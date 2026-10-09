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Иван Рогов Опубликована сегодня в 15:54

Маткапитал зовут в автосалон: в России вернулись к идее покупки машины за господдержку

Когда семья годами копит на жильё, а потом внезапно встает вопрос о машине, разговор обычно упирается в один и тот же барьер: федеральный материнский капитал на обычную покупку автомобиля сейчас не работает. На этом фоне предложение Сергея Миронова снова разрешить тратить эти деньги на российскую машину до 2 млн рублей выглядит не как абстрактная идея, а как попытка сдвинуть правила для тех, кому нужна не "галочка", а реальный транспорт. При этом потолок в 2 млн рублей сразу отсеивает часть рынка, и это чувствуется даже без калькулятора. Для больших семей вопрос упирается не только в цену, но и в то, влезет ли нужная машина в рамки программы.

"Если инициативу оформят именно с потолком в 2 млн рублей, круг доступных машин заранее сузится. Семьям это даст шанс направить маткапитал на отечественный автомобиль, но простор выбора останется ограниченным. Для многодетных особенно чувствителен вопрос вместимости, потому что базовый ценник и размеры машины здесь часто конфликтуют. А значит, сам по себе запуск такой меры не решает проблему большого семейного автомобиля".

автоэксперт Дмитрий Сафронов

Что именно предложил Сергей Миронов

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов вновь поднял тему федерального маткапитала и предложил разрешить семьям покупать на него российский автомобиль стоимостью до 2 млн рублей. Сейчас такой опции в общероссийской программе нет, и деньги по этой линии на легковую машину направить нельзя. Речь пока идет именно об инициативе, а не о действующей норме.

Идея не новая. Tarantas. news писал в сентябре, что Миронов уже выступал за разрешение покупать отечественные машины за маткапитал. Еще 10 марта 2026 года Миронов и депутат Яна Лантратова внесли в Госдуму законопроект, который предусматривал покупку нового российского автомобиля стоимостью до 2 млн рублей и мощностью до 125 л. с.

В октябрьском заявлении Миронов снова повторил тот же ценовой порог — 2 млн рублей. По его логике, такая мера должна одновременно поддержать семьи и подстегнуть спрос на российские автомобили. Но именно этот предел и задает жесткую рамку для всей истории.

Почему лимит в 2 млн рублей стал главным фильтром

Средняя стоимость автомобиля LADA сейчас составляет около 1,5 млн рублей, а средняя новая машина на российском рынке стоит заметно дороже. Из-за этого в установленный лимит прежде всего укладываются сравнительно доступные отечественные модели. То есть выбор есть, но он не бесконечный.

Если посмотреть на более крупные семейные кроссоверы, минивэны и семиместные автомобили, картина уже меняется. Такие машины нередко выходят за планку в 2 млн рублей и потому выпадают из возможной программы. Для большой семьи это уже не вопрос вкуса, а вопрос вместимости и практики.

Схожая ситуация есть и в действующей программе льготного автокредитования. Tarantas. news отмечал, что для автомобилей с ДВС в программе "Семейный автомобиль" действует тот же ценовой потолок 2 млн рублей. В итоге многие просторные модели, которые особенно нужны многодетным, просто не проходят по формальным условиям.

Именно по этой причине параллельно обсуждается отдельная программа "Автомобиль многодетным". По словам Миронова, она могла бы предусматривать льготную ставку по автокредиту и подстегнуть выпуск отечественных минивэнов и более крупных семейных машин. Но пока это только идея, а не готовый механизм с прописанными правилами.

Слабое место здесь видно сразу: без точных параметров программа остается черновиком. Не определены ни размер возможной ставки, ни требования к числу детей, ни уровень локализации автомобиля, ни то, как новая мера будет сочетаться с уже действующей господдержкой. Пока это набор общих ориентиров, а не готовая схема для покупки.

В прежнем проекте закона были и дополнительные ограничения. Там говорилось об автомобиле мощностью до 125 л. с., об оформлении машины в общую собственность семьи и о возврате использованного маткапитала государству, если автомобиль продадут в первые три года. Из нынешнего заявления не следует, что все эти условия обязательно сохранятся без изменений.

Что не проходит для многодетных семей

Для семей с несколькими детьми главная проблема обычно не в том, чтобы просто купить машину, а в том, чтобы потом в нее реально помещаться без квеста с колясками, креслами и багажом. Поэтому семиместные варианты и минивэны выглядят логичнее обычного седана, но именно они чаще всего и вылетают за ценовой порог. И тут маткапитал упирается в арифметику, а не в желание.

Если инициатива будет принята в текущей логике, выбор сосредоточится в нижнем сегменте российского авторынка. Это означает, что речь пойдет прежде всего о более доступных моделях, а не о просторных семейных машинах. Для части покупателей это может сработать, но не для всех.

Поэтому сейчас главный вывод простой: федеральным маткапиталом обычную покупку автомобиля оформить нельзя. Заявление Миронова — это предложение поменять правила, а не новость о том, что программа уже запущена. Пока семьи могут только ждать решения, а не идти в салон с готовым сертификатом.

"Сейчас у инициативы есть понятный смысл: направить маткапитал в сторону российских автомобилей и дать семьям более прикладной вариант использования средств. Но юридическая и финансовая часть здесь решает всё, потому что без четких условий программа быстро превращается в красивую декларацию. Ключевой вопрос — какие именно машины допустят, сколько будет стоить кредит и как совместят новую меру с уже действующими льготами. Без этого обсуждение останется на уровне идеи, а не работающего инструмента".

автоэксперт Иван Рогов

Какие условия пока не определены

Сейчас неясны размер возможной ставки, требования к числу детей, уровень локализации автомобиля и то, как новая мера будет сочетаться с другими программами господдержки. То есть обсуждается общий принцип, но не рабочая инструкция. А без нее любая инициатива легко застревает между идеей и реализацией.

Из нового заявления также не следует, что параметры мартовского проекта останутся прежними. Поэтому переносить условия законопроекта на будущую редакцию автоматически нельзя. Здесь лучше не гадать, а ждать конкретного текста и формулировок.

Если в итоге установят тот же потолок в 2 млн рублей, выбор снова окажется ограниченным доступными российскими моделями. Вопрос о действительно вместительном автомобиле для многодетной семьи тогда по-прежнему будет зависеть либо от дополнительных льгот, либо от пересмотра ценового лимита. Иначе говоря, идея есть, а вот до удобного механизма ей еще далеко.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли сейчас купить автомобиль на федеральный маткапитал?
Нет, действующие федеральные правила этого не позволяют. На покупку легкового автомобиля маткапитал направить нельзя.

Какой автомобиль предлагал разрешить покупать Сергей Миронов?
Новый российский автомобиль стоимостью до 2 млн рублей. В мартовском законопроекте отдельно указывалась мощность до 125 л. с.

Что мешает многодетным семьям выбрать более просторную машину?
Главная проблема — ценовой потолок 2 млн рублей. Многие семиместные модели, минивэны и крупные кроссоверы выходят за эту границу.

Означает ли заявление Миронова, что программа уже работает?
Нет, это только предложение изменить правила. Пока никакой новой программы в действующем виде нет.

Проверено экспертом: автоэксперт Дмитрий Сафронов

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Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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