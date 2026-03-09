Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 10:51

Щедрость выходит боком: лишний родственник в документах на ипотеку лишает семью господдержки

Семья с двумя детьми наконец-то собрала документы на ипотеку, добавив материнский капитал, чтобы закрыть сделку на уютную двушку с балконом. Но радость омрачилась визитом из ПФР: доли в собственности выделили не только родителям и детям, но и бабушке, которая помогла с первоначальным взносом. Оказалось, это грубая ошибка, чреватая штрафами и даже аннулированием сделки.

Такие случаи не редкость на первичном рынке, где девелоперы толкают квартиры с "гибкими" планами оплаты. По данным Росреестра, в 2023 году более 15% сделок с маткапиталом проверялись на предмет правильного выделения долей. Без точного понимания правил вы рискуете не только деньгами, но и спокойствием в новом доме.

"Материнский капитал — это инструмент для семьи, а не для расширенного клана. Если долю получает кто-то вне круга родителей и несовершеннолетних детей, ПФР вправе потребовать возврата средств. Я видел, как такие сделки растормаживали через суд, оставляя покупателей без крыши над головой".

строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Основные ошибки при выделении долей

Говоря языком девелопера, неправильное распределение долей — это как строить фундамент на песке: выглядит крепко, но первое потрясение, и все рушится. Депутат Госдумы Каплан Панеш прямо указал: маткапитал работает только на родителей и их детей до 18 лет. Включение бабушек или других родственников автоматически делает сделку подозрительной для контролирующих органов.

Проверка начинается в течение 6 месяцев после регистрации. Если доли не соответствуют, ПФР может взыскать капитал обратно с пенями. В практике это приводит к переоформлению или продаже жилья в убыток — минус 10-20% от цены из-за срочности.

Кому положены доли по закону

Закон четок: доли обязательны для всех, на кого направлен маткапитал. Это мама, папа и дети, включая ожидаемого третьего. Пропорции рассчитываются по вкладу — маткапитал делится равными частями. Например, при капитале 630 тысяч на квартиру за 5 млн доля семьи составит 12,6%, распределяемая поровну.

После покупки в течение полугода подавайте уведомление в ПФР с выпиской ЕГРН. Игнор — штраф до 5% от суммы. Как методолог быта, рекомендую сразу наметить план: зарегистрируйте переход права, затем выделите доли нотариально, чтобы избежать споров в будущем.

Если родственники вложили свои средства

Здесь нюанс: личные вложения бабушки оформляются отдельно, без привязки к маткапиталу. Ее доля — пропорционально сумме, указанной в договоре купли-продажи. Например, 1 млн от бабушки на 5 млн дает ей 20%. Остальное — на семью. Но документы должны быть железными: чеки, переводы, чтобы не приплелись к капиталу.

После сделки займитесь обустройством: начните с ремонта мелочей, чтобы пространство служило годами. А для порядка внедрите системы хранения, особенно если дом новый и шкафы сырые.

"В новых квартирах с маткапиталом часто забывают о технических нюансах: проверьте перекрытия перед покупкой, чтобы ремонт не обернулся катастрофой. И доли — строго по правилам, иначе все зря".

строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

Не забудьте о гигиене: в свежей квартире пыль оседает быстро, используйте лайфхаки для текстиля и кухни, чтобы дом дышал чистотой с первого дня.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Можно ли выделить долю совершеннолетнему ребенку? Нет, если он не участвует в маткапитале как несовершеннолетний.
  • Что если бабушка дала деньги в долг? Оформите как заем, но доля не положена без прямого вклада в собственность.
  • Сколько времени на выделение долей? 6 месяцев с регистрации права.
  • Что грозит за ошибку? Возврат капитала, штрафы, судебные иски.
Проверено экспертом: строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

