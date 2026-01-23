Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 23:06

Долго игнорировал матрас под простынёй — потом понял, почему запах не уходит

Влажное пятно на матрасе создаёт среду для бактерий и запахов — Southern Living

Пятна на матрасе — одна из тех бытовых проблем, которые долго игнорируют, а потом не знают, с какой стороны подойти. Мы тщательно стираем постельное бельё и убираем спальню, но сам матрас часто остаётся "за кадром", хотя именно он впитывает пот, влагу и запахи. Эксперты советуют чистить его минимум два раза в год и сразу реагировать на любые загрязнения, пока они не въелись окончательно. Об этом сообщает издание Southern Living.

Почему важно действовать быстро

Матрас — это не просто ткань на поверхности, а многослойная структура. Если пятно долго остаётся влажным, оно не только меняет цвет материала, но и создаёт среду для бактерий и неприятных запахов. Быстрая обработка помогает избежать необратимых изменений и продлевает срок службы спального места. Главное правило — не заливать матрас водой и всегда начинать с аккуратного промакивания.

Сначала определите тип пятна

Прежде чем хвататься за чистящие средства, важно понять, с каким загрязнением вы имеете дело. Все пятна на матрасах условно делят на три категории:

  • белковые — следы пота, крови, мочи или рвоты, обычно желтоватые или коричневатые;
  • таниновые — пятна от кофе, чая, вина и соков;
  • жировые — следы кожных масел, кремов и жирной пищи.

От этого зависит, какой состав сработает лучше и не испортит материал.

Универсальные правила чистки матраса

Перед любой обработкой матрас стоит пропылесосить, чтобы убрать пыль и мелкие частицы. Растворы наносят минимально — ткань должна быть влажной, но не мокрой. Любое средство лучше сначала проверить на незаметном участке. После чистки матрас необходимо полностью высушить, иначе запахи и плесень вернутся.

Как справиться с разными пятнами

Пот и следы кожных масел

Такие пятна часто выглядят как жёлтые ореолы. Их обрабатывают раствором воды и белого уксуса в равных пропорциях. Смесь наносят распылителем и аккуратно промакивают тканью. После удаления пятна поверхность посыпают пищевой содой и оставляют на несколько часов, а затем пылесосят.

Моча

Для таких загрязнений лучше всего подходят ферментные очистители — они расщепляют белки и убирают запах. Свежую влагу сначала промакивают, затем наносят средство и присыпают содой. После лёгкого втирания участок ополаскивают минимальным количеством воды и тщательно сушат.

Кровь

Важно использовать только холодную воду. Раствор перекиси водорода и воды наносят на пятно, дают подействовать около 15 минут, затем промакивают. Процедуру повторяют до полного исчезновения следов.

Кофе и красное вино

Такие пятна сначала промакивают салфетками. Затем используют смесь перекиси водорода и жидкого средства для мытья посуды. После обработки участок протирают влажной тканью, чтобы убрать остатки раствора.

Сушка и устранение запахов

После чистки матрас должен высохнуть полностью. Для этого используют вентиляторы, фен или осушитель воздуха. Пищевая сода помогает дополнительно нейтрализовать запахи, но после высыхания её обязательно убирают пылесосом.

Как защитить матрас в будущем

Самый простой способ — использовать защитный чехол, который не пропускает влагу. Регулярная стирка постельного белья, отказ от еды в кровати и ограничение доступа домашних животных также заметно снижают риск пятен. Если же загрязнение не поддаётся домашним методам, стоит обратиться к профессиональной чистке — это часто дешевле, чем покупка нового матраса.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

