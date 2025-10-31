Сначала купи, потом роди: как Тюмень помогает будущим мамам оформить семейную ипотеку

Тюменские застройщики предлагают уникальную возможность для беременных женщин — рассрочку на жилье с последующим оформлением семейной ипотеки. Это предложение вызывает интерес, поскольку такие механизмы крайне редки на российском рынке недвижимости.

Условия рассрочки для будущих мам

По словам девелоперов, рассрочка доступна при выполнении двух условий: первоначальный взнос должен составлять не менее 10% от стоимости жилья, а будущая мама обязана предоставить справку о беременности сроком от трех месяцев. Такие условия предлагает один из крупных застройщиков Тюмени в своих социальных сетях и на сайтах.

"Первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости приобретаемого жилья. А у будущей мамы должна быть справка о беременности со сроком не менее трех месяцев", — застройщик Тюмени.

Подобные предложения доступны еще как минимум у двух других застройщиков в Тюмени. Эксперты отмечают, что такие схемы в принципе редки на рынке жилья, что делает их уникальными.

Тюменская схема и её особенности

По словам эксперта Валерия Тумина, такие предложения, хотя и встречаются в Москве и Санкт-Петербурге, остаются редкими. В целом по России застройщики предпочитают стандартные схемы рассрочки на короткий срок или субсидирование ставок. Тюменская модель отличается тем, что она учитывает специфику семейной ипотеки: право на оформление программы возникает только после рождения ребенка, а благодаря новому механизму покупатель может начать процесс заранее.

"Тюменская модель интересна тем, что позволяет начать процесс покупки до рождения ребенка, а после этого — оформить семейную ипотеку", — Валерий Тумин.

Риски и возможные сложности

Такой механизм требует от застройщиков наличия финансовых резервов и осторожности. Главный риск заключается в том, что покупатель может не получить одобрение на льготную ипотечную программу после рождения ребенка. В таком случае застройщику придется либо продлить рассрочку, либо расторгнуть сделку. Однако, по мнению Тумина, если покупатели проходят предварительное одобрение и предоставляют подтверждение доходов, риски будут минимальны.