Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сахарный диабет
Сахарный диабет
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:58

Мазал стопы обычным кремом из аптеки — и избежала осложнений, о которых даже не догадывалась

Диабетическая стопа начинается с мозолей и потери чувствительности — Александр Мясников

Диабетическая стопа — одно из самых опасных осложнений сахарного диабета, при котором из-за нарушений кровообращения и потери чувствительности в нижних конечностях развивается воспаление и некроз тканей. Об этом рассказали врач общей практики Александр Мясников и заведующая Центром диабетической стопы Анна Андреева.

Первые признаки, на которые стоит обратить внимание

Наличие натоптышей и мозолей при диабете — тревожный симптом, особенно если пациент замечает, что чувствительность стопы снижена. Такое сочетание может указывать на развитие диабетической стопы, которая при отсутствии лечения приводит к тяжёлым последствиям, вплоть до ампутации.

"Человек может повредить ногу и не заметить боли. Через такие микротравмы в ткани проникает инфекция, сосуды сужаются, кровоток ухудшается, и очаг воспаления постепенно развивается", — пояснил Александр Мясников.

Нарушение микроциркуляции делает ткани ног уязвимыми. Любая царапина или мозоль у больного диабетом требует повышенного внимания — из-за слабого кровоснабжения раны заживают дольше, а бактерии быстрее распространяются.

Сравнение стадий развития диабетической стопы

Стадия Симптомы Риски
Ранняя Потеря чувствительности, сухость кожи, появление мозолей Повреждения остаются незамеченными
Средняя Мелкие язвы, покраснение, отёк Начало инфекции, боли при ходьбе
Поздняя Глубокие язвы, гнойные очаги, некроз тканей Риск ампутации, угроза жизни

Советы шаг за шагом

  1. Осматривайте стопы ежедневно. Проверяйте кожу на наличие мозолей, трещин и ран.

  2. Носите удобную обувь. Избегайте тесной и жёсткой обуви, которая может натирать.

  3. Поддерживайте уровень сахара в норме. Контроль глюкозы — основа профилактики осложнений.

  4. Регулярно увлажняйте кожу. Используйте кремы без спирта, чтобы предотвратить трещины.

  5. Посещайте подолога или эндокринолога. Осмотр специалиста хотя бы раз в 3-6 месяцев помогает выявить проблему на ранней стадии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: игнорировать мозоли и натоптыши.
    Последствие: формирование язв и очагов инфекции.
    Альтернатива: обращаться к врачу при малейших изменениях кожи.

  2. Ошибка: самостоятельно обрабатывать раны спиртом или йодом.
    Последствие: ожоги тканей и ухудшение состояния.
    Альтернатива: использовать антисептики, рекомендованные врачом (например, хлоргексидин).

  3. Ошибка: носить синтетические носки и закрытую обувь без вентиляции.
    Последствие: повышенная влажность и риск грибка.
    Альтернатива: выбирать хлопчатобумажные носки и обувь с вентиляцией.

А что если…

  1. Если появилась потеря чувствительности стопы? Обратитесь к врачу для проверки нервной проводимости и сосудов. Это может быть первым сигналом нейропатии.

  2. Если на стопе появилась рана, которая не заживает? Не пытайтесь лечить самостоятельно — необходима консультация хирурга.

  3. Если чувствуется холод в ногах? Это может говорить о нарушении кровообращения — обратитесь к ангиологу или эндокринологу.

FAQ

Почему диабетическая стопа опасна?
Из-за плохого кровоснабжения и потери чувствительности даже небольшие травмы могут привести к гнойным процессам и ампутации.

Можно ли вылечить диабетическую стопу полностью?
На ранних стадиях — да, при комплексном лечении и строгом контроле сахара.

Какая обувь подходит людям с диабетом?
Специальная ортопедическая обувь без швов, с мягкой подошвой и вентиляцией.

Как часто нужно проверять стопы?
Ежедневно самостоятельно и каждые 3-6 месяцев — у специалиста.

Мифы и правда

  1. Миф: диабетическая стопа развивается только при высоком уровне сахара.
    Правда: даже умеренно повышенный уровень глюкозы, если он держится долго, приводит к поражению сосудов.

  2. Миф: мозоли можно удалять самостоятельно.
    Правда: при диабете это опасно — можно повредить кожу и занести инфекцию.

  3. Миф: если нет боли, значит, всё в порядке.
    Правда: при диабетической нейропатии человек может не чувствовать боль даже при серьёзных повреждениях.

Плюсы и минусы профилактических мер

Мера Плюсы Минусы
Контроль сахара Предотвращает осложнения Требует постоянной дисциплины
Увлажнение кожи Снижает риск трещин Нужно избегать кремов с спиртом
Ежедневный осмотр Помогает вовремя выявить проблему Занимает время
Правильная обувь Предотвращает травмы Может быть дорогостоящей

Исторический контекст

Проблема диабетической стопы стала активно изучаться в XX веке, когда распространение диабета приняло массовый характер. Первые специализированные клиники появились в 1960-х годах в США и Европе, где начали разрабатывать методы профилактики ампутаций. Сегодня в России действуют Центры диабетической стопы, где пациенты получают комплексную помощь: от подбора ортопедической обуви до хирургического лечения.

Три интересных факта

  1. До 15% людей с диабетом сталкиваются с язвами стопы хотя бы раз в жизни.

  2. Ежедневный осмотр ног снижает риск ампутации почти на 50%.

  3. При правильном уходе и контроле сахара развитие диабетической стопы можно полностью предотвратить.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Радмир Ахмеров: гиперплазия эндометрия и ожирение повышают риск рака матки сегодня в 12:11
Узнала, что гиперплазия эндометрия повышает риск рака матки — и что я сделала

Что нужно знать о факторах риска рака матки и как предотвратить его развитие — советы от онколога и гинеколога.

Читать полностью » Ватные палочки вредят ушам и повышают риск воспаления — Алексей Громов сегодня в 11:58
Стоило перестать чистить уши палочками — и зуд пропал навсегда: жаль, раньше не знал

Ватные палочки не очищают уши, а наносят вред: повреждают кожу и вызывают пробки. Узнайте, как безопасно ухаживать за ушами, сохраняя их здоровье.

Читать полностью » Оценка рисков когнитивных нарушений после химиотерапии помогает снизить побочные эффекты сегодня в 11:06
Узнал, что химиотерапия может повлиять на мой мозг — и что я сделал для предотвращения проблем

Как новая программа оценки рисков помогает онкологическим больным предотвратить когнитивные нарушения после химиотерапии.

Читать полностью » Врач Елена Соломатина: холодец помогает суставам, но может быть опасен при переедании сегодня в 10:10
Добавила холодец в рацион — вот что произошло с моими суставами и кожей

Как холодец может помочь поддерживать здоровье суставов и кожи, и что нужно учитывать при его употреблении — советы от диетолога.

Читать полностью » Насыщенные жиры повышают холестерин и вредят сосудам даже без ожирения — исследователи Оксфорда сегодня в 10:01
Не поправилась ни на грамм, а сердце пострадало — вот как действует жирная пища

Учёные выяснили, что всего три недели жирной пищи достаточно, чтобы ухудшить работу сердца и сосудов. Рассказываем, какие продукты опасны и как вернуть здоровье питанием.

Читать полностью » Врач Мария Стратонова: недолеченный трихомониаз повышает риск заражения ВИЧ сегодня в 9:44
Стала внимательнее относится к своему здоровью после диагноза трихомониаз — важные уроки

Как трихомониаз может повысить риск заражения ВИЧ и какие последствия могут возникнуть при недолеченной инфекции — советы эксперта.

Читать полностью » Антибиотики при кашле помогают только при бактериальной инфекции — Сергей Ложкин сегодня в 9:01
Раньше сразу пил антибиотики при кашле — теперь понимаю, как сильно ошибалась

Кашель не всегда требует антибиотиков. Врач объясняет, почему опасно лечиться самостоятельно, в каких случаях препараты действительно нужны и как не навредить организму.

Читать полностью » Врач Екатерина Трибуль: прививка от гриппа не вызывает заболевания сегодня в 8:36
Сделала прививку от гриппа и вот что произошло: развенчиваем мифы

Мифы о прививке от гриппа: развенчание заблуждений и объяснение, почему вакцинация необходима для всех.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Когда лучше поехать на Багамы: опыт выбора идеального сезона для отдыха
Наука
Редкий семирукий осьминог пойман у берегов Швеции и передан учёным — Кристин Аппельквист
Питомцы
Ветеринар Орлов: тусклая шерсть и вялость могут быть признаками обезвоживания у кошек
Питомцы
Собаки могут предсказывать звонок, улавливая вибрации пола или электромагнитные импульсы
Еда
Жарю форель на сковороде без муки — корочка румяная, середина нежная: ошибка, которую все допускают
Еда
Беру курицу и желатин — делаю рулет, который тает во рту: забудьте о магазинной колбасе навсегда
Садоводство
Считала петрушку обычной зеленью — пока не узнала, зачем её добавляли в ванну наши бабушки
Садоводство
Почти потеряла араукарию — она снова стала зелёной и здоровой: помогли несколько простых шагов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet