Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Луна
Луна
© Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 19:11

От "Цветочной" до "Голубой": май 2026 года подарит россиянам два особенных полнолуния.

В ночь на второе мая любители космоса получат шанс полюбоваться на "цветочную" Луну. В это время года, когда воздух уже по-настоящему прогрет, а сады и луга наполняются ароматами активного цветения, наш спутник особенно заметен на ночном небосводе. Если погода позволит, полнолуние можно будет наблюдать во всех регионах страны без специальной техники, но для лучшего обзора стоит заранее найти точку, где горизонт не перекрывают многоэтажки или плотная лесная чаща.

"Астрономические явления такого рода — прекрасный повод вспомнить об устройстве нашей Солнечной системы. Положение Луны в конце весны визуально кажется ниже привычного, что создает красивые оптические эффекты при её восходе. Мы постоянно анализируем подобные данные, чтобы лучше понимать цикличность космических процессов и их влияние на наблюдения с поверхности Земли. Это фундаментальные знания, доступные каждому, кто готов поднять голову к небу".

Научный обозреватель Алексей Кузнецов

Особенности майского полнолуния

Традиция называть полнолуния по месяцам пришла из фермерского календаря, где каждый этап года был связан с состоянием природы. Майская полная Луна получила своё имя "цветочная" именно из-за пика вегетации растений. Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, диск спутника появится сразу после заката, заняв место на стороне горизонта, строго противоположной Солнцу.

В этот период важно учитывать географическую широту, которая критически влияет на видимость светила. Пока на широте Москвы световой день стремительно увеличивается — почти на два часа к концу месяца, — Луна остается низким объектом, требующим свободного обзора для комфортных наблюдений.

Подобные явления часто заставляют вспомнить о масштабах исследований, проводимых в иных мирах, хотя для понимания геологических историй, как в случаях с изучением структур на Марсе, требуются годы работы марсоходов. Майская Луна же доступна нам без всякой сложной техники или вычислительных мощностей вроде тех, что революционизировали разработку лекарств в КНР.

Феномен голубой Луны

Интересной особенностью мая 2026 года станет второе полнолуние, которое произойдет 31-го числа. В астрономии такое редкое сочетание двух полных циклов в рамках одного месяца принято называть "голубой Луной". Это никак не связано с цветом самого небесного тела, а является лишь удобным термином для описания специфического календарного алгоритма.

Подобные события происходят нечасто: в последний раз мы наблюдали нечто подобное в августе 2023 года. Если вы пропустите майское явление, следующего шанса придется ждать до декабря 2028 года. Это напоминает о том, как важно не упустить момент в естественных циклах жизни, будь то астрономические события или открытие древних бактерий в сибирских недрах.

Исследователи отмечают, что точность наших знаний о таких событиях растет благодаря развитию методов, которые иногда напоминают способы изучения сложной коммуникации кашалотов или даже ревизию данных об ископаемых находках в палеонтологии. Тем не менее, Луна остается константой, чье движение предсказуемо и понятно каждому, кто следит за календарем.

Как правильно наблюдать

Для качественного наблюдения не требуется телескоп, достаточно чистого неба и отсутствия визуальных препятствий. Выбирайте места за городом или просторные площадки, где горизонт открыт. Весенние ночи могут быть обманчивы, поэтому стоит заранее проверить прогноз, чтобы не столкнуться с неожиданными изменениями погоды, которые могут помешать обзору.

Наблюдение Луны — процесс, не требующий подготовки и специальных знаний, что делает его занятием для каждого. Подобные моменты заставляют нас задумываться о месте человека в космосе, не менее глубоко, чем новости об обнаружении древних артефактов после штормов. Информацию об астрономических событиях предоставила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Майское небо традиционно располагает к созерцанию, ведь световой день становится длиннее, а сумерки — глубже и приятнее для глаза. Важно помнить, что эстетическая сторона полнолуния вторична по сравнению с его научной значимостью для определения точных интервалов нашего календаря. Такие циклы — отличный пример того, как регулярные события позволяют нам поддерживать хронологический порядок. Наблюдать за Луной может каждый, это один из самых доступных и при этом захватывающих способов прикоснуться к большой науке".

