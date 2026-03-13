Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
цивилизация Майя
© wikimedia by HJPD is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 10:08

Древнее озеро хранило тайну 3300 лет: донные отложения раскрыли истинную причину упадка майя

Влажный воздух гватемальских джунглей липнет к коже, как паутина, а под ногами хлюпает ил от недавнего ливня. Археологи в поту тащат керны из озера Лагуна-Итцан, где осадки хранят следы майя за 3300 лет. Население здесь рухнуло между 1140 и 1000 годами до нашей эры, пирамиды опустели, поля зарастали. Раньше все сваливали на засуху, но эти керны молчат о ней — дождь шел стабильно. Получается, цивилизация пала не от неба, а от своих же связей. Команда Бенджамина Гвиннета из Монреальского университета разобрала химию донных слоев и перевернула старую теорию. Теперь ясно: города майя держались на торговле и союзах, и кризис в одном месте разнесся по всей сети.

"Новые данные из осадков майя показывают, как локальные условия маскируют общие кризисы. Засуха в одном месте запустила цепную реакцию по торговым путям и союзам. Это напоминает современные экосистемы, где мусорные пятна рождают новые сообщества. Анализ кернов меняет взгляд на упадок древних обществ."

Научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Упадок в низменностях

С 750 по 900 год нашей эры низменности Центральной Америки опустели. Население майя сократилось резко, политики пали, города пришли в запустение. Долгое время винили засухи, которые били по урожаю и запасам воды.

Повторяющиеся периоды сухости совпадали с кризисом во многих районах. Исследователи годами копали в эту тему, но свежие находки требуют пересмотра. Климат — не единственный фактор.

Бенджамин Гвиннет, профессор географии Монреальского университета, взялся за полевые работы в Ицане. Его команда бурила керны в озере Лагуна-Итцан неподалеку. Осадки возрастом 3300 лет открыли неожиданное.

Раскопки у Лагуна-Итцан

Керны из озера фиксируют историю климата и людей с 4000 года до нашей эры. Поселения появились 3200 лет назад, леса горели подсечно-огневым способом. Население росло на плодородной золе.

В доклассический период, 3500-2000 лет до нашей эры, огонь расчищал поля. Майя жгли леса, сеяли кукурузу и бобы. Это работало, пока земля не истощилась.

Данные простираются до 1000 года назад, когда Ицан забросили. Несмотря на спад населения, засухи в кернах не видно. Регион страдал синхронно с засушливыми зонами Мексики и Гватемалы.

Следы в осадках

Команда разобрала полициклические ароматические углеводороды — маркеры сжигания. Восковые соединения из листьев рассказали о растительности и дождях. Фекальные станолы показали плотность населения.

Эти индикаторы реконструировали тысячелетия. В ранние времена огонь доминировал. Позже следов горения стало меньше, а населения — больше.

Такие методы помогают понять экстремальные условия жизни, как в соленых озерах. Майя адаптировались, но не выдержали.

Переход к новым методам

В классический период, 1600-1000 лет назад, земляпользование изменилось. Сжигание ушло, поля обработали гребнями и боронами против эрозии. Интенсификация прокормила урбанизацию.

"Огонь перестал быть ключом, — отметил Гвиннет. — Стратегии сменились для растущих городов". Специализированная рабочая сила развивала сады и террасы.

Это совпадает с археологическими данными о расцвете. Майя строили сети каналов и дамб. Древние находки меняют взгляд на эволюцию обществ.

Дожди не подвели

Изотопы водорода в осадках подтвердили стабильность. Ицан у Кордильер ловил влажные ветра с Карибского моря. Орографические осадки шли регулярно.

Северные регионы майя мучились от сухости, но здесь — нет. Упадок стартовал на юго-западе низменностей. Засуха не объясняет все.

Население Ицана упало между 1140 и 1000 годами до нашей эры. Сельское хозяйство исчезло, люди ушли. Климат был на их стороне.

Сеть взаимозависимостей

Города майя сплетались торговлей, союзами и миграцией. Засуха в центре спровоцировала войны за ресурсы и падение династий. Кризис разнесся по сети.

Ицан пал от общей нестабильности, не от локальных бед. Это переплелось с политикой и экономикой. Как в восстановлении природы, связи решают.

Гвиннет подчеркивает: упадок — не катастрофа, а трансформация. Региональные факторы усилили климатический удар. Продовольственные кризисы распространяются аналогично.

"Упадок майя учит: изолированные модели не работают. Осадки показывают стабильность, но сети городов рухнули от цепной реакции. Это актуально для понимания тектонических сдвигов в обществах. Климат — лишь часть."

Научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

FAQ

Почему майя бросили Ицан?
Население сократилось из-за кризисов в сети городов, несмотря на стабильные дожди. Торговля и войны распространили нестабильность.
Засуха не виновата?
В Ицане ее не нашли, но она ударила по другим районам. Связи сделали всех уязвимыми.
Что дали керны?
Маркеры показали смену земледелия и плотность людей за 3300 лет. Огонь ушел, интенсификация пришла.

Проверено экспертом: научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

