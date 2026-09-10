Маткапитал хотят направить на покупку машины: для семей готовят новое правило

Владельцы старых машин и семьи, которые рассчитывают на маткапитал, снова оказались в центре одной и той же истории: деньги есть, а потратить их на автомобиль нельзя. При этом речь идёт не о фантазиях депутатов, а о вполне прикладной схеме — на руках у семьи может быть сумма, которая закрывает заметную часть первого взноса, а старый автомобиль старше 15 лет ещё способен превратиться в сертификат после утилизации. На фоне планов загрузить заводы мощностью более 3 млн машин в год такие идеи уже не выглядят кабинетной экзотикой. Вопрос упирается в правила, в отношение правительства и в то, насколько быстро рынок вообще готов переварить такой спрос.

"Позиция партии по этому вопросу остается неизменной. Автомобиль, купленный с использованием маткапитала, должен переходить в совместную собственность родителей и детей. Если машину продадут в течение первых трех лет после покупки, деньги придется вернуть государству". лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов

Маткапитал и покупка машины

Российские законы тут дают странный узел: материнский капитал можно направить на обучение ребёнка, в том числе в автошколе, а вот на покупку самой машины — нет. Из-за этого депутаты Госдумы снова вернулись к старой теме, хотя раньше такие попытки уже не раз упирались в отказ правительства. Сама логика предложения проста: семье дают больше свободы в распоряжении деньгами, но вместе с этим ставят защитный барьер от быстрой перепродажи.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, чьи слова приводит портал 32cars, заявил, что партия держит прежнюю линию. Машина, купленная на маткапитал, по его замыслу должна стать общей собственностью родителей и детей. Если её продадут в первые три года, средства нужно будет вернуть государству.

Суммы тоже не маленькие. В 2026 году материнский капитал составляет 728 921 рубль за первого ребёнка и 963 243 рубля — за второго. Для покупки отечественного автомобиля это уже не абстрактная помощь, а заметная часть первого взноса, особенно если остальное добирать кредитом.

Программа "Новый автомобиль — каждой семье"

Параллельно обсуждают ещё одну меру, и она уже завязана не на детей, а на старые машины. Как сообщает агентство "Прайм", владельцам автомобилей старше 15 лет хотят дать возможность сдать их в утилизацию и получить сертификат на сумму, равную рыночной стоимости машины. Этот сертификат можно направить на первый взнос за новый отечественный автомобиль, а недостающую часть закрыть льготным кредитом.

Инициатором этой схемы тоже выступил Сергей Миронов. Он назвал её "Новый автомобиль — каждой семье", а депутаты рассчитывают, что предложение получит одобрение. Сама идея выглядит прямолинейно: старую машину убирают с дорог, а семье дают шанс пересесть на новую без резкого удара по кошельку.

Здесь есть и практический расчёт. Чем старше автомобиль, тем дороже его держать в строю, особенно если речь идёт о серьёзном ремонте и регулярных вложениях. Поэтому схема с сертификатом может заинтересовать тех, кто уже давно тянет с заменой машины, но не хочет продавать её за копейки.

Почему тема всплыла именно сейчас

Раньше идеи про маткапитал для покупки машины регулярно отклоняли, но теперь спор идёт на фоне обновлённой стратегии развития автопрома до 2035 года. Один из её ориентиров — загрузить отечественные заводы, чьи мощности позволяют выпускать более 3 млн машин в год. Без стабильного спроса такие планы останутся цифрами на бумаге, а рынок сам по себе эту задачу не решит.

Именно поэтому обе инициативы подают не как разовую поддержку, а как часть более широкой схемы, которая должна оживить спрос и сделать личный транспорт доступнее для семей. Логика здесь без выкрутасов: если у людей появится понятный способ использовать маткапитал или сертификат после утилизации, часть денег пойдёт в автопром. Для заводов это дополнительная загрузка, для семей — шанс обновить машину без полной оплаты из кармана.

При этом сама история остаётся спорной. Закон сейчас говорит одно, а депутаты снова предлагают другое, и без решения правительства дело может снова застопориться. Но обсуждение уже показало, что тема давно вышла за рамки теории и упирается в обычную житейскую вещь: старая машина, семейный бюджет и желание купить новую без лишней суеты.

"Если автомобиль покупают на маткапитал, правила должны быть жёсткими и понятными с самого начала. Иначе семья рискует столкнуться с ограничениями при продаже, а государство — с попытками обойти порядок. Схема с совместной собственностью и возвратом денег при быстрой перепродаже как раз закрывает этот риск. Для рынка это тоже не пустой жест: спрос легче направить в цивилизованное русло, когда условия прозрачны". автоюрист Сергей Герасимов

Ответы на популярные вопросы

Можно ли сейчас купить машину на маткапитал?

Нет, действующие правила этого не позволяют. Средства можно направить на обучение ребёнка, но не на покупку автомобиля.

Что предлагают депутаты?

Разрешить покупку отечественного автомобиля с использованием маткапитала и ввести схему с общей собственностью родителей и детей. При продаже машины в первые три года деньги хотят обязать вернуть государству.

Что даёт программа "Новый автомобиль — каждой семье"?

Она рассчитана на владельцев машин старше 15 лет. После утилизации можно получить сертификат на сумму, равную рыночной стоимости автомобиля, и пустить его на первый взнос.

Почему тема стала актуальнее именно сейчас?

На фоне стратегии развития автопрома до 2035 года власти ищут способы загрузить заводы. Мощности позволяют выпускать более 3 млн машин в год, а для этого нужен устойчивый спрос.

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