Ученые из России и Индии разработали две модели, объясняющие изменения свойств темной энергии, связанные с расширением Вселенной. Эти модели основаны на концепции квинтэссенции — динамического поля, взаимодействующего с видимой и темной материей, что влияет на поведение Вселенной.

Недавние данные эксперимента DESI подтверждают возможный динамический характер темной энергии, что делает новые теории особенно актуальными. Эти теории предлагают альтернативный взгляд на структуру Вселенной, отличный от стандартной модели космологической константы, которая предполагает неизменность плотности темной энергии во времени и пространстве, сообщает ТАСС.

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