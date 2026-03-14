Ловушка в райском саду: сотни россиян застряли на далеком острове из-за отмены всех рейсов

Представьте: пальмы шелестят над головой, океан плещется у ног, а вы на Маврикии ждете рейс, который то отменяют, то переносят. В марте 2026-го около 1200 россиян оказались в такой переделке из-за кризиса на Ближнем Востоке, транзит через который стал лотереей. Посольство России там прямо просит взвесить все риски перед покупкой билетов, особенно если стыковка идет через те края. Авиакомпании не всегда кормят и селят, расходы ложатся на плечи туриста. Знакомая картина — багаж в руках, жара давит, а до дома еще бог знает сколько.

"При планировании поездок на тропические острова всегда проверяйте маршрут на предмет транзита через зоны конфликтов, вроде Ближнего Востока. Авиакомпании часто не покрывают расходы на задержки, так что запаситесь деньгами на отели и еду. Рассматривайте варианты без стыковок или через нейтральные хабы, чтобы не зависеть от чужих графиков. И не забывайте про страховку, которая реально спасает в таких заварушках." Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Предупреждение от дипломатов

Посольство России на Маврикии 11 марта 2026 года выпустило обращение к соотечественникам. Дипломаты советуют самим оценивать опасности отмен и переносов рейсов с транзитом через Ближний Восток. Авиакомпании и туроператоры не всегда селят и кормят задержанных пассажиров, все траты на туристах.

В предупреждении прямо сказано: "Посольство России на Маврикии рекомендует российским гражданам самостоятельно оценивать возможные риски, связанные с отменой или переносом рейсов, следующих транзитом через страны Ближнего Востока. Обращаем ваше внимание на то, что авиакомпании и туроператоры не всегда предоставляют размещение пассажирам, чьи рейсы были отменены или перенесены. В таких случаях дополнительные расходы возлагаются на самих путешественников".

Предлагают искать пути без таких стыковок, но конкретики не дали. Это сигнал для всех, кто рвется на тропические острова вроде Маврикия.

Застрявшие на острове

В разгар кризиса на Маврикии застряло около 1200 россиян, из них 500 — клиенты туроператоров. По данным Аналитической службы АТОР на 11 марта, там могло остаться до 600 наших. Туроператоры вывезли почти всех своих, около 100 ждут вылета.

Ситуация меняется быстро, полетные программы восстанавливаются. В ITM Group подтвердили: "Наши клиенты улетели рейсами Emirates". Space Travel обещает завершить вывоз сегодня-завтра.

В "Русском Экспрессе" отметили, что обеспечили перевозку почти всем своим застрявшим клиентам. Туристы улетают бортами зарубежных перевозчиков, несмотря на ограничения.

Что делают туроператоры

Представитель Space Travel рассказал, что размещение давали всем, кому положено. "Мы можем предложить стандартные варианты размещения. Но ограничить туриста в желании за свой счет проживать в выбранном отеле высокого уровня, в который они изначально заехали, не можем".

Если билеты куплены самостоятельно, а только отель через оператора, то переоформление на себе. Турфирмы помогают с вариантами жилья, но билеты не трогают. В кризис турбизнес работает на износ.

Информация менялась ежечасно, авиакомпании сами не знали планов. Отмененные брони переделывать заново, партнеров оповещать сложно. Это норма в такие моменты.

Главные опасности в поездках

Риски касаются всех, но россияне в особом положении из-за санкций. Меньше стыковок через спокойные страны, наши авиакомпании не летают над половиной мира. Российские карты не работают, в отличие от чужих.

Проблема не в туроператорах, а в геополитике — пространство маневра узкое. Туристы из других стран проще выбираются. Кризис меняет маршруты, как на островах.

"Аэрофлот" перекинул мощности на Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланку — коммерческие рейсы, кто успел, тот сел. Не всегда приоритет вывозу.

Как вылететь без проблем

Дипломаты советуют альтернативные пути, без ближневосточных хабов. Ищите прямые или через Турцию, где поток россиян растет. Учитывайте подорожание.

Страховка, запас наличных, мониторинг новостей — база. Туроператоры помогают, где могут. Безопасные коридоры есть, главное просчитать.

"Тропические острова манят, но транзит через горячие точки — главная засада для россиян. Выбирайте операторов с опытом вывоза и проверяйте карты платежей заранее. Альтернативы вроде Турции или Египта сейчас надежнее, чем дальние стыковки. Всегда имейте план Б с наличкой и страховкой." Эксперт по туризму, специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре Андрей Волков

FAQ

Что делать, если рейс отменен на транзите?

Оценивайте расходы сами, туроператоры помогают клиентам с жильем. Ищите альтернативы через Emirates или другие. Запаситесь наличкой, карты могут не пройти.

Вывезут ли туроператоры всех?

Почти всех, как на Маврикии — 90% уже дома. Остальные ждут, ситуация динамичная. Самостоятельные туристы на себе.

Какие альтернативы Маврикию?

Турция, безопасные коридоры в Азии. Проверяйте предпочтения.

Проверено экспертом: эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Читайте также