Павел Лебедев Опубликована сегодня в 20:27

Зелёный, бодрит, модный — и вредный? Вся правда о матча-коктейлях, которую не говорят в баре

Барный тренд 2025 года — матча-мартини — оказался вреднее, чем кажется

Коктейли на основе зелёного чая матча стали новым барным трендом, вытеснив привычный эспрессо-мартини. Их подают в ресторанах и на вечеринках, позиционируя как "здоровую альтернативу" классическим напиткам. Однако диетологи предупреждают: сочетание матча и алкоголя не только не приносит пользы, но и способно обмануть организм.

Откуда взялась мода на матча-коктейли

Матча — это измельчённый в пудру японский зелёный чай, получаемый из цельных листьев. Благодаря особой технологии выращивания и обработки он содержит повышенную концентрацию катехинов, L-теанина и кофеина. Эти вещества известны своими благотворными эффектами:

• повышают внимание и концентрацию;
• уменьшают уровень стресса;
• поддерживают здоровье сосудов;
• борются со свободными радикалами и воспалениями.

По данным исследований, чашка матча содержит в несколько раз больше антиоксидантов, чем обычный зелёный чай. Именно поэтому напиток прочно вошёл в список "суперфудов" и стал символом осознанного образа жизни. На этой волне бармены по всему миру начали экспериментировать — добавлять порошок матча в алкогольные коктейли, от вина до ликёров.

На первый взгляд, идея кажется интересной: приятный вкус, красивая зелёная пена и ассоциация с пользой. Но, как утверждают специалисты, это лишь маркетинговый трюк.

"Добавление матча в алкоголь не делает коктейль полезным. Спиртное нейтрализует антиоксидантный эффект и наносит больше вреда, чем пользы", — пояснила диетолог Лорен Манакер в интервью Fox News.

Почему сочетание матча и алкоголя вредно

1. Алкоголь блокирует полезные свойства чая

Катехины и теанин действительно поддерживают сердце и сосуды, но в присутствии этанола их действие сводится на нет. Спиртное активирует окислительные процессы, а антиоксиданты матча просто не успевают с ними справиться. Организм вместо восстановления получает дополнительную нагрузку на печень.

2. Маскировка опьянения

Матча содержит кофеин и теанин, которые повышают бодрость и снижают тревожность. На фоне алкоголя это создаёт обманчивое ощущение ясности. Человек продолжает пить, не чувствуя опьянения, и рискует значительно превысить безопасную дозу.

"Комбинация кофеина и алкоголя опасна: она снижает чувство контроля и усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему", — отметила Лорен Манакер.

3. Удар по печени и нервной системе

Спиртное и кофеин вместе увеличивают частоту сердечных сокращений, вызывают бессонницу и обезвоживание. Печень вынуждена одновременно перерабатывать токсины и стимулирующие вещества, что ускоряет её истощение. При регулярном употреблении такой "здоровый" коктейль способен привести к хронической усталости и проблемам со сном.

4. Нарушение усвоения микроэлементов

Учёные отмечают, что алкоголь снижает способность организма усваивать железо и витамины группы B. А кофеин дополнительно усиливает этот эффект. В результате вместо поддержки энергии человек получает дефицит важных веществ.

Как правильно употреблять матча

Чтобы извлечь из напитка максимум пользы, специалисты советуют придерживаться простых правил:

  1. Пить в первой половине дня. Кофеин в составе действует мягко, но всё же может мешать засыпанию.

  2. Не более 2-3 чашек в день. Избыток теанина и кофеина вызывает раздражительность и головную боль.

  3. Избегать сочетания с алкоголем. Польза полностью исчезает, а вред увеличивается.

  4. Выбирать качественный порошок. Настоящая матча имеет ярко-зелёный цвет и лёгкий аромат травы без горечи.

"Чтобы матча помогала здоровью, а не вредила, нужно пить её отдельно, без добавления спиртного и сахара", — подчеркнула Лорен Манакер.

Сравнение: польза чая и вред коктейля

Аспект Чистая матча Матча с алкоголем
Воздействие на организм Поддерживает сосуды, снижает стресс Перегружает печень и сердце
Энергетический эффект Мягкий и стабильный Резкий, с последующим упадком
Гидратация Сохраняет водный баланс Вызывает обезвоживание
Качество сна Улучшает за счёт теанина Провоцирует бессонницу
Итог Польза для тела и ума Ложное ощущение бодрости

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить матча-лун или матча-мартини, считая их полезными.
    Последствие: повышенная нагрузка на печень и сердце.
    Альтернатива: классический матча-латте или холодный айс-матча без спирта.

  • Ошибка: употреблять коктейли с матча вечером.
    Последствие: бессонница и учащённое сердцебиение.
    Альтернатива: тёплая матча с молоком или овсяным напитком утром.

  • Ошибка: считать, что алкоголь "улучшает" вкус и усвоение чая.
    Последствие: полная потеря антиоксидантных свойств.
    Альтернатива: добавляйте немного меда или цитрусового сока для вкуса.

А что если заменить алкоголь

Тем, кто любит экспериментировать со вкусом, можно попробовать безалкогольные коктейли на основе матча. Например:

• Матча-тоник с газированной водой и лаймом;
• Матча-лимонад с мятой и имбирём;
• Матча-айс с овсяным молоком и сиропом агавы.

Такие напитки сохраняют все полезные свойства чая и не перегружают организм.

Плюсы и минусы модных коктейлей

Плюсы Минусы
Эстетичный вид и необычный вкус Потеря антиоксидантов
Временное чувство бодрости Риск обезвоживания и тахикардии
Популярность на вечеринках Обманчивое ощущение трезвости
Интерес к культуре чая Повышенная нагрузка на печень

FAQ

Можно ли пить матча с вином?
Нет. Даже небольшие дозы алкоголя снижают антиоксидантную активность чая и вызывают обезвоживание.

Какой эффект даёт матча без алкоголя?
Поддерживает концентрацию, снижает стресс, стабилизирует давление и улучшает обмен веществ.

Почему от матча-мартини плохо спится?
Комбинация кофеина и этанола возбуждает нервную систему и мешает выработке мелатонина — гормона сна.

Мифы и правда

Миф: коктейли с матча помогают печени.
Правда: алкоголь делает их токсичными для печени.

Миф: матча нейтрализует действие спирта.
Правда: она лишь маскирует опьянение, повышая риск передозировки.

Миф: чем больше матча в коктейле, тем полезнее.
Правда: в алкогольной среде её активные вещества разрушаются.

Интересные факты

• Настоящая матча выращивается в Японии в тени — это повышает содержание хлорофилла и придаёт яркий цвет.
• В традиционной японской церемонии чай никогда не сочетают с едой, а тем более со спиртным.
• По антиоксидантной активности матча превосходит даже чернику и гранат.

Главное

Матча — источник энергии и антиоксидантов, но в сочетании с алкоголем она теряет все полезные свойства и становится просто модным напитком без пользы. Если хотите поддерживать здоровье, наслаждайтесь вкусом матча отдельно — чистой, взбитой венчиком или с молоком, но не с бокалом вина.