Аналитик научных трендов Ирина Соколова

FAQ

Нужно ли какое-то сложное оборудование для наблюдения?
Нет, полнолуние отлично видно невооруженным глазом при наличии ясного неба.
Почему Луну называют голубой?
Это лишь термин для второго полнолуния в календарном месяце, физически она не меняет свой цвет.
Когда ожидать следующее редкое полнолуние?
После 31 мая 2026 года следующее подобное событие (голубая Луна) произойдет в декабре 2028 года.

Проверено экспертом: научный комментатор Дмитрий Грачёв

Читайте также

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вкус охотника в тарелке: как запах заставляет кошку бросить еду, даже если она голодна 28.04.2026 в 9:21

Владельцы часто принимают отказ питомца от еды за капризный характер, однако исследователи обнаружили, что причина скрыта в сложной работе органов чувств.

Читать полностью » Копейка Ивана Грозного, пережившая века: уникальная находка в сердце Ярославля 27.04.2026 в 21:24

Исследователи обнаружили в историческом центре города предмет, который поможет лучше понять экономические связи и повседневную жизнь наших далеких предков.

Читать полностью » Космонавты будут в восторге: российские ученые создали хлеб, который не испортится 2 года 27.04.2026 в 20:17

Инженеры разработали методику, позволяющую хранить выпечку в идеальном состоянии годами, что стало прорывом для обеспечения автономных экспедиций.

Читать полностью » Скрытая память планеты: что рассказали ученым загадочные соты, обнаруженные на красном песке Марса 24.04.2026 в 17:33

Марсоход передал снимки необычного ландшафта, заставив ученых пересмотреть устоявшиеся представления о геологической истории этой далекой холодной пустыни.

Читать полностью » Деревья упали, и открылась правда: буря в Италии обнажила древнее захоронение 24.04.2026 в 14:26

Сильный шторм в европейском регионе привел к неожиданному обнаружению исторических артефактов, заставив ученых пересмотреть представление о местной земле.

Читать полностью » Смотрите и учитесь: обезьяны Гибралтара нашли природное 24.04.2026 в 9:19

Гибралтарские приматы начали демонстрировать необычное поведение, ставящее в тупик даже опытных специалистов, наблюдающих за состоянием популяции.

Читать полностью » Ледяной дождь отменяется: Москву в ближайшие дни ждет совсем другой погодный сценарий 21.04.2026 в 13:45

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала NewsInfo, стоит ли ожидать ледяного дождя в Москве в ближайшие дни.

Читать полностью » Революция в науке: как китайский ИИ сокращает разработку лекарств с лет до дней 19.04.2026 в 18:52

Мировая научная среда следит за развитием событий в КНР, где начали эксплуатацию масштабного вычислительного узла, работающего на полностью локальной базе.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Из кладовки в личный кабинет: как превратить пространство балкона в уютный оазис
Красота и здоровье
Время не ждет: 96 часов, чтобы защитить ребенка от клещевого энцефалита
Недвижимость
Рабочий треугольник и локтевой тест: вот что на самом деле делает кухню удобной
Россия
Секретный арсенал СССР: почему наши родители пережили это, а современные мамы упали бы в обморок
Россия
Выгодный бизнес: как кинотеатры зарабатывают на попкорне больше, чем на билетах
Еда
Ностальгия с доставкой: какой вкус заставил россиян снова влюбиться в классику
Авто и мото
Защитите свой автомобиль: полезные аксессуары BMW для любых погодных условий
Садоводство
Какой туалет выбрать для дачи: сравниваем выгребную яму, торфяной туалет и биотуалет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet