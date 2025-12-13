Неонатальные палаты становятся умнее: в Саратове рождается новая медицина

В Саратовской области усиливают поддержку перинатальных центров — там, где начинается жизнь и формируется здоровье будущего поколения. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Расширение программы

В регионе продолжается реализация национального проекта "Здравоохранение". В 2025 году он охватил три перинатальных центра, а его действие продлено до 2027 года. В рамках программы модернизируется оборудование, обновляются диагностические и хирургические комплексы, создаются условия для безопасных родов и ухода за новорождёнными.

По словам заместителя министра здравоохранения области Дениса Грайфера, в ближайшие годы планируется крупное обновление материально-технической базы. "Будет закуплено новое оборудование, а также к программе подключится Областная детская больница", — отметил Грайфер. Особое внимание уделят отделениям реанимации и детской хирургии, где сосредоточены самые сложные случаи.

В фокусе — здоровье матери и ребёнка

Развитие перинатальной инфраструктуры — часть комплексной стратегии по повышению рождаемости и снижению детской смертности. В регионе отмечают рост числа многодетных семей, и именно этот показатель рассматривается как индикатор стабильного демографического тренда.

"У нас тренд на многодетность. В структуре родов второе место занимает рождение третьего или четвёртого ребёнка", — пояснил Денис Грайфер. Для поддержки семей в области развивают систему экстракорпорального оплодотворения, проводят профилактические осмотры и внедряют программы по формированию культуры здорового образа жизни среди молодёжи.

Новое качество помощи

Модернизация медицинских учреждений меняет не только технические возможности, но и подход к оказанию помощи. Современные операционные и реанимационные блоки позволяют врачам действовать быстрее и точнее, а значит, спасать больше жизней.

Одновременно развивается сеть консультативных центров и телемедицинских сервисов, объединяющих специалистов из разных районов. Это снижает нагрузку на крупные госпитали и делает медицинскую помощь доступнее. В итоге формируется система, где каждая женщина получает профессиональную поддержку на всех этапах беременности и родов.