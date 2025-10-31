Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кровать
Кровать
© Designed by Freepik by ArtPhoto_studio is licensed under public domain
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 17:09

Плесень, пыль и полкилограмма кожи: что вы не видите под простынёй

Эксперт Мелисса Хомер: матрас нужно чистить минимум дважды в год, а при наличии животных — каждые три месяца

Сколько лет вы спите на своем матрасе, ни разу его не почистив? Если ответ — "никогда" или "давно", пора это исправить. Матрас накапливает пыль, пот, кожное сало и микрочастицы кожи, создавая идеальную среду для пылевых клещей и бактерий. Правильная чистка не только продлевает срок службы изделия, но и делает сон действительно здоровым.

По словам экспертов по уборке Мелиссы Хомер и Криса Аллена, очистить матрас можно самостоятельно, без специальных услуг, если знать технологию и запастись несколькими средствами.

Как часто нужно чистить матрас

"Матрас — дом для бактерий, грибков и аллергенов, питающихся тем, что человек выделяет во сне. Чистить его нужно минимум дважды в год", — отметила эксперт по уборке Мелисса Хомер.

Если в кровати спят домашние животные, процедуру стоит проводить раз в три месяца. Их шерсть, перхоть и микробы проникают в волокна ткани, ухудшая качество сна. Как поясняет эксперт по матрасам Крис Аллен, регулярный уход "продлевает жизнь изделия и сохраняет его комфорт, защищая от износа".

Что понадобится

• пылесос с насадкой для мебели;
• распылитель;
• энзимный или бытовой пятновыводитель;
• пищевая сода;
• уксус или перекись водорода (по необходимости);
• мягкое средство для посуды;
• сухие салфетки или микрофибра.

Этап 1. Подготовка

Для начала нужно полностью освободить кровать: снять постельное белье, наматрасник и подушки. Аллен подчеркивает, что ключ к чистоте матраса — регулярная (еженедельная) стирка простыней и наволочек.

Этап 2. Пылесосим

На шланг пылесоса установите насадку для мягкой мебели. Проходите по поверхности матраса медленно, двигаясь зигзагом, уделяя внимание швам и углам — именно там скапливается пыль и микрочастицы кожи. Если модель двусторонняя, обработайте и вторую сторону. Для глубокой очистки подойдёт пылесос с фильтрацией мелких частиц, например Dyson V8.

Этап 3. Удаляем пятна

Пятна лучше выводить энзимными средствами — они расщепляют белковые загрязнения (пот, кровь, мочу). Подойдут OxiClean или Rocco & Roxie. Если требуется универсальное средство, можно использовать спрей Spot Shot Professional, но после него поверхность нужно тщательно промокнуть.

Не распыляйте состав прямо на ткань — нанесите немного на салфетку и аккуратно промакивайте загрязнённый участок. Чем меньше влаги попадёт внутрь, тем лучше.

Этап 4. Обработка содой

Когда матрас высох, распределите по поверхности тонкий слой пищевой соды. Она впитает запахи, влагу и остатки кислот. Для равномерного нанесения удобно использовать сито.

"Чем дольше сода пролежит на поверхности, тем сильнее эффект", — пояснил эксперт Крис Аллен.

Оптимально оставить её на ночь и утром тщательно пропылесосить. Для приятного аромата можно добавить в соду несколько капель эфирного масла — лаванды, сандала или эвкалипта.

Домашний раствор для очистки

Для естественной очистки подойдет смесь: две части перекиси водорода, одна часть соды и одна часть жидкого мыла. Этот состав справляется с большинством пятен, в том числе биологических. Главное — не тереть ткань, а промакивать и дать высохнуть при открытом окне или с вентилятором.

Перекись водорода эффективна и против кровяных пятен: обработайте участок 3%-м раствором, подождите несколько минут и промокните насухо.

Как предотвратить загрязнение

Эксперты советуют обязательно использовать защитный чехол. Он перекрывает доступ пыли и микроорганизмов, защищая ткань от влаги и пятен. Лучше выбирать водонепроницаемую модель и стирать её раз в три месяца.

Если вы хотите максимальную защиту, можно приобрести чехол-"кокон", который закрывает матрас со всех сторон — сверху, снизу и по бокам.

"Такой вариант сложнее снимать, но он полностью блокирует постельных клопов", — пояснила Хомер.

Как избавиться от запаха

Если матрас неприятно пахнет, поможет простая смесь из равных частей уксуса и тёплой воды. Легко распылите раствор по поверхности, оставьте на 10 минут, затем промокните сухой салфеткой. После этого снова посыпьте соду и пропылесосьте через несколько часов.

Для глубокой очистки можно воспользоваться арендуемым пароочистителем или профессиональной машиной для мягкой мебели. Однако перед использованием стоит проверить инструкцию: избыточная влага может повредить матрасы с прослойками из пены или латекса.

Сравнение методов

Метод Преимущества Ограничения
Пылесос с фильтром HEPA Быстро, безопасно, без химии Не удаляет запахи и пятна
Энзимный спрей Эффективно против биологических загрязнений Требует времени на высыхание
Сода Устраняет запахи, дешево Не справляется с жирными пятнами
Уксусный раствор Натурально, дезинфицирует Может оставлять запах
Профессиональная чистка Максимальная эффективность Стоимость и необходимость доставки матраса

Советы по продлению срока службы

  1. Проветривайте матрас раз в месяц, открывая окна на 30-40 минут.

  2. Переворачивайте двусторонние модели каждые полгода.

  3. Не допускайте попадания влаги — не ешьте и не пейте в постели.

  4. Используйте чехол и стирайте его регулярно.

  5. Следите за уровнем влажности в спальне: оптимум — 40-60%.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: залить пятно чистящим раствором.
Последствие: влага уходит внутрь, образуются плесень и запах.
Альтернатива: наносить средство на салфетку, а не на ткань.

Ошибка: чистить матрас парогенератором без проверки этикетки.
Последствие: деформация слоёв пены.
Альтернатива: использовать сухую или частично влажную обработку.

Ошибка: не использовать защитный чехол.
Последствие: пыль, аллергены и запахи накапливаются быстрее.
Альтернатива: плотный водонепроницаемый чехол с вентиляцией.

А что если матрас уже старый?

Если матрасу больше восьми лет, а чистка не помогает вернуть комфорт, стоит задуматься о замене. Новые модели — например, с памятью формы или пружинным блоком независимого типа — обеспечивают лучшую поддержку спины и меньше накапливают влагу.

Плюсы и минусы регулярной чистки

Плюсы Минусы
Улучшение качества сна Требует времени
Меньше аллергии и пыли Нужны расходные материалы
Продление срока службы Периодическая необходимость повторять процедуру
Свежий запах в спальне Нужно тщательно сушить изделие

FAQ

Как часто чистить матрас, если в доме есть животные?
Раз в три месяца, особенно если питомцы спят в кровати.

Можно ли использовать пароочиститель?
Да, но только для матрасов без пенных прослоек. Проверяйте инструкцию производителя.

Что делать, если остался запах уксуса?
Посыпать соду, оставить на сутки и пропылесосить — запах исчезнет полностью.

Как выбрать пятновыводитель?
Для органических пятен — энзимный, для жировых — с мягкими растворителями.

Сколько стоит профессиональная чистка?
От 1500 до 4000 рублей в зависимости от размера и состава матраса.

Мифы и правда

Миф: если использовать наматрасник, чистить не нужно.
Правда: даже с защитным чехлом пыль проникает в ткань — чистка обязательна.

Миф: сода полностью убивает бактерии.
Правда: она нейтрализует запахи, но не дезинфицирует — нужен дополнительный раствор.

Миф: чем больше средства нанести, тем чище будет.
Правда: избыток влаги вреден для наполнителя, чистить нужно аккуратно.

3 интересных факта

  1. За год человек теряет до полукилограмма кожных частиц, большая часть которых оседает в постели.

