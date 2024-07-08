Двое из напавших на журналистку "Матч ТВ" мигрантов подвергли её сексуальному насилию, третий стоял на страже, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ в Москве.

"Предположительно, двое мигрантов насиловали сотрудницу "Матч ТВ", третий наблюдал за обстановкой", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что СК намерен просить об аресте всех троих фигурантов дела.

Напомним, что трое граждан Узбекистана напали на журналистку в ночь на 7 июля возле Останкинского пруда, когда она возвращалась с работы из телецентра "Останкино". По данным Baza, возраст задержанных мигрантов — 22, 24 года и 25 лет.

Фото: Flickr/Александр Маркин (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).