Ле Морн, Маврикий
© commons.wikimedia.org by Svein-Magne Tunli - tunliweb.no is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 8:19

Ловушка в райском саду: сотни россиян застряли на далеком острове из-за отмены всех рейсов

Представьте: пальмы шелестят над головой, океан плещется у ног, а вы на Маврикии ждете рейс, который то отменяют, то переносят. В марте 2026-го около 1200 россиян оказались в такой переделке из-за кризиса на Ближнем Востоке, транзит через который стал лотереей. Посольство России там прямо просит взвесить все риски перед покупкой билетов, особенно если стыковка идет через те края. Авиакомпании не всегда кормят и селят, расходы ложатся на плечи туриста. Знакомая картина — багаж в руках, жара давит, а до дома еще бог знает сколько.

"При планировании поездок на тропические острова всегда проверяйте маршрут на предмет транзита через зоны конфликтов, вроде Ближнего Востока. Авиакомпании часто не покрывают расходы на задержки, так что запаситесь деньгами на отели и еду. Рассматривайте варианты без стыковок или через нейтральные хабы, чтобы не зависеть от чужих графиков. И не забывайте про страховку, которая реально спасает в таких заварушках."

Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Предупреждение от дипломатов

Посольство России на Маврикии 11 марта 2026 года выпустило обращение к соотечественникам. Дипломаты советуют самим оценивать опасности отмен и переносов рейсов с транзитом через Ближний Восток. Авиакомпании и туроператоры не всегда селят и кормят задержанных пассажиров, все траты на туристах.

В предупреждении прямо сказано: "Посольство России на Маврикии рекомендует российским гражданам самостоятельно оценивать возможные риски, связанные с отменой или переносом рейсов, следующих транзитом через страны Ближнего Востока. Обращаем ваше внимание на то, что авиакомпании и туроператоры не всегда предоставляют размещение пассажирам, чьи рейсы были отменены или перенесены. В таких случаях дополнительные расходы возлагаются на самих путешественников".

Предлагают искать пути без таких стыковок, но конкретики не дали. Это сигнал для всех, кто рвется на тропические острова вроде Маврикия.

Застрявшие на острове

В разгар кризиса на Маврикии застряло около 1200 россиян, из них 500 — клиенты туроператоров. По данным Аналитической службы АТОР на 11 марта, там могло остаться до 600 наших. Туроператоры вывезли почти всех своих, около 100 ждут вылета.

Ситуация меняется быстро, полетные программы восстанавливаются. В ITM Group подтвердили: "Наши клиенты улетели рейсами Emirates". Space Travel обещает завершить вывоз сегодня-завтра.

В "Русском Экспрессе" отметили, что обеспечили перевозку почти всем своим застрявшим клиентам. Туристы улетают бортами зарубежных перевозчиков, несмотря на ограничения.

Что делают туроператоры

Представитель Space Travel рассказал, что размещение давали всем, кому положено. "Мы можем предложить стандартные варианты размещения. Но ограничить туриста в желании за свой счет проживать в выбранном отеле высокого уровня, в который они изначально заехали, не можем".

Если билеты куплены самостоятельно, а только отель через оператора, то переоформление на себе. Турфирмы помогают с вариантами жилья, но билеты не трогают. В кризис турбизнес работает на износ.

Информация менялась ежечасно, авиакомпании сами не знали планов. Отмененные брони переделывать заново, партнеров оповещать сложно. Это норма в такие моменты.

Главные опасности в поездках

Риски касаются всех, но россияне в особом положении из-за санкций. Меньше стыковок через спокойные страны, наши авиакомпании не летают над половиной мира. Российские карты не работают, в отличие от чужих.

Проблема не в туроператорах, а в геополитике — пространство маневра узкое. Туристы из других стран проще выбираются. Кризис меняет маршруты, как на островах.

"Аэрофлот" перекинул мощности на Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланку — коммерческие рейсы, кто успел, тот сел. Не всегда приоритет вывозу.

Как вылететь без проблем

Дипломаты советуют альтернативные пути, без ближневосточных хабов. Ищите прямые или через Турцию, где поток россиян растет. Учитывайте подорожание.

Страховка, запас наличных, мониторинг новостей — база. Туроператоры помогают, где могут. Безопасные коридоры есть, главное просчитать.

"Тропические острова манят, но транзит через горячие точки — главная засада для россиян. Выбирайте операторов с опытом вывоза и проверяйте карты платежей заранее. Альтернативы вроде Турции или Египта сейчас надежнее, чем дальние стыковки. Всегда имейте план Б с наличкой и страховкой."

Эксперт по туризму, специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре Андрей Волков

FAQ

Что делать, если рейс отменен на транзите?
Оценивайте расходы сами, туроператоры помогают клиентам с жильем. Ищите альтернативы через Emirates или другие. Запаситесь наличкой, карты могут не пройти.

Вывезут ли туроператоры всех?
Почти всех, как на Маврикии — 90% уже дома. Остальные ждут, ситуация динамичная. Самостоятельные туристы на себе.

Какие альтернативы Маврикию?
Турция, безопасные коридоры в Азии. Проверяйте предпочтения.

Проверено экспертом: эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Две стороны одной медали: как выбрать между египетскими рифами и пляжами Вьетнама 12.03.2026 в 16:40

Выбор между африканским побережьем и азиатскими берегами в марте часто превращается в головоломку из-за цен на билеты и условий для купания.

Читать полностью » Военные действия ставят на карту отпуск: почему Дубай и Катар стали слишком рискованными для путешествий 12.03.2026 в 10:17

Как отмена рейсов меняет планы, и какие советы дает МИД для безопасных поездок. Подробности о нестабильности в регионе.

Читать полностью » Небо гремит, но роскошь затихает: как ракетные удары подрывают доверие к Дубаю и его отелям 12.03.2026 в 9:23

Дубай, некогда считавшийся безопасным оазисом, сталкивается с последствиями ракетных атак, вызывая панические настроения у туристов.

Читать полностью » Идеал в объявлении рушится: туристы сталкиваются с обманом при заселении в частные дома 11.03.2026 в 18:06

Туристы рискуют при самостоятельном поиске жилья у частных лиц, даже доверяя фото, отзывам и популярным сервисам бронирования, где реальность часто расходится с ожиданиями.

Читать полностью » Билет в муравейник подорожал: испанский мегаполис вводит рекордные сборы за каждую ночь в отеле 11.03.2026 в 17:15

Власти популярного испанского города решили радикально изменить стоимость пребывания для гостей, установив новые тарифы за каждую ночь проживания в отелях.

Читать полностью » Туризм под давлением: как конфликт в Ближнем Востоке влияет на цены и маршруты авиаперелетов 11.03.2026 в 16:14

Эскалация конфликтов на Ближнем Востоке влияет на авиаперелеты, вызывая резкое подорожание и изменяя маршруты.

Читать полностью » Кавказские Минеральные Воды: забытые мифы превращаются в свежие впечатления от современного отдыха 11.03.2026 в 15:11

Обновление курортов Кавказских Минеральных Вод сохраняет уникальные традиции и привлекает новое поколение.

Читать полностью » Турция поднимает флаг в разгар кризиса: почему она становится лучшим выбором для россиян в 2026 году 11.03.2026 в 14:07

Кризис в Персидском заливе изменяет туристические предпочтения россиян, переведя их взгляд на Турцию как новую надежду, когда пляжи ОАЭ под угрозой.

Читать полностью »

