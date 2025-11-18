Шок для будущих мам: почему в Москве приказали закрыть старейший роддом Екатеринбурга

В Екатеринбурге прекращает работу родильный дом на улице Дагестанской — учреждение, которое работало десятки лет. Причина — выявленные нарушения требований безопасности, что подтвердили федеральные аудиторы.

Какие проблемы обнаружили?

Во время заседания заксобрания заместитель губернатора и министр здравоохранения области Татьяна Савинова сообщила:

"В роддоме на Дагестанской на сегодня фундаментальное несоответствие планировки современным требованиям. Безусловно, это и организаторы минздрава Свердловской области понимали, и четко наши федеральные коллеги прописали это в рамках аудита. Этот родильный дом надо закрывать немедленно, если нас интересуют вопросы безопасности медицинской деятельности", — отметила Савинова.

Она подчеркнула, что решение о закрытии было принято по итогам проверки федеральных властей.

Есть ли альтернатива для рожениц?

Глава минздрава области уверила, что сейчас мест в других родильных домах Екатеринбурга достаточно:

По словам Татьяны Савиновой, вместе с Верхней Пышмой в городе наблюдается профицит коечного фонда — рабочая загруженность составляет около 180 дней при норме в 300 дней.

Как восприняли закрытие сотрудники?

В октябре решение о закрытии вызвало волну тревоги среди персонала: многие опасались потерять работу. Однако в министерстве заявили, что сотрудников переведут в другие медицинские учреждения.

Почему вопрос закрытия стоял так остро?

Официальные лица впервые прокомментировали ситуацию спустя три недели после скандала. Ключевая причина — критический физический и моральный износ здания, построенного ещё в 1964 году.