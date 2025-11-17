Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
беременная женщина
беременная женщина
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:26

Тюменские студентки теперь могут рассчитывать на пособие по беременности: как оформить льготу

В Тюменской области студентки начали получать пособие по беременности и родам

В Тюменской области впервые появились студентки, которые получили повышенное пособие по беременности и родам. Теперь будущие мамы-студентки могут рассчитывать на финансовую помощь в период отпуска по беременности. URA. RU публикует инструкцию, как оформить данную льготу.

Кому доступна выплата

Пособие по беременности и родам может получить любая жительница Тюменской области, которая учится очно в высших учебных заведениях России. Также право на выплату имеют студентки колледжей, техникумов и училищ.

Размер пособия

Согласно данным Федерального фонда социального страхования (ФСС), размер пособия для студенток Тюменской области составляет 19 329 рублей в месяц. Однако выплата производится единовременно за весь период отпуска, что означает, что будущие мамы получат сумму от 90 202 до 124 994,2 рубля. Разница в сумме зависит от продолжительности отпуска по беременности или многоплодной беременности.

Как получить пособие

  1. Получение больничного листа: Для начала будущей маме необходимо получить электронный больничный лист. Он выдается примерно на 30 неделе беременности или за 70 дней до родов.

  2. Справка из учебного заведения: После этого нужно получить справку из учебного заведения, где будет указан срок отпуска по беременности.

  3. Подача заявления: С этими двумя справками необходимо обратиться в отделение СФР (Социального фонда России) в Тюменской области. Заявление можно подать либо лично, либо через портал Госуслуг.

  4. Ожидание решения: В течение 10 рабочих дней после регистрации заявления будет принято решение по выплате. Первая выплата поступит на счет в течение пяти дней после одобрения заявления.

Сколько тюменок уже получает выплату

На начало ноября 2025 года в Тюменской области пособие по беременности и родам получают 32 студентки. Общая сумма выплат, произведенных до текущего момента, составила 2,9 миллиона рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Ялуторовском районе 37 пар получили медали за крепость семьи — Центр культуры вчера в 6:02
Золото, бриллианты и железо любви: 37 тюменских семей получили награды за прочность и верность

В Ялуторовском районе чествовали 37 пар — юбиляров, отметивших 50, 55, 60 и 65 лет совместной жизни. Памятные медали вручили за долгие годы любви и верности.

Читать полностью » Пермские орнитологи напомнили о правильном зимнем подкорме городских птиц — сообщество вчера в 5:56
Пернатое меню с правилами: одна ошибка у кормушки — и птицы забудут, как искать еду

Зимой птицам нужна поддержка, но важно знать, чем и как правильно подкармливать пернатых, чтобы не навредить им и не устроить проблемы в городе. Инструкция — в нашем материале.

Читать полностью » Air Cairo прекратила чартерные рейсы из Перми в Египет — аэропорт Большое Савино вчера в 4:46
Air Cairo прощается с Пермью: кто теперь решает, полетят ли туристы к Красному морю

Air Cairo прекратила чартерные рейсы из Перми в Шарм-эш-Шейх: теперь на направлении работают только «Уральские авиалинии», а туроператоры меняют авиапартнеров.

Читать полностью » Solaris HC и LADA Niva Legend входят в тройку популярных машин — Авито Авто вчера в 3:36
Гонка за комфортом и выгодой: неожиданные итоги автомобильной лихорадки на Урале

В третьем квартале 2025 года челябинцы активно покупали LADA, Solaris и Niva, а на вторичном рынке в лидерах — Priora, Granta и Kia Rio. Каковы главные тенденции?

Читать полностью » Российская фирма Whos the boss выплатит 270 тысяч за товарный знак — арбитражный суд вчера в 2:27
Битва за имя: Hugo Boss лишил челябинский бизнес женских амбиций и заставил сменить вывеску

Hugo Boss выиграл суд у челябинской Whos the boss: российскому бизнесу придётся сменить имя, а за незаконное использование бренда взысканы сотни тысяч рублей компенсации.

Читать полностью » Суд обязал детсад выплатить 280 тысяч за травму ребёнка — прокуратура Челябинской области вчера в 1:16
Догонялки обернулись судом: почему детсады теперь рискуют крупными выплатами

В Троицке детский сад выплатит 280 тысяч рублей компенсации пятилетнему мальчику, получившему тяжёлую травму во время игры. Суд напомнил об ответственности учреждений за детей.

Читать полностью » В Челябинске полиция оформила РВП женщине из Германии за один день — МВД РФ вчера в 0:36
Без очередей и проволочек: как женщина из Германии за один день стала челябинкой

Челябинские полицейские помогли гражданке Германии вернуться на родину и быстро получить разрешение на временное проживание по новому президентскому указу.

Читать полностью » Зимние туры из Екатеринбурга подорожали на 15 процентов — аналитики рынка 16.11.2025 в 23:54
Неожиданные маршруты зимы: Египет, Казань или пляжи ОАЭ — где празднуют самые экономные

Новогодние туры из Екатеринбурга: экскурсии по Казани и Питеру, тёплое море Египта и Эмиратов или бюджетная Турция — как провести зиму ярко и по-своему.

Читать полностью »

Новости
Еда
Планирование меню сокращает число импульсивных покупок — эксперты
Туризм
Лучшее время для отдыха на Мальдивах – ноябрь–апрель, данные Метеослужбы
Дом
Советы по избавлению от ненужных вещей при переезде
Красота и здоровье
Врач Ольга Уланкина: влажный кашель с мокротой — признак заболеваний бронхов и легких
Спорт и фитнес
Тренировки на трапеции Риз Уизерспун повышают тонус тела — отметила Эми Диксон
Садоводство
Фольга и диски эффективно отпугивают птиц световыми бликами — Анна Ларина
Еда
Салат с жареной курицей обеспечивает гармонию текстур — повар
Авто и мото
Обкатка новых зимних шин шипованного типа требует 500–600 км — владелец шиномонтажа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet