Тюменские студентки теперь могут рассчитывать на пособие по беременности: как оформить льготу

В Тюменской области впервые появились студентки, которые получили повышенное пособие по беременности и родам. Теперь будущие мамы-студентки могут рассчитывать на финансовую помощь в период отпуска по беременности. URA. RU публикует инструкцию, как оформить данную льготу.

Кому доступна выплата

Пособие по беременности и родам может получить любая жительница Тюменской области, которая учится очно в высших учебных заведениях России. Также право на выплату имеют студентки колледжей, техникумов и училищ.

Размер пособия

Согласно данным Федерального фонда социального страхования (ФСС), размер пособия для студенток Тюменской области составляет 19 329 рублей в месяц. Однако выплата производится единовременно за весь период отпуска, что означает, что будущие мамы получат сумму от 90 202 до 124 994,2 рубля. Разница в сумме зависит от продолжительности отпуска по беременности или многоплодной беременности.

Как получить пособие

Получение больничного листа: Для начала будущей маме необходимо получить электронный больничный лист. Он выдается примерно на 30 неделе беременности или за 70 дней до родов. Справка из учебного заведения: После этого нужно получить справку из учебного заведения, где будет указан срок отпуска по беременности. Подача заявления: С этими двумя справками необходимо обратиться в отделение СФР (Социального фонда России) в Тюменской области. Заявление можно подать либо лично, либо через портал Госуслуг. Ожидание решения: В течение 10 рабочих дней после регистрации заявления будет принято решение по выплате. Первая выплата поступит на счет в течение пяти дней после одобрения заявления.

Сколько тюменок уже получает выплату

На начало ноября 2025 года в Тюменской области пособие по беременности и родам получают 32 студентки. Общая сумма выплат, произведенных до текущего момента, составила 2,9 миллиона рублей.