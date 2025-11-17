Тюменские студентки теперь могут рассчитывать на пособие по беременности: как оформить льготу
В Тюменской области впервые появились студентки, которые получили повышенное пособие по беременности и родам. Теперь будущие мамы-студентки могут рассчитывать на финансовую помощь в период отпуска по беременности. URA. RU публикует инструкцию, как оформить данную льготу.
Кому доступна выплата
Пособие по беременности и родам может получить любая жительница Тюменской области, которая учится очно в высших учебных заведениях России. Также право на выплату имеют студентки колледжей, техникумов и училищ.
Размер пособия
Согласно данным Федерального фонда социального страхования (ФСС), размер пособия для студенток Тюменской области составляет 19 329 рублей в месяц. Однако выплата производится единовременно за весь период отпуска, что означает, что будущие мамы получат сумму от 90 202 до 124 994,2 рубля. Разница в сумме зависит от продолжительности отпуска по беременности или многоплодной беременности.
Как получить пособие
Получение больничного листа: Для начала будущей маме необходимо получить электронный больничный лист. Он выдается примерно на 30 неделе беременности или за 70 дней до родов.
Справка из учебного заведения: После этого нужно получить справку из учебного заведения, где будет указан срок отпуска по беременности.
Подача заявления: С этими двумя справками необходимо обратиться в отделение СФР (Социального фонда России) в Тюменской области. Заявление можно подать либо лично, либо через портал Госуслуг.
Ожидание решения: В течение 10 рабочих дней после регистрации заявления будет принято решение по выплате. Первая выплата поступит на счет в течение пяти дней после одобрения заявления.
Сколько тюменок уже получает выплату
На начало ноября 2025 года в Тюменской области пособие по беременности и родам получают 32 студентки. Общая сумма выплат, произведенных до текущего момента, составила 2,9 миллиона рублей.
