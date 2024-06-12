На сегодняшний день общество находится перед выбором, как действовать дальше. Российская Федерация — это именно та страна, которая олицетворяет альтернативу тупиковому пути Запада, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко в социальных сетях в День России.

Валентина Матвиенко пытается объяснить, что уже сегодня предопределяется будущее для общества. Происходит так в связи с социально-экономической эволюцией, цифровизацией, технологизацией. Она отметила, что общество находится перед выбором, как поступить. Валентина Матвиенко уверена, что развитие стран Запада, особенно в духовном плане, сейчас стоит на грани уничтожения, и там пытаются максимально уйти от образа человека, каким мы его знаем. Она заявляет, что в тех государствах мало чего осталось от разумно мыслящего, испытывающего эмоции и творящего человека.

"Сегодня наша страна — одна из немногих, кто олицетворяет, демонстрирует альтернативу тупиковому пути Запада", — считает она.

С действиями, направленными на отрицание принадлежности субъекта к человеческому роду, искоренением человеческой совести и расчеловечиванием страны, сильнее всего борются сегодня в Российской Федерации. Поднять уровень социального развития, развития духовной и материальной культуры общества — первостепенная задача россиян. Валентина Матвиенко утверждает, что страна строится по концепции гуманизма, системе построения общества, где высшей ценностью является жизнь человека. Помощь, оказываемая друг другу взаимно, счастливые и благоприятные семьи, противостояние злу являются основополагающими для России.

В конце Валентина Матвиенко высказалась, что страна на международном уровне уже давно решает различного рода проблемы. Со своей работой Россия справляется эффективно, считает она.

Фото: Council.gov.ru (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)