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Матвиенко заявила, что нельзя допустить разжигания межнациональной вражды
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 13:59

Матвиенко заявила, что нельзя допустить разжигания межнациональной вражды

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила глубокие соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в результате террористических актов в Дагестане. Она подчеркнула важность сохранения спокойствия и недопущения разжигания межнациональной и межрелигиозной вражды в связи с этой ситуацией.

Матвиенко призвала российское общество продемонстрировать мудрость и не поддаваться на провокации, целью которых является дестабилизация ситуации. Она выразила уверенность в том, что произошедшие события не имеют под собой никаких реальных оснований и являются циничной попыткой нарушить мир и согласие в обществе.

Глава Совфеда выразила соболезнования родным и близким погибших сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей Дербента и Махачкалы, а также семье погибшего протоиерея Николая Котельникова и прихожанам пострадавших храмов.

Матвиенко заверила главу Дагестана Сергея Меликова в своей поддержке и выразила надежду на то, что власти республики сделают все возможное для сохранения мира и стабильности в регионе.

Напомним, что вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале была совершена серия нападений на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Одно из религиозных зданий было подожжено. В результате атак погибли 15 полицейских и 4 мирных жителя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. По сообщениям СМИ, в нападении участвовали сыновья и племянник главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, который был задержан.

В Дагестане объявлен трехдневный траур.

Фото: From Wikimedia Commons/ Federation Council

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