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Диетолог Хачирова: майонез по калорийности сопоставим с растительным маслом
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:45

Диетолог Хачирова: майонез по калорийности сопоставим с растительным маслом

Диетолог Асият Хачирова развеяла миф о необходимости исключения майонеза из рациона при похудении. Она указала, что майонез по калорийности сопоставим с растительным маслом, с содержанием около 850-900 ккал на 100 г.

Хачирова объяснила, что основная проблема с майонезом связана не с его калорийностью, а с тем, что его консистенция способствует употреблению в больших количествах по сравнению с маслом. Специалист рекомендует не отказываться от майонеза, а просто контролировать его количество в пище, сообщает News.Ru.

Фото: flickr.com/jules (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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