  2. В одном квадратном метре старого матраса может жить до миллиона пылевых клещей.

  3. Вакуумная чистка увеличивает срок службы матраса в среднем на два года.

Исторический контекст

До появления пружинных конструкций спали на мешках, набитых соломой или перьями, которые приходилось выбивать и проветривать ежемесячно. Современные материалы облегчили уход, но традиция регулярно "освежать место сна" осталась неизменной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сухая уборка предотвращает появление разводов при мытье полов и мебели сегодня в 9:45
Почему генеральная уборка не помогает и что нужно делать вместо неё

Как поддерживать дом в чистоте без усталости и раздражения? Простые правила уборки, которые экономят время и помогают держать порядок каждый день.

Читать полностью » Лимонная кислота удаляет накипь в чайнике при кипячении раствора сегодня в 8:42
5 советских лайфхаков для уборки, которые работают лучше современной химии

Пять проверенных советских способов уборки, которые и сегодня работают лучше дорогой бытовой химии. Лайфхаки из прошлого, актуальные для современного дома.

Читать полностью » Кислотные средства противопоказаны при уходе за акриловыми и кварцевыми поверхностями сегодня в 7:39
Грязь и налёт исчезнут, а блеск останется: секрет ухода за столешницей

Искусственный камень красив, но требует деликатного ухода. Рассказываем, как безопасно очистить мойку или столешницу от жира и налёта, не повредив поверхность.

Читать полностью » Хвойные опилки поддерживают влажность и продлевают срок хранения корнеплодов сегодня в 6:32
Как сохранить морковь и свёклу свежими до лета: 4 простых способа без холодильника

Морковь и свёкла могут сохраняться свежими до самого лета — если правильно их хранить. Рассказываем о четырёх народных способах, которые помогут уберечь урожай от гнили и усыхания.

Читать полностью » Хозяйственное мыло со щёлочью эффективно очищает и осветляет пластик сегодня в 5:26
Как отбелить выключатели и подоконники без усилий - проверенные способы

Пожелтел пластик на подоконнике или выключателях? Не спешите покупать новые — вернуть белизну помогут перекись, сода и хозяйственное мыло. Простые рецепты для идеальной чистоты.

Читать полностью » Проверка вентиляции и герметизация помогут устранить запахи в квартире сегодня в 4:22
Как очистить воздух дома, если соседи курят или жарят рыбу каждый день

Запахи соседской кухни или табака способны испортить даже идеальную квартиру. Разбираемся, как от них избавиться надолго и без химии.

Читать полностью » Что нужно купить после переезда: список базовых вещей для новой квартиры сегодня в 3:14
Когда кажется, что переезд — это катастрофа: как пережить первые сутки без нервов

Переезд — это хаос, коробки и пыль. Но если знать, что нужно купить сразу после кота, первые дни на новом месте станут гораздо уютнее.

Читать полностью » Как пожаловаться на шумный ремонт у соседей: пошаговая инструкция от специалистов сегодня в 2:08
Закон на вашей стороне: когда можно вызывать полицию из-за ремонта у соседей

Ремонт за стеной способен вывести из себя даже ангела. Как действовать, если соседи шумят днём и ночью, — от переговоров до законных мер.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врачи признали: окружность шеи может предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний
Красота и здоровье
Эндокринолог Калинчев: избавиться от жировых отложений на шее помогает гормональная терапия и коррекция питания
Еда
Кулинарные специалисты: молотый перец теряет аромат при длительной тепловой обработке
Садоводство
Агрономы назвали черноплодный кизил лучшим кустарником для осенней посадки
Питомцы
Домашние кошки при хорошем уходе живут в среднем 12–16 лет
УрФО
Выдача ипотеки в Тюменской области выросла в 2,5 раза с начала года
Спорт и фитнес
Тренировка с санями: развиваем мышцы и кардиовыносливость с минимальным риском травм
Авто и мото
Движение задним ходом на МКАД стало причиной 200 ДТП с пострадавшими в 2025 году — Дептранс Москвы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet