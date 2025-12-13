Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стерильный кабинет
Стерильный кабинет
© www.pexels.com by Deane Bayas is licensed under Бесплатное использование
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:32

Неонатальные палаты становятся умнее: в Саратове рождается новая медицина

В Саратовской области модернизируют перинатальные центры — Комсомольская правда

В Саратовской области усиливают поддержку перинатальных центров — там, где начинается жизнь и формируется здоровье будущего поколения. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Расширение программы

В регионе продолжается реализация национального проекта "Здравоохранение". В 2025 году он охватил три перинатальных центра, а его действие продлено до 2027 года. В рамках программы модернизируется оборудование, обновляются диагностические и хирургические комплексы, создаются условия для безопасных родов и ухода за новорождёнными.

По словам заместителя министра здравоохранения области Дениса Грайфера, в ближайшие годы планируется крупное обновление материально-технической базы. "Будет закуплено новое оборудование, а также к программе подключится Областная детская больница", — отметил Грайфер. Особое внимание уделят отделениям реанимации и детской хирургии, где сосредоточены самые сложные случаи.

В фокусе — здоровье матери и ребёнка

Развитие перинатальной инфраструктуры — часть комплексной стратегии по повышению рождаемости и снижению детской смертности. В регионе отмечают рост числа многодетных семей, и именно этот показатель рассматривается как индикатор стабильного демографического тренда.

"У нас тренд на многодетность. В структуре родов второе место занимает рождение третьего или четвёртого ребёнка", — пояснил Денис Грайфер. Для поддержки семей в области развивают систему экстракорпорального оплодотворения, проводят профилактические осмотры и внедряют программы по формированию культуры здорового образа жизни среди молодёжи.

Новое качество помощи

Модернизация медицинских учреждений меняет не только технические возможности, но и подход к оказанию помощи. Современные операционные и реанимационные блоки позволяют врачам действовать быстрее и точнее, а значит, спасать больше жизней.

Одновременно развивается сеть консультативных центров и телемедицинских сервисов, объединяющих специалистов из разных районов. Это снижает нагрузку на крупные госпитали и делает медицинскую помощь доступнее. В итоге формируется система, где каждая женщина получает профессиональную поддержку на всех этапах беременности и родов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Игнорирование усталости может вызвать стресс и заболевания — Игорь Летов сегодня в 16:51
Записал своё состояние утром и вечером — теперь понимаю, когда мне нужно отдыхать, а когда — действовать

Усталость — важнейший сигнал организма. Как правильно реагировать на её проявления, чтобы не привести себя к хроническому перегрузу и заболеваниям? Узнайте, что скрывает ваша усталость.

Читать полностью » Маникюр с золотыми акцентами станет популярным трендом на Новый год — нейл-мастера сегодня в 14:35
Взяла эти оттенки лаков — и маникюр стал главным украшением: зачем выбирать эти цвета для праздника

Узнайте, какие оттенки и техники будут на пике популярности в новогоднем маникюре 2026 года. Яркий красный, зелёный, золотой и перламутровый маникюр для создания праздничного настроения.

Читать полностью » Зубная нить уменьшает образование камня между зубами — стоматологи сегодня в 12:25
Чищу зубы всего 2 минуты по-новому — и камень больше не появляется

Простые ежедневные привычки помогают надолго сохранить здоровье зубов и предотвратить образование камня без дорогих процедур и сложных средств.

Читать полностью » Ночной сон помогает мозгу и организму восстанавливаться на клеточном уровне — Мэттью Уолкер сегодня в 10:50
Убрал кофеин вечером и начал ложиться в одно и то же время — результат удивил

Недосыпание может повлиять на гормоны, иммунитет и креативность. Узнайте, почему полноценный сон важен для здоровья и продуктивности и как улучшить его качество.

Читать полностью » Ребекка Дайан выбрала духи Diptyque Do Son для повседневного ношения — Vogue сегодня в 8:10
Эти ароматы пахнут летом и свободой: Diptyque превращает флакон в историю

Французский бренд Diptyque создал ароматы, ставшие воплощением летней лёгкости. Узнайте, какие композиции выбирают звёзды, чем вдохновлены создатели.

Читать полностью » Макияж в офисе повышает риск воспалений кожи — дерматолог Ильчук сегодня в 7:43
Офисный свет против живой кожи: невидимая битва, которую мы проигрываем каждый день

Косметолог объяснила, почему офис, кондиционер и компьютер ускоряют старение кожи — и какие простые привычки помогают снизить вред.

Читать полностью » Зимняя одышка в покое может указывать на осложнения — терапевт Серебрякова сегодня в 7:43
Зимний обман организма: когда кашель и усталость означают больше, чем кажется

Врач объяснила, какие зимние симптомы опасно принимать за простуду и в каких случаях промедление с обращением к врачу может угрожать жизни.

Читать полностью » Учёные нашли фермент, ускоряющий разрушение суставов с возрастом — Карасёв сегодня в 7:43
Тело стареет изнутри — и начинает с суставов: найден биохимический спусковой крючок

Учёные нашли фермент, связанный с разрушением суставов, а эксперты объясняют, какие привычки уже сейчас помогают замедлить возрастные изменения.

Читать полностью »

Новости
Наука
У птерозавров нашли увеличенные зрительные доли для полета — Фаббри
Красота и здоровье
В Клуже выявили двух заболевших проказой женщин из спа-центра — Reuters
Красота и здоровье
В Липецке запретили посещения в детской больнице из-за гриппа — врачи
Спорт и фитнес
Изометрические упражнения укрепили суставы без перегрузки — Майкл Даккак врач
Красота и здоровье
Учёные выявили 17 лекарств, опасных для печени и здоровья — Казань онлайн
Еда
Глинтвейн с яблоками и апельсинами готовят без кипячения вина при температуре ниже 80 градусов — повара
Красота и здоровье
В России расширен список оснований для получения больничного — Минздрав РФ
Авто и мото
Mini, Volkswagen и Honda использовали нестандартные опции в серийных моделях — Авто Mail
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet