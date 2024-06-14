Президент представил четкое и детальное видение единственно возможного пути к завершению конфликта на Украине, заявила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, в своём телеграм-канале.
По ее мнению, новое мирное предложение России создает условия для деэскалации ситуации и построения общемировой и неделимой для всех системы безопасности.
Матвиенко подчеркнула, что отсутствие политической воли и ответственности у западных элит является главным препятствием на пути к установлению прочного мира на Украине. Она выразила уверенность, что при наличии такой воли путь к миру будет открыт.
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