Скончался народный артист России Владимир Матвеев. Об этом РИА Новости сообщили в театре имени Ленсовета.

"Скоропостижная смерть", — коротко прокомментировали случившееся в пресс-службе театра.

Собеседница агентства не уточнила причин смерти Матвеева.

Владимир Матвеев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1974 году. После выпуска присоединился к театральной труппе Ленсовета, где сыграл множество ролей в таких спектаклях, как "Левша", "Укрощение строптивой", "Прошлым летом в Чулимске" и другие. Также актёр работал в театре "Буфф" и в "Русской антрепризе имени Андрея Миронова".

Матвеев известен и ролями в кино и телесериалах: он играл в "Улицах разбитых фонарей", "Бандитском Петербург" и "Мастер и Маргарита". В 2001 году удостоен петербургской театральной премии "Золотой софит", Царскосельской художественной премии и Приза зрительских симпатий от общества "Театрал". В 2007 году получил премию имени Николая Симонова, а в 2008 году был удостоен звания народного артиста России.

Фото: Официальный сайт театра имени Ленсовета.