в ловушку, Mazda CX-5 второго поколения всё ещё маневрирует с грацией, не уступая свежим конкурентам. Уже почти десять лет этот японский кроссовер держит марку на российском рынке, сочетая стиль и практичность. Но перед покупкой в 2026 году стоит взвесить все за и против: от фирменного дизайна до скрытых подвохов в эксплуатации.

Клиренс в 193 миллиметра позволяет уверенно лавировать по грунтовкам, а двери без порогов упрощают посадку в грязи. Владельцы хвалят премиум-отделку с кожей и вставками под дерево, но жалуются на устаревший экран и тесноту сзади. Двигатели Skyactiv капризны к бензину, подвеска бьёт по нервам на ямах, а угонщики не дремлют — страховка кусает за карман.

"Mazda CX-5 второго поколения — это машина для тех, кто ценит баланс стиля и динамики. Подвеска жестковата для наших дорог, но на трассе она как скальпель: точная, отзывчивая. Главное — менять масло в коробке каждые 40 тысяч, иначе ремонт встанет в копеечку. А полный привод спасает в снегу, но топливо лить только качественное, иначе задиры в цилиндрах не заставят ждать".

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Дизайн и экстерьер: вечная KODO

Философия KODO — душа движения — делает CX-5 узнаваемым с первого взгляда: хищные фары, мускулистые крылья, плавные линии. Клиренс 193 мм и углы въезда-выезда позволяют форсировать лужи и кюветы, не царапая бампер. В 2026 году подержанная модель с пробегом 50-80 тысяч обойдётся в 2-2,5 миллиона рублей — ликвидность на уровне, потеря стоимости всего 30% за три года, если не бить в хлам.

Но ирония в том, что стиль не прощает грязи: светлые диски и кузов быстро сереют на просёлках. Российский авторынок восстанавливается, и CX-5 держит цену лучше корейцев, особенно с полным приводом.

Салон: премиум за разумные деньги

В топе — кожа Nappa, дерево, ровный пол от складных сидений. Эргономика на высоте: рычаг, кнопки — всё под рукой, как в дорогом седане. Лыжи влезут через лючок. Но экран 8 дюймов устарел, без поддержки свежих интерфейсов, а сзади тесно для троих взрослых на дальняк.

Шумка с толстым стеклом глушит ветер, вентиляция сидений спасает летом. Короткие поездки в пробках ускоряют износ, но CX-5 терпит, если прогревать мотор.

Управляемость: азарт на асфальте

Подвеска плотная, G-Vectoring Control корректирует тягу в поворотах — руль как продолжение рук. Двигатели 150 или 194 лошади, полный привод цепкий на снегу. Трасса М-4 в удовольствие, бак 58 литров хватит на 700 км.

Глазами перекупа: берите годовалую с чек-листом, сэкономите 500 тысяч без риска. Задиры в двигателях — бич атмосферников, проверяйте компрессию.

"Диагностика CX-5 проста: эндоскоп в цилиндры, компрессия — и картина ясна. Подвеска бьёт на ямах, сайлентблоки меняйте превентивно каждые 60 тысяч. Угоняемость высокая из-за электроники, ставьте иммо — иначе страховка +20%".

автомеханик, инженер-машиностроитель, эксперт по диагностике и ремонту автомобилей Александр Михайлов

Оснащение и безопасность

Шесть подушек, LED-фары, адаптивный свет в топе. Климат двухзонный, бесключевой доступ. Конкурирует с корейцами, но без Apple CarPlay. Умные колёса подойдут для зимы, усиливая клиренс.

Слабые места: от подвески до угона

Вибрации на мелочах, нет off-road режимов. Топливо — АИ-98 обязательно, иначе детонация. Угон — топ-5, доп. сигнализация обязательна. Тюнинг запрещён, штрафы до лишения.

Подвеска для асфальта, на бездорожье — осторожно. Техосмотр покажет скрытое.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько стоит CX-5 в 2026? 2-3 млн руб. за подержанную.
  • Надёжен ли полный привод? Да, но масло каждые 40 тыс. км.
  • Подходит ли для семьи? Сзади тесно, багажник 500 л.
  • Как защитить от угона? Иммо + блокираторы.
Проверено экспертом: технический аудит, диагностика двигателей Александр Михайлов

Автор Николай Тихонов
Николай Тихонов — инженер-механик (СамГТУ), эксперт по диагностике и ремонту авто с 12-летним стажем. Специалист по трансмиссиям и тех-аудиту.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

