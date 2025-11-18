Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
малыш в роддоме
малыш в роддоме
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 0:26

Шок для будущих мам: почему в Москве приказали закрыть старейший роддом Екатеринбурга

Роддом на Дагестанской закрывают из-за нарушений безопасности — Татьяна Савинова

В Екатеринбурге прекращает работу родильный дом на улице Дагестанской — учреждение, которое работало десятки лет. Причина — выявленные нарушения требований безопасности, что подтвердили федеральные аудиторы.

Какие проблемы обнаружили?

Во время заседания заксобрания заместитель губернатора и министр здравоохранения области Татьяна Савинова сообщила:

"В роддоме на Дагестанской на сегодня фундаментальное несоответствие планировки современным требованиям. Безусловно, это и организаторы минздрава Свердловской области понимали, и четко наши федеральные коллеги прописали это в рамках аудита. Этот родильный дом надо закрывать немедленно, если нас интересуют вопросы безопасности медицинской деятельности", — отметила Савинова.

Она подчеркнула, что решение о закрытии было принято по итогам проверки федеральных властей.

Есть ли альтернатива для рожениц?

Глава минздрава области уверила, что сейчас мест в других родильных домах Екатеринбурга достаточно:

По словам Татьяны Савиновой, вместе с Верхней Пышмой в городе наблюдается профицит коечного фонда — рабочая загруженность составляет около 180 дней при норме в 300 дней.

Как восприняли закрытие сотрудники?

В октябре решение о закрытии вызвало волну тревоги среди персонала: многие опасались потерять работу. Однако в министерстве заявили, что сотрудников переведут в другие медицинские учреждения.

Почему вопрос закрытия стоял так остро?

Официальные лица впервые прокомментировали ситуацию спустя три недели после скандала. Ключевая причина — критический физический и моральный износ здания, построенного ещё в 1964 году.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бюджет Свердловской области сохраняет социальную направленность — Людмила Бабушкина вчера в 19:18
Бюджет Свердловской области утверждён: стало известно, кому достанутся миллиарды — и кто останется без поддержки

Бюджет Свердловской области на три года снова фокусируется на поддержке жителей и развитии инфраструктуры. Какие перемены ждут регион в ближайшее время?

Читать полностью » В екатеринбургских школах стартуют занятия о святой Екатерине — епархия вчера в 18:43
Священники пришли в школы: что рассказали детям о тайнах Екатеринбурга

В Екатеринбурге священники расскажут школьникам о тайнах названия города и его святой покровительнице, а верующие готовятся к крестному ходу и особым мероприятиям.

Читать полностью » Свердловская область запретила продажу энергетиков вчера в 12:45
Жителям одного российского региона станет тяжелее купить энергетики: цели законопроекта

В Свердловской области вступает в силу новый закон, ограничивающий продажу энергетических напитков в учреждениях и на массовых мероприятиях. Какие последствия это повлечет?

Читать полностью » В Пермском крае стартовала реставрация Христорождественского собора, построенного в 1811 году вчера в 9:36
От разрушения до возрождения: как в Пермском крае восстанавливают старинный собор времён Наполеона

В Пермском крае началась реставрация Христорождественского собора, построенного в 1811 году. Какие работы уже завершены и как будет финансироваться восстановление?

Читать полностью » Пермский край стал лидером по экспорту удобрений, увеличив отправки на 5,7% вчера в 8:36
Экспорт удобрений из Пермского края вырос на 5,7%: кто покупает химические товары из Урала

Пермский край снова лидирует по экспорту удобрений, показывая рост объемов и успешную работу через Свердловскую железную дорогу. Какие страны остаются ключевыми импортерами?

Читать полностью » Тюменцы заметили снижение цен на многокомнатные квартиры почти на 4% в октябре вчера в 7:36
Тюменцы теряют деньги: почему многокомнатные квартиры стали дешевле

В Тюмени цены на многокомнатные квартиры упали на почти 4%. Почему эти квартиры теряют в цене и что происходит на рынке недвижимости города?

Читать полностью » Тюменцу выплатят 15 миллионов за землю под продление улицы Ставропольская – суд вчера в 6:34
Тюменец получит 15 миллионов рублей за участок под расширение дороги: как решение суда изменит город

В Тюмени жителю города выплатят 15 миллионов рублей за земельный участок, необходимый для продления улицы Ставропольская.

Читать полностью » В Тюменской области улучшились межнациональные отношения: рост до 87,4% – губернатор Моор вчера в 5:56
Тюменцы изменили отношение к другим национальностям: власти оценили уровень национализма в регионе

В Тюменской области значительно улучшились межнациональные отношения. Как общественные проекты способствуют этому росту?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
У детей отмечен серьёзный прирост лишнего веса по данным Минздрава
ПФО
Почти половина преступлений в Пензенской области связана с преступлениями против собственности — прокуратура
ДФО
Профессор Федюк разработал "живой" бетон с самовосстанавливающимися свойствами
СФО
Департамент здравоохранения вводит строгий регламент для проверки целителей — власти округа
Дом
Акцентная окраска превращает радиатор в декоративный элемент по мнению дизайнеров
Авто и мото
В 2025 году Россия увеличила импорт подержанных автомобилей на 15% — глава "Автостат" Целиков
Туризм
Туристы пересекли лед Байкала по маршруту Малое море — гиды
Еда
Экзотические фрукты становятся популярным подарком на Новый год — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet