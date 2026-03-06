Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тональный крем
Тональный крем
© www.freepik.com by drobotdean is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 14:34

Зеркало больше не пугает: простая смена плотного крема на флюид стирает годы с усталого лица

Утро в марте, когда за окном еще висит морозный туман, а на ванной полке — знакомая линейка тональных средств, проверенная годами. Но после сорока кожа меняет правила игры: вчерашний фаворит, дающий идеальный матовый финиш, сегодня подчеркивает каждую линию, словно под лупой. Знакомо? Ты тратишь лишние минуты на коррекцию, а к обеду тон скатывается, оставляя ощущение маски вместо свежести. Проблема не в продукте за тысячу рублей, а в несоответствии текстуры рельефу кожи — и это решается простыми шагами выбора и нанесения.

Зрелая кожа требует баланса: увлажнения без блеска, покрытия без тяжести. Мы разобрали типичные ошибки и собрали советы от специалистов, чтобы твой тон стал союзником, а не помехой. Результат — ровный цвет на весь день, без усилий и переплат.

"После 40 кожа теряет эластичность барьера, поэтому плотные основы оседают в морщинках, усиливая сухость. Выбирайте сывороточные флюиды с глицерином — они распределяются тонко, сохраняя естественный рельеф и держатся без пудры".

косметолог, эксперт по уходу за кожей и эстетическим процедурам Анастасия Шевелева

Почему тон после 40 ложится иначе

С годами барьер кожи слабеет, влага уходит быстрее, рельеф становится выразительнее. Те формулы, что раньше держались монолитом, теперь подчеркивают поры и линии — особенно если добавить пудру. Сухость кутикул превращает руки в поле битвы, аналогично лицо реагирует на обезвоженность. Ищите сатиновый финиш: он освежает без тусклости.

Подготовка решает многое — крем с гиалуроновой кислотой впитывается за пару минут, создавая базу. Без нее даже премиум-тон скатывается. Результат: лицо дышит, цвет ровный, без границ.

Три вопроса перед покупкой

Определи, что скрывать: покраснения требуют флюида с покрытием, пигментацию — тонирующего крема. Финиш? Сатин универсален, матовый — для жирной кожи, увлажненный — редко. Микробы-диверсанты уходят: дисбиоз меняет кожу, так и комбинированная требует баланса.

К обеду стягивает? Бери с глицерином. Блестит Т-зона? Матируй локально, без спирта — он сушит еще сильнее.

Мини-чеклист по типам кожи

  • Сухая: кремовая основа, сатин, минимум пудры.
  • Комби: легкий флюид, пудра в Т-зоне.
  • Обезвоженная: гиалуронка, сквалан в составе.

Какие текстуры работают лучше

Сыворотки и флюиды — для ежедневки: тонкие, дышащие. Кремовые — на покраснения, но слоем как вуаль. Минеральная пудра для чувствительной, с кремом под ней. Избегай силиконовых монстров — к обеду трескаются, как старая краска. Смертельный укол красоты: маникюр и инфекции напоминают о барьере.

"Для зрелой кожи идеальны текстуры с увлажнителями — они не забивают поры и держат баланс до вечера. Пудру используйте редко, только точечно".

косметолог, специалист по эстетической косметологии и уходу за кожей Марина Кравцова

Оттенок: как не промахнуться

Не бери темнее для "загара" — выйдет землистость. Нейтральный под тон большинству, теплый — желтым, холодный — розовым. Тест: челюсть и шея на дневном свете. Сосуды требуют заботы после 40, тон тоже.

Нанесение без маски

Крем — пауза — тон от центра. Два тонких слоя лучше одного толстого. Румяна добавят объем.

Кисть для флюидов, спонж влажный — воздухом, пальцы — быстро. Поясница болит: сигналы почек учат прислушиваться к сигналам кожи.

Три сценария для утра

5 мин: крем-флюид. Офис: спонж + пудра. Долгий день: средняя плотность + освежалка.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Можно ли без пудры? Да, с фикс-спреем на сатине.
  • Спирт в составе? Нет, сушит барьер.
  • Для жирной зрелой? Легкий матовый флюид.
Проверено экспертом: уход за кожей, эстетика Марина Кравцова

Читайте также

Автор Анастасия Шевелева
Анастасия Шевелева — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, РУДН) с 10-летним стажем. Эксперт по аппаратной терапии, инъекционным методикам и составу косметики.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Перхоть — не шутка: как она может повлечь за собой серьёзные проблемы с волосами и кожей вчера в 18:58

Перхоть — это не просто косметическая проблема, она может сигнализировать о серьёзных изменениях в вашем здоровье и уходе.

Читать полностью » Древние камни против утренних отеков: весеннее преображение лица начинается с мягких движений вчера в 17:51

После долгой зимы кожа лица часто выглядит уставшей и отечной, но существуют доступные способы восстановить микроциркуляцию и вернуть четкость контурам дома.

Читать полностью » Сухая кожа как следствие прихода весны: как избежать неприятных последствий переохлаждения вчера в 17:03

С весной приходит много солнечного, но и щедрость ветра может испортить ваше лицо. Узнайте, что делать.

Читать полностью » Старость наступает раньше срока: токсичные вещества из утвари лишают кожу упругости и блеска вчера в 16:55

Некоторые привычные предметы на кухне и популярные продукты из супермаркета годами подтачивают защитные силы организма, отражаясь на состоянии кожи и клеток.

Читать полностью » Сочные фрукты ушли в тень, а кожа теряет блеск: как COVID-19 меняет наше восприятие вкуса вчера в 15:15

Проблема с потерей вкуса стала актуальной для многих после COVID-19, но ее последствия затрагивают не только еду.

Читать полностью » Зрачок обманут и беззащитен: популярный летний аксессуар незаметно выжигает сетчатку глаза вчера в 14:34

Популярный летний аксессуар может нанести глазам непоправимый вред из-за коварной физиологической ловушки, возникающей при неправильном выборе степени защиты.

Читать полностью » Горький вкус чужих побед: привычка сравнивать достижения превращает жизнь в бесконечную пытку вчера в 13:59

Привычное чувство социального сравнения провоцирует необратимые изменения в психике и вынуждает организм искать спасение в опасных аптечных препаратах.

Читать полностью » Стрелка весов замерла как вкопанная: тело включает режим жёсткой экономии при нагрузках вчера в 13:35

Многие тратят часы в зале, но не видят изменений на весах из-за скрытых механизмов экономии энергии, которые запускает наш организм в ответ на физический стресс.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Наволочка как секретный сейф: один хитрый прием избавляет от поиска наволочек и простыней навсегда
Спорт и фитнес
Силы тают из-за пустой тарелки: стратегия питания за три часа до старта меняет качество тренировки
Наука
Космический эвакуатор на низком старте: Европа готовит роботов для спасения мертвых спутников
Садоводство
Цитрусовые расцветают весной: как правильно ухаживать за лимоном, чтобы успеть с урожаем
Недвижимость
На кухне стоит спасение для ванной: обычная пачка соли заменяет вызов сантехника и дорогую химию
Туризм
Бари — это не просто обитель святого Николая: как поймать дух южной Италии в каждой прогулке
Питомцы
Гормоны ушли в отпуск — пришел аппетит: почему стерилизованные питомцы полнеют на глазах
Авто и мото
Премьера на подходе: как новый электрический Audi обещает перезапустить легендарное купе TT
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